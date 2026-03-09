Destici Üsküp'teki iftar programında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici Üsküp'teki iftar programında konuştu

Destici Üsküp\'teki iftar programında konuştu
09.03.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrem Çağla ZİNCİRLİ-Hadican EROL/KUZEY MAKEDONYA, – BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlediği 'Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası' iftar programına katıldı.

İrem Çağla ZİNCİRLİ-Hadican EROL/KUZEY MAKEDONYA, – BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlediği 'Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası' iftar programına katıldı. Burada konuşan Destici, "Biz öncelikle hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem de partimiz olarak böyle uluslararası hukuki temele dayanmayan bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmasını hangi gerekçeyle olursa olsun asla kabul etmiyor ve asla desteklemiyoruz. Şimdi sanki Birleşmiş Milletler yok, diğer uluslararası kuruluşlar yok, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İsrail yönlendirmesiyle biliyorsunuz İran'a saldırdı. Daha önce Venezuela'da yapılan ortada. Ne olursa olsun bağımsız bir ülkenin devlet başkanını gece yatağından almak nedir? Daha güçlü bir devlet çıktığında o da aynısını sana yaparsa sen ne yapacaksın? Türk milletinin tarihinde asla böyle bir kara leke yoktur. ABD ve İsrail'in hem birinci saldırılarında hem bugünlerde gerçekleştirdiği saldırılarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı tavrını sürdürmektedir" dedi.

Büyük Birlik Partisi, Kuzey Makedonya'da iftar programı düzenledi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla başkent Üsküp'te bir otelde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Davetliler ile iftar sofrasında bir araya gelen Destici, yemeğin ardında konuşma yaptı.

Ramazan ayının birlik ve kardeşliği güçlendiren önemli bir zaman olduğunu belirten Mustafa Destici, "Bizim için bugün burada sizlerle birlikte olmak, Ramazan sevincini birlikte yaşamak, iftar sofrasına birlikte oturmak büyük bir mutluluk. Her yıl Türk dünyasının çeşitli bölgelerinde, özellikle ramazan aylarında bu tür programlar organize ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Batı Trakya'da bir iftar programı düzenledik. Sancak bölgesinde, Karadağ'da, Sırbistan bölgesinde iftar programları gerçekleştirdik. Bu sene Üsküp'te buluşalım dedik. Velhasıl Türk'ün olduğu her yerde Büyük Birlik olarak var olmaya çalışıyoruz. Bizim kurucu liderimiz, şehidimiz Muhsin Başkanımızın bize bıraktığı miras şuydu: 'Bir hayalim var. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyorum.' İşte o hayal bizim de hayalimizdir ve biz o hayalin peşinde buradayız. Buralar Balkanlar. Osmanlı'dan öncede Türklerle tanışmış topraklardır. Ama Osmanlı'dan bugüne baktığınızda beş asra yakın bir süre boyunca burası Osmanlı Devleti'nin idaresi altında huzur ve güven içinde yaşamıştır. O zamanlar aynı devletin evlatlarıydık. Bugün devletlerimiz farklı olsa da biz Türk'üz ve Müslümanız. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi devletin bayrağı altında yaşıyor olursa olsun, Türkler bizim gönül coğrafyamızın baş köşesindedir ve öyle olmaya devam edecektir" dedi.

Destici, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz ve Cumhur İttifakı olarak Balkanlara bakışımız kardeşçe ve dostçadır. Bu bakışın en önemli unsuru da sizlerin, yani buradaki Türklerin varlığıdır. Türkiye'de yaşayan Balkan göçmeni kardeşlerimiz elbette bizim soydaşımızdır. Balkanlardan gelen farklı etnik kökene mensup olanları da biz Türk olarak kabul etmişizdir. Onları azınlık olarak değerlendirmedik. Hepsini Türk milletinin asli unsuru olarak gördük. İster Boşnak olsun ister Arnavut olsun, bugün belki Balkanlarda yaşayanlardan daha fazla Arnavut ve Boşnak Türkiye'de huzur içinde yaşamaktadır. Bizim de temennimiz bu coğrafyada yaşayan Türklerin ve soydaşlarımızın aynı huzur içinde yaşamasıdır. Türkiye'nin Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek ile ilişkilerinin bu derece üst düzeyde olması gerçekten hem sizlerin buradaki huzuru ve güvenliği açısından hem de Balkan ülkelerinin güvenliği, huzuru ve kalkınması açısından da önemlidir. Biz isteriz ki Bulgaristan'la da böyle ilişkilerimiz olsun. Yunanistan'la da iyi ilişkilerimiz olsun. Ancak maalesef Yunanistan aynı samimiyeti göstermemektedir" ifadelerini kullandı.

Destici, "Biz öncelikle hem Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hem de partimiz olarak böyle uluslararası hukuki temele dayanmayan bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmasını hangi gerekçeyle olursa olsun asla kabul etmiyor ve asla desteklemiyoruz. Şimdi sanki Birleşmiş Milletler yok, diğer uluslararası kuruluşlar yok, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İsrail yönlendirmesiyle biliyorsunuz İran'a saldırdı. Daha önce Venezuela'da yapılan ortada. Ne olursa olsun bağımsız bir ülkenin devlet başkanını gece yatağından almak nedir? Daha güçlü bir devlet çıktığında o da aynısını sana yaparsa sen ne yapacaksın" dedi.

Destici, "Türk milletinin tarihinde asla böyle bir kara leke yoktur. ABD ve İsrail'in hem birinci saldırılarında hem bugünlerde gerçekleştirdiği saldırılarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı tavrını sürdürmektedir. Bu Türk milletinin tavrıdır. Türk milletinin de hükümetinden beklediği budur. Yalnız elbette ki Türkiye bu gayreti gösterirken savaşın bölgeye yayılmasını da istememektedir. Bu anlamda İran'ın, özellikle ABD ve İsrail saldırılarını durdurmak ve onlar üzerinde baskıyı artırmak için komşu ülkelere yönelik ABD üsleri dışındaki saldırıları da asla kabul etmemiz ya da tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu anlamda Nahçıvan'a düşen İHA'lar ve saldırılar sebebiyle İran'ı da elbette şiddetle kınıyoruz. Kardeş ve can Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha haykırıyoruz ve söylüyoruz. Türkiye'ye de iki füze düştü. Bir geçtiğimiz hafta, bir de bugün. Bunlar kasıtlı atılmış olmasa dahi İran'ın bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bu hususla ilgili gerekli açıklamaları yapmışlardır. Tekrarında Türkiye elbette gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Makedonya, Politika, İftar, Üsküp, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici Üsküp'teki iftar programında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim’den İran’a Mücteba Hamaney mesajı Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı
Savaş ülke borsasını fena vurdu Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor Savaş ülke borsasını fena vurdu! Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
21:20
Avrupa borsalarında savaş depremi Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:13:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Destici Üsküp'teki iftar programında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.