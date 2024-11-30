Demiröz: AK Parti Ayrımcılık Yapmadı - Son Dakika
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Politika

Demiröz: AK Parti Ayrımcılık Yapmadı

Demiröz: AK Parti Ayrımcılık Yapmadı

Vedat Demiröz, AK Parti'nin etnik ve dinsel ayrımcılık yapmadığını, yalnızca hizmet sunduğunu vurguladı.

30.11.2024 20:48
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Biz hiçbir ayrımcılık yapmadık. Etnik milliyetçilik, dinsel milliyetçilik yapmadık. Kesinlikle bölgesel milliyetçilik yapmadık. Sadece hizmet ettik. Bu ülkeyi güçlendirmek için hizmet ettik." dedi.

Demiröz, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde partisinin Odunpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yüzde 95'e yakını tamamlanan ilçe kongreleriyle yenilenmeye, tazelenmeye devam ettiğini söyledi.

İl kongrelerinin de başladığını belirten Demiröz, "Kongre sürecimiz gayet sağlıklı şekilde ilerliyor. İnşallah yakın zamanda 920 ilçe kongremizi tamamladıktan sonra büyük kongremizi de Cumhurbaşkanı'mızın takdiriyle takvime göre ramazandan önce veya Ramazan Bayramı'ndan sonra inşallah tamamlayıp AK Parti olarak bu ülkeyi nice yıllar yönetmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Demiröz, milletin kurduğu bir dava, hizmet partisi olan AK Parti'nin alternatifinin bulunmadığını dile getirdi.

Son yerel seçim sonuçlarını hatırlatan Demiröz, "Muhalefet, belediye başkanlıklarından bir kısmını almış olabilir. Hepsini görüyorsunuz, izliyorsunuz. Allah aşkına bir tane projeleri yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de yok. Biz bu ülkeyi, bu kadar güzel insanı, 85 milyonu bunların sadece heykel sevdası veya konser sevdasıyla baş başa bırakamayız." diye konuştu.

Demiröz, Türkiye'nin onlarca yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Niye almazsınız? Almazlar çünkü bizim kültürümüz farklı. Biz bu nedenle içeride sağlam duracağız, içeriyi tahkim edeceğiz ama yok ki öyle muhalefet partileri. Beraber milletvekili olduğumuz Özgür Özel Bey, genel başkan oldu. Ümitlendik, bazı söylemleri oldu. İki adım ötede, gittiği yerden ertesi gün 'U' dönüşü yaparak konuşuyor. Allah aşkına biraz dik dur, söylediğinin arkasında dur. Öyle bir parti var karşımızda, sözüm ona en büyük muhalefet partisi. Liderinin kim olduğunu sorsam herkes başka isim verecek."

Vedat Demiröz, Türkiye'nin 40 yıldır terör belasıyla uğraştığını ifade etti.

Kendisinin de Kürt olduğunu belirten Demiröz, "Ben Bitlisliyim. 3 dönem Bitlis milletvekilliği yaptım. Bir dönem de İstanbul milletvekilliği yaptım. Bana bugüne kadar 'Sen Kürt'sün' diye 'Şunu olamazsın, şuraya gidemezsin, vekil olamazsın' mı dediler? Kime denilmiş bu ülkede? AK Parti, hizmet partisi. Batıya ne yaptıysak doğuya da yaptık, güneye ne yaptıysak kuzeye de onu yaptık. Bugün gelin bakın, Van, Diyarbakır, Erzurum... Allah aşkına Eskişehir'den ne farkı var?" dedi.

Kongrede, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve tek listeyle gidilen seçimde yeniden İlçe Başkanlığına getirilen Engin Vural da katılımcılara hitap etti.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Demiröz: AK Parti Ayrımcılık Yapmadı - Son Dakika

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