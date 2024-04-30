MHP Milletvekili: Yer altı kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ekonomik büyümeye katkı sağlar

Politika

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, "Sahada buluculuk hakkının etkin bir şekilde kullanılmasıyla, yer altı kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olacak. Bu da ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunacaktır." dedi.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümün tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Türkiye'deki zeytinliklerin sadece ekonomik açıdan değil, çevresel açıdan da önemli olduğunu söyledi. Bu alanların biyolojik çeşitlilik açısından zengin ekosistemlere ev sahipliği yaptığını belirten Doğan, bu alanların ayrıca su döngüsü üzerine de olumlu etkileri olduğunu vurguladı.

Madencilik faaliyetlerinin bu değerli alanlara zarar verdiğini vurgulayan Doğan, "Cennet vatanımızın yüzlerce yıllık ağaçları, düşük rezerve sahip maden sahalarında yapılan maden arama faaliyetleri yüzünden yok ediliyor. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor. Kontrollü ve bilinçli yapılmayan madencilik faaliyetleri, su kaynaklarımızı da kirletiyor." diye konuştu.

"Ekonomisi kömüre dayalı illerimizin durumu ne olacak?"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye'nin doğal kaynaklarını çıkarmanın önemli olduğunu ancak bunu yaparken daha düzenli olunması gerektiğini söyledi. Planlama ve denetim eksikliğinde büyük kazaların kaçınılmaz olduğunu söyleyen Kaya, bu kazalarda yitip giden canların unutulmamasını istedi.

Yeşil dönüşüm için kömürden kademeli çıkışın yapılması gerekeceğini ifade eden Kaya, "Kömürü çıkartan, ekonomisi kömür ve linyit madenciliğine dayalı illerimizin, ilçelerimizin durumu ne olacak?" diye sordu. Kaya, söz konusu kanun teklifinde bu yönde bir hazırlık göremediklerini belirtti.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, MHP olarak enerji güvenliği ve milli maden kaynaklarının etkili bir şekilde kullanımı konularındaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Enerjinin modern toplumlarının gelişiminde temel bir güç olduğunu belirten Yüksel, "Ülkemizin enerji politikaları, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel, küresel düzeyde rol almamıza katkı sağlamakta." dedi.

Maden kaynaklarının ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunun altını çizen Yüksel, "Bu bağlamda madenlerin, sürdürülebilir bir şekilde işlenmesi, çevresel etkinlerin aza indirilmesi MHP'nin politika öncelikleri arasındadır." ifadesini kullandı.

Sahalarda buluculuk hakkının Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Yüksel, bunun enerji ve ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Yüksel, "Sahada buluculuk hakkının etkin bir şekilde kullanılmasıyla, yer altı kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olacak. Bu da ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

-"Ruhsatların daha keyfi şekilde dağıtılmasına yol açacak"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, maden kanunu teklifinde işçi, iş güvenliği ve emeğin yer almadığını savundu. Kanun teklifinde madenlerde yaşanan iş kazalarını, işçilerin yaşadığı hak gaspını önleyecek tedbirlerin de yer almadığını belirten Hun, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, ülkenin doğal kaynaklarını, sömürge madenciliği adı altında, uluslararası şirketler için bir av alanı haline getirmiştir. Önlem alınmadan, ülkenin yararı düşünülmeden, halk sağlığı yok sayılarak şirketlerin yararına yapılan tüm düzenlemelerde bunu görüyoruz. Bu yasa ile yapılan değişiklikler, doğal kaynakların daha iyi korunması ve madencilik faaliyetlerini denetlemesi yerine ruhsatların daha keyfi şekilde dağıtılmasına yol açacaktır."

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, görüşülmekte olan kanun teklifi ile denizlerde ve göllerde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji santrallerinin kurulabileceğini söyledi. Mevcut kanuna göre, denizlerde bu santrallerin kurulabilmesi için deniz imar planı şartı olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, kanun teklifi ile bu şartın kaldırılmak istendiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 19 Temmuz 2023'te enerji alanında stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını ifade eden Yavuzyılmaz, bu anlaşmanın 2. maddesi ile BAE'nin denizlerde 2 bin 500 megavata kadar deniz üstü rüzgar santralleri kurabileceğini söyledi. Yavuzyılmaz, "Bu yüzden alelacele denizlerdeki imar şartı kaldırılmak isteniyor. AK Parti yine bir yabancı devlete ayrıcalık sağlamak istiyor." dedi.

Santrallerin kurulacağı bölgenin de Ege Denizi olduğuna ifade eden Yavuzyılmaz, kanun teklifinin yasalaşması durumunda birçok yerli şirketin enerji sektörünün dışına itileceğini ve yok olacağını iddia etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da kanun teklifinin tümü üzerine yaptığı konuşmasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılara değindi. İsrail'in Gazze'ye en az 75 bin ton patlayıcı attığını söyleyen Yazmacı, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarının yaklaşık iki katına eş değer olduğunu söyledi.

Gazze'de, günden güne insanlığın ölümünü gördüklerini belirten Yazmacı, kendilerini medeni dünyanın birer üyesi olarak addeden devletlerin yöneticilerinin apaçık İsrail'e destek verdiğini anlattı. Yazmacı, şöyle konuştu:

"ABD ve Avrupa'da gençler, yöneticilerinin aksine Gazze'de haklının ve hakkın yanında yer alıyor. Bugün ABD'nin birçok eyaletinde, üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri başladı. Medeni şekilde yapılan gösteriler, birilerini yine de rahatsız etti. Yerli, yersiz her platformda sözde demokrasi, özgürlük, hürriyet naraları atan Batı'nın yöneticileri, engizisyon mahkemesi anlayışıyla Filistin destekçisi avına çıkmış, İsrail katliamlarını dile getiren öğrenci, akademisyen kim varsa gözaltına almaya başladı."

Genel Kurulda, kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerine yapılan konuşmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifinin birinci bölümde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.