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Erbakan: Ankara, İstanbul, İzmir için iş birliği pazartesi netleşecek - Son Dakika
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Erbakan: Ankara, İstanbul, İzmir için iş birliği pazartesi netleşecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak olup olmayacağının pazartesi günü netleşeceğini söyledi. Erbakan ayrıca, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

Erbakan: Ankara, İstanbul, İzmir için iş birliği pazartesi netleşecek
06.01.2024 - 17:26,
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Pazartesi günü, büyükşehir belediye başkanlığı için bir iş birliği olur mu, olmaz mı onun netleşmesi söz konusu olacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erbakan, toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniden Refah Partisi'nin üye kayıtları noktasında rekor kırdığını belirten Erbakan, 2023 yılının son 4 ayında yüzde 40 oranında büyüdüklerini, üye sayısını 100 binden fazla artırdıklarını, Yargıtay'ın bu hafta açıkladığı üye sayılarına göre de Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi. Erbakan, 14 Mayıs'taki milletvekili genel seçimlerinin kendileri için bir 'Besmele' olduğunu ifade ederek, "Yeniden Refah Partisi olarak 31 Mart'tan itibaren ahlaklı, faziletli, merhametli, liyakatli, dirayetli ve gayretli belediye başkanlarımızla, 'ahlaklı belediyecilik' anlayışıyla milletimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz" diye konuştu.

'İSVEÇ İÇİN HAYIR OYU KULLANACAĞIZ'

Geçen günlerde, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifi'nin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlatan Erbakan, "İsveç, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmesine rağmen örgüte bugüne kadar tam destek vermiş, her türlü eylemlerinin yolunu açmış, en ufak bir müdahalede bulunmamıştır. Fetullah Gülen Örgütü'ne halen en büyük desteği vermektedir. Bununla beraber yüce dinimize, kitabımız Kur'an'a yapılan saldırılara göz yummuş, Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıklara da göz yummuştur. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geldiğinde, Yeniden Refah Partisi olarak 'hayır' oyu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

'PAZARTESİ SON GÖRÜŞME YAPILACAK'

Erbakan, yerel seçimde iş birliği görüşmeleriyle ilgili de "Tabii bu görüşmeler, 2 görüşme halinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir tanesi de en son dün akşam gerçekleşti. AK Parti heyeti, genel merkezimize ziyarette bulundu. Önceki görüşmede de bizim heyetimiz AK Parti genel merkezine gitmişlerdi. Pazartesi günü, son bir görüşme yapılmış olacak, pazartesi günü durum netleşmiş olacak. Bizim buradaki hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani herhangi bir ittifak olmasında, herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla, kendi logomuzla seçimlere gireceğiz, bunda bir değişiklik olması söz konusu değil. Bugüne kadar ilan ettiğimiz 200'ün üzerinde adayımızın devam edeceği açık bir şekilde ortada. Pazartesi günü, büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun netleşmesi söz konusu olacak. Eğer bir anlaşma olmazsa bizim Ankara, İstanbul ve İzmir'de de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz. Bu konuda da hazırlıklarımız var" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan toplantıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzzeddin Alkan, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Sadıksoy, Bartın Belediye Başkan adayı Faruk Tutkun ve Uşak Belediye Başkan adayı Erol Korkmaz olarak belirlendi. (DHA)

Kaynak: DHA
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