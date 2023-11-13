 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DİSK'ten "Gelirde adalet vergide adalet" yürüyüşü! İstanbul'dan Ankara'ya gidecekler - Son Dakika

DİSK'ten "Gelirde adalet vergide adalet" yürüyüşü! İstanbul'dan Ankara'ya gidecekler

13.11.2023 15:03  - Güncelleme: 16:09

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, "Gelirde adalet vergide adalet" sloganıyla Kadıköy'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin aldığı payın her geçen gün azaldığını belirterek, adil bir vergi sistemi talep etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) "Gelirde adalet vergide adalet" sloganıyla Kadıköy'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. Kadıköy Belediyesi bahçesinde toplanan DİSK üyeleri, "Hak, hukuk, adalet işçilerle gelecek", "İnadına sendika, inadına DİSK", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

DİSK, gelir ve vergi adaletsizliği nedeniyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

"VERGİ YÜKÜ NEDENİYLE HER GÜN DAHA FAZLA YOKSULLAŞIYORUZ"

Yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar ve gençlerin aldığı payın her gün daha fazla düştüğünü belirterek, "Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Bir taraftan yüksek enflasyon, diğer taraftan hayat pahalılığı ve üzerimizdeki vergi yükü nedeniyle her gün daha fazla yoksullaşıyoruz." diye konuştu.

DİSK, gelir ve vergi adaletsizliği nedeniyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

"GEÇMİŞTEN BU GÜNE BÜTÜN KAYIPLAR GİDERİLMELİDİR"

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, dolaylı vergiler yoluyla vergi adaletsizliği oluşturulduğunu söyledi. Çerkezoğlu, adil bir vergi sistemi için Ankara'ya yürüdüklerini dile getirerek, "Şimdi önümüzdeki yıl için yeni vergi dilimlerinin de belirleneceği bu süreçte diyoruz ki vergi dilimleri en az yeniden değerleme oranı kadar artırılmalıdır ve geçmişten bu yana var olan bütün kayıplar da giderilmelidir." dedi.

DİSK, gelir ve vergi adaletsizliği nedeniyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

POLİS ENGEL OLDU

Söğütlüçeşme'den başlayan yürüyüşte önce Gebze'de işçilerle bir araya geleceklerini anlatan Çerkezoğlu, sonrasında Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Eskişehir üzerinden cuma günü ulaşacakları Ankara'da büyük bir buluşma gerçekleştireceklerini aktardı. Konuşmanın ardından kara yolunda toplu şekilde yürümek isteyen sendikalılara polis ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine kalabalık grup kaldırıma yönlendirilirken Çerkezoğlu ve beraberindeki bazı kişiler yürüyüşe devam etti.

Kaynak: AA

Ankara, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika DİSK'ten 'Gelirde adalet vergide adalet' yürüyüşü! İstanbul'dan Ankara'ya gidecekler - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Real Madrid formasını giyemeden 3 kere sakatlanan Arda Güler, doktorunun dedikleri sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:20 Gelecek Partisi'nden istifa eden Nihal Olçok: Erdoğan çağırsın Fizan'a bile giderim
16:12 Ünlü oyuncu Chrissy Teigen'in galada fermuarı patladı
16:01 Emre Kocadağ seçime girmedi! Beşiktaş'ta iki başkan adayı var
15:28 Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Beren Saat, pozlarıyla beğeni topladı
15:30 İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum
15:25 Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti
15:23 Filistin Başbakanı: İsrail'in Gazze'nin güneyinde geçici mülteci kampı kurulması teklifini reddettik
15:15 TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak
15:10 İsrail'in abluka altına aldığı hastanede bebekler ölümü bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 16:39:00. #1.12#
SON DAKİKA: DİSK'ten "Gelirde adalet vergide adalet" yürüyüşü! İstanbul'dan Ankara'ya gidecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement