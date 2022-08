Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak komite toplantısının ilki 26 Ağustos'ta

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın teröristlerin iadesi konusunda adım atıp atmadığına ilişkin "İsveç ve Finlandiya'dan bu yönde atılan bir adım görmedik. Açıklamalar var ama biz sürekli somut adımlar görmek istediğimizin altını çiziyoruz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak komite toplantısının ilk toplantısını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı kapanışında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, konferansa ilişkin bilgi vererek, "Bu yıl konferansımızı 150'ye yakın basın mensubu takip etti. Diplomasinin nasıl evrildiğini, nasıl politikalar üretmemiz gerektiğini arkadaşlarımız ile tartıştık. Soru- cevap kısımlarının çok verimli olduğunu söylemek isterim. Bu yılki konferansımızda uluslararası misafirlerimizi ağırladık. Türkiye, 255 dış misyonu ile dünyada en gelişmiş diplomatik ağa sahip ilk 5 ülke arasında. Dünya yeni bir çalkantılar silsilesi içinde. Burada yaptığımız tespitler büyük önem taşıyor. Konferans, güçlü bir kamu diplomasisi faaliyeti oldu" ifadelerini kaydetti.

İLK TOPLANTI 26 AĞUSTOS'TABakan Çavuşoğlu, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı sonucu kurulan ortak komite toplantısının ilişkin, "İsveç ve Finlandiya'dan henüz bu belgede ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz, bu yönde atılan bir adım görmüyoruz. Açıklama var, niyetli olduklarını söylüyorlar; ama somut adım görmek istiyoruz. Bu somut adımların takibini yapmak için mekanizma onların teklifi ile kuruldu. Temmuz ayında bir araya gelme teklifinde bulunduk. Bizim için bir zaman baskısı yok, terör ile mücadelede elbette var; ama neticede NATO ülkesi olmak isteyen onlar. Onlar da ağustos ayını teklif ettiler, 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştireceğiz" dedi.İSRAİL VE MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİBakan Çavuşoğlu, İsrail ve Mısır 'da büyükelçilik açılıp açılmayacağına ilişkin, "Bir normalleşme süreci başladı. Bu normalleşme süreci bizim ilkelerimiz ve tavizlerimizden vazgeçmek anlamına gelmediğini söylüyoruz. Özellikle Filistin konusu. Sonuçta İsrail ile normalleşme sürecinde adımlar atıyoruz, bunlar devam ediyor. Şu an İsrail'de bir seçim ortamı var, seçimlere kadar olur mu, olmaz mı bir şey diyemem; çünkü iki tarafta da olması gerekiyor. Mısır'da geçen gün açılış konuşmasında da söyledim. Suudi Arabistan ve BAE'de yakaladığımız ivmeyi onlarla da yakalamak isteriz. Ayrıca yeni misyonlar da açıyoruz, sadece bu 2 ülkeye büyükelçi atama ile değil yeni misyonlarımız ile beraber de başkonsolos ve büyükelçilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ermenistan ile de özel temsilcilerimiz görüşüyor. Bazı adımlar atıldı. Azerbaycan ile eşgüdüm içindeyiz. Bunu söyleyince Ermenistan'dan bazen rahatsızlık duyulduğunu da öğreniyoruz. Ama biz en başından beri şeffaf bir ülkeyiz. Genel anlamda Güney Kafkasya 'daki normalleşmeden bağımsız düşünmek mümkün değil zaten. Birlikte adım atalım, her ne kadar normalleşme sürecimizde diyaloğumuz ikili olsa da tüm güney Kafkasya'nın istikrarı için hepimizin adım atması lazım. Bu konuda Ermenistan'ın da biraz daha kararlı ve cesur olması lazım, oyalama taktiğinden vazgeçmesi lazım. Biz bu konuda Türkiye olarak samimiyiz, Ermenistan'ın da samimi olması lazım, Azerbaycan'ın da samimi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.'AVRUPA'NIN BUNA İHTİYACI VAR'Bakan Çavuşoğlu, AB kıtasındaki büyükelçilerin oluşturulacak programla 'Türkiye'nin nasıl Avrupalı olunduğunu' anlatacak olmasına ilişkin, "Bunun, AB üyelik süreci ile ilgili bir stratejik hedef olduğun söyledik. Üyelik sürecimiz ile ilgili maalesef bir mesafe görmüyoruz. Ama biz yine teknik anlamda, siyasi engelleri kaldırıp her konuyu görüşmeye hazırız diyeceğiz. AB tarafından henüz samimi görüşme, müzakere yaklaşımı görmüyoruz, biraz oyalama var. Ayrıca bugün Avrupa'da