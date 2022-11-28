Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal , beş genel başkanı; Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ; Demokrat Parti Genel Merkezi'nin girişinde Uysal ile beraber fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti.

Millet İttifakı 'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti , Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin sekizinci toplantısı 14 Kasım'da DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Altılı masanın dokuzuncu toplantısı ise bugün Demokrat Parti Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Demokrat Parti, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Altılı Masa, Demokrat Parti ev sahipliğinde dokuzuncu kez bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.