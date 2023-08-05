Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dünyanın akıbetini merakla beklediği Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda Türkiye temaslara başladı. Rusya'nın çekildiği anlaşmanın canlandırılması için bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Daha önceki açıklamalarında ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye liderlik rolünü üstlenmesi için çağrıda bulunmuş ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise "Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider" diye konuşmuştu.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Rusya, geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan, Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı. Rusya mevcut şartlarda anlaşmaya katılımlarını durdurduklarını, gerekli koşullar sağlanırsa anlaşmaya geri döneceklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN LİDERLİK ROLÜNÜ ÜSTLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dünyada milyonlarca insanı açlığın eşiğine getiren konuyla ilgili, Blinken, "Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"PUTİN'İ İKNA EDEBİLECEK TEK LİDER ERDOĞAN"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ise "Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

BAKAN FİDAN TEMASLARA BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konularının ele alındığı öğrenildi.

Bakan Fidan ve Blinken

KULEBA'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

Bakan Fidan ve Kuleba

PUTİN ZİYARETİ AĞUSTOS AYINDA GERÇEKLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.