sorunlar var. Sorunların çözümü konusunda ortaya tek başına irade koyabilen tek ülke Türkiye. Sorunların çözümü konusunda kafa yoran, somut adımlar atan ülke Türkiye. Bizim bugüne kadar yaptıklarımız ve yapıyor olduklarımız AB ile yapsaydık, AB küresel bir aktör olurdu ve ayakta alkışlanırdı. Bu sorunlar hepimizi etkileyen sorunlar, bu konularda da Türkiye vazgeçilmez ülke. Vazgeçilmez ülke ile sorunların çözümü için neler yapabiliriz, fırsatları nasıl değerlendirebiliriz bunları görüşeceğiz. Avrupa'nın gerçekten buna ihtiyacı var. Avrupa'nın içinde savaş var, sorun var. İçinde olduğumuz bu kıtaya sorumluluğumuz da var, biraz daha odaklanmak istiyoruz, bunu söylemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.'AMACIMIZ TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEK'Bakan Çavuşoğlu, Soçi Zirvesine ilişkin, "Operasyonda başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Özellikle kazaların çıkmaması için gerek orada bulunan bulunmaması gerekenler de dahil bulunanlara operasyonlarımız başladığı zaman bilgi de veriyoruz. Bizim amacımız teröristleri temizlemek. Özellikle Suriye 'de hem bize saldıran hem de Suriye içinde bölücü bir ajandası olan teröristleri temizlemek için bu harekatları yapıyoruz. Astana Formatı'nın amacı bu sorunu bir çözüme kavuşturmak. Bunun yolunun da siyasetten, diplomasiden geçtiğini söylüyoruz. Diplomasi masasında çözülecek. Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz. Orada gerçekten bağımsız insanlar da var. Rejim de var, muhalefet de var. 11 yılı geçti, birçok insan öldü. Birçok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönebilmeliler, Türkiye'dekiler de dahil. Bunun için burada kalıcı bir barış olması lazım. Yeniden inşa konusunda adımlar atmamız lazım. Ateşkes olmadan, barış olmadan da yeniden inşa konusunda kimse yardım etmek istemiyor" dedi.'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile artan gerilime ilişkin, "Savunma Bakanımızın Yunanistan Savunma Bakanıyla NATO Savunma Bakanları toplantısında bir selamlaşması oldu. Yine Madrid 'de ben Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı geçerken gördüm. Hatta Cumhurbaşkanımızla diğer bakanlar da var. Bir merhabalaşmamız oldu. Onun dışında herhangi bir görüşme olmadı. Güven artırıcı adımlar atılması hakkında askerler arasında toplantıya ev sahipliği yapma sırası bizde ama Yunanistan Savunma Bakanı ve ilgili kişiler kaç yıl oldu gelmiyorlar. İstikşafi görüşmeler var. Sonuçta burada da tüm sorunların hepsinin kapsamlı bir şekilde çözülmesi konusunda Türkiye irade ortaya koyuyor; ama Yunanistan zamana oynuyor burada. Özellikle bizim bize yakın adalarda Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması ile Yunanistan'a verilen adalarda Yunanistan'ın buraları silahlandırdığı açık ortada. Biz bunu Birleşmiş Milletler gündemine de taşıdık. Bunun da takipçisi olacağız. Uluslararası hukukun ve anlaşmaların açık ihlalidir. Açık ihlale müsamaha göstermemiz mümkün değil" diye konuştu.'BİRLİK, BERABERLİK OLMAZSA BÖLÜNME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA'

Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile üst düzey bir temasın olup olmadığına ilişkin, "Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer sizi rejimle görüştürelim, Esad'la Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbarat arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra bir kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. Sonuçta bu istihbaratlar arasındaki görüşmede birçok önemli konular gündeme geliyor, alınıyor. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Herkesten daha fazla destekliyoruz. Yanı başımızda olan bir ülkenin sınır bütünlüğü toprak bütünlüğü ve barışı, bizi doğrudan etkiliyor olumlu anlamda. Sonuçta bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz her zaman destekleriz. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Suriye'de birlik beraberlik olmazsa bölünme riskiyle karşı karşıya. YPG/ PKK'nın tek amacı Suriye'yi bölmek. Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım" ifadelerini kullandı.