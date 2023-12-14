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Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı•
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Barış ve huzurun hakim olduğu güney Kafkasya bütün bölgenin çıkarınadır" dedi. - BAKÜ
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Barış ve huzurun hakim olduğu... - Son Dakika