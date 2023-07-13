DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacaklar - Son Dakika
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DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacaklar

13.07.2023 20:46

Saadet ve Gelecek partisinin grup kurmasının ardından, DEVA Partisi ile Demokrat Partinin de Mecliste grup kurmak için anlaştıkları, CHP'nin de vekil vererek grup kurduracağı iddia edildi.

Saadet ve Gelecek partisinin grup kurmasının ardından, DEVA Partisi ile Demokrat Partinin de Mecliste grup kurmak için anlaştıkları iddia edildi. Kulis bilgisine göre DEVA Partisi ve Demokrat Parti, Meclis'te grup kurmak için yeterli sayı olan 20'ye ulaşabilmek CHP'den 2 vekil alabilmek için görüşmelere başladı.

SAADET PARTİSİ VE GELECEK PARTİSİ GRUP KURDU

14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi Demokrat Partisi toplamda Meclis'e 39 vekil soktu. Bu partilerden Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi çatısı altında birleşerek grup kurdular.

DEVA VE DEMOKRAT PARTİ DE GRUP KURMAK İSTİYOR

CHP listelerinden 15 milletvekili çıkaran DEVA Partisi ise Demokrat Parti ile grup kurma hazırlığında olduğu iddia edildi. Kulislerden gelen bilgilere göre DEVA Partisi ile Demokrat Parti, Meclis'te grup kurmak için yeterli sayı olan 20'ye ulaşabilmek için kolları sıvadı.

CHP'DEN 2 VEKİL ALABİLMEK İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Buna göre parlamentoda 15 milletvekili bulunan DEVA ile 3 milletvekili bulunan DP'nin, TBMM çatısı altında grup kurabilmesi için 2 milletvekiline daha ihtiyacı bulunuyor. Bu 2 milletvekilini ise CHP'nin sağlayarak iki partiye Meclis çatısı altında grup kurmalarına yardımcı olunacağı öğrenildi. 2 milletvekilinin kazandırılması için görüşmeler başladı.

BABACAN: HELALİNDEN KAZANMIŞ 15 VEKİLİMİZ VAR

CHP listelerinden 15 milletvekili çıkarmasının ardından DEVA lideri Ali Babacan, "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışında bulunmuştu.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu sözlerinin ardından parti sözcüsü İdris Şahin ise "CHP ile iş birliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" ifadelerini kullanmıştı.

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Demokrat Parti, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacaklar - Son Dakika
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