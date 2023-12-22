AK Parti Milletvekili: MİT, PKK/KCK\'yla Mücadelede 200\'e Yakın Örgüt Mensubunu Etkisiz Hale Getirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanı Selami Altınok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından PKK/KCK'yla mücadele kapsamında bu yıl Irak ve Suriye'de 200'e yakın örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde söz aldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti hükümetleri olarak bütçedeki her bir kuruşun hakkını verip, millete hizmetkar olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bütçede kolektif aklı, ortak şuuru ve katılımcılığı esas aldıklarını ifade eden Alparslan, "2024 yılı bütçemizde sağlam şehirler, sağlıklı toplumlar ve güçlü ekonomi öne çıkmaktadır. AK Parti, milletin gündemini esas alan, milletin gündemini kendi gündemi kabul eden, icraatlarında, politikasında, bütçesinde bunu önceleyen partidir. Millet de hep arkamızda olmuştur. Bu bütçeyi de daha büyük, daha güçlü devlet olmak adına ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde devlet yönetiminde üstün bir koordinasyon sağlandığını ve Türkiye'nin günlük kısır tartışmalardan sıyrıldığını belirtti.

Muhalefeti eleştiren Öztaylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koordine olamazsanız yürüyen merdivenlere tersten binersiniz, 'aylarca hayır oyu verin' diye dolanıp referandumda oyunuzu dahi kullanamazsınız, belediye başkanınızın yanında kürsüde kendinize yer dahi bulamazsanız, milletin alnını koyduğu seccadeye maalesef ayakkabılarınızla basarsınız, 6'lı değil 16'lı masa da kursanız bu milletin gönlünde taht kuramazsınız. Koordine olup bir de bu milletin gönlünde taht kurunca 30 yıldır işgal altındaki Karabağ bir ninenin duasıyla kurtuluyor, 40 yıldır kadın, çocuk, öğretmen, doktor demeden katliam yapan PKK terör örgütü belini doğrultamaz hale geliyor ve belki de en önemlisi, ecdadın İstanbul'a mührü Ayasofya Camisi prangalarından kurtarılarak aslına rücu ediyor."

"200'e yakın örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir"

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MİT'in terörle mücadele alanında yürüttüğü çalışmalarda istihbarat toplamanın ötesine geçerek hedefi yok etme yöntemini benimsediğini; örgütlerin stratejisini deşifre etmeye ve lider kadroları etkisiz hale getirmeye odaklandığını söyledi.

MİT'in, PKK/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin Türkiye karşıtı faaliyetlerine darbe vurduğunu, örgütlerin yurt dışındaki yapılanmalarıyla da mücadele ettiğine dikkati çeken Altınok, şöyle devam etti:

"MİT tarafından PKK/KCK'yla mücadele bağlamında 2023 yılında yürütülen çalışmalar neticesinde Irak ve Suriye'de 200'e yakın örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla ilgili çalışmalar, DEAŞ'ın ülkemiz açısından eylem yaratabilecek tehlikeli arayışları, MİT'in radikal terör örgütleriyle mücadele alanında yapılan çalışmalarını örnek olarak görmek mümkündür. Ülkemizin son dönemde gerçekleştirdiği atılımlar, yakın coğrafyamızda yaşanan çatışmalar ve vekalet savaşları, ülkemize yönelik ve Türkiye üzerinden çevre ülkelere yönelik casusluk faaliyetlerini de ivmelendirmektedir. İstihbarata karşı koyma alanında yegane sorumlu olan MİT, hassasiyeti gereği kamuoyuna yansıtılmayan birçok ülke, servis ve taşeron kuruluşun ülkemizdeki casusluk ve algı operasyonu faaliyetlerinin deşifre edilmesini sağlamıştır."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyanet İşleri Başkanlığının, yurt içi ve yurt dışında hizmetlerini günden güne artırmaya devam ettiğini, çalışmalarıyla Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna destek olduğunu, her türlü aşırılıktan uzak, sade ve dengeli bir dini hayata rehberlik etmeye, her türlü din istismarına, fitne ve tefrikaya karşı müteyakkız davranarak toplumu bilinçlendirmeye özen gösterdiğini dile getirdi.

"Tezvirat mafyalarına İletişim Başkanlığımız asla geçit vermeyecektir"

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin yükselen kurumlarının başında geldiğini, uluslararası arenada eskisinden çok daha güçlü diplomasi yürüten en yeni kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

Ana muhalefetin, İletişim Başkanlığının çalışmalarından rahatsızlık duyduğunu dile getiren İnan, "Devlet ve iletişim kavramını yan yana getiremeyecek olan, devlet tecrübesinden çok uzun yıllardır mahrum kalan ana muhalefet cenahının İletişim Başkanlığımıza at gözlüğüyle bakmakta olduğunun farkındayız." dedi.

İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezinde İsrail'in Filistin'le ilgili yalan haber ve içeriklerinin ortaya çıkarılıp dünya kamuoyuyla paylaşmasından rahatsızlık duyulduğunun altını çizen İnan, "İletişim Başkanlığından ve faaliyetlerinden kim rahatsız derseniz, vereceğimiz net iki cevap vardır; birincisi ana muhalefet, ikincisi İsrail ve siyonistlerdir." ifadelerini kullandı.

"Türk siyaset tarihinde en çok yalan söyleyen parti kimdir?" sorusuna yanıt olarak akla bir partinin geldiğini dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Son 100 yılın tüm yalancılarının yalanlarını toplayın, son 10 yılda CHP tarafından söylenen yalanlar kadar etmez. Kampanya zamanı her güne bir yalan sığdırdınız, her dakika bir yalan ürettiniz. Seçmenimize türlü türlü hakaretler, uzaktan kumandalı bir şekilde FETÖ'den aldığınız destek mesajları ve kullandığınız yalanlar ve daha niceleri... Önce ağlayarak, sonra kahkahalarla dil çıkartarak yolladığınız eski Genel Başkan'ınız seçimden önce İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılarını hedef alarak, tahkir ederek, tehdit ederek twit attı, yalan söyledi. Bizim İletişim Başkan Yardımcılarımız Evren ve Çağatay Bey bu millete bir yalan söylemedi ama sizin iki Belediye Başkanı'nız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu milletin gözünün içine baka baka '13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu adına buradayız.' diyerek tüm televizyon ekranlarında 14 Mayıs gecesi yalan söylediler. Üstelik, gençlere 'Aramızda kalsın' diyerek yalan söylediler. Hala bu millete bu iki Belediye Başkanı'nın büyük bir özür borcu var.

Şöminelerdeki taklit odunların gerçek ateşle ne kadar çok alakası varsa CHP'nin de gerçek belediyecilikle halka hizmet götürmekle o kadar alakası var. İstanbul'a ve Ankara'ya hizmet götürmek yerine cumhurbaşkanı yardımcılığına oynayan bu iki Belediye Başkanı bu millete seçim gecesi söyledikleri o yalanların hesabını sandıkta ve 31 Mart 2024'te verecektir. Bu yalanlarınıza, bu milleti zehirleyen iftiralarınıza karşılık hamdolsun Anadolu Ajansımız, Serdar Karagöz, ekibi gerçek ve hakkaniyetli sonuçları aziz milletimizle paylaştı. Milletimizi iftiralarıyla yalanlarıyla manipülasyonlarıyla bot hesaplarıyla zehirlemeye kalkışanlara; bu ülkede kaos ve kriz bekçiliği yapanlara; yalanla terör üreten ve terörle yalanda ittifak kuranlara ve tezvirat mafyalarına İletişim Başkanlığımız asla geçit vermeyecektir."