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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında gözaltına alınan firari mali müşavir adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında gözaltına alınan firari mali müşavir adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Y., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.11.2023 - 14:26,
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Kara para aklamak, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan'a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

MALİ MÜŞAVİR SERBEST

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden Zümrüt Y, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zümrüt Y, nöbetçi hakimlikçe hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında gözaltına alınan firari mali müşavir adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında gözaltına alınan firari mali müşavir adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
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