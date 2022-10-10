Erdoğan: CHP'deki tartışmalar yasakçı zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi (2) - Son Dakika
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Erdoğan: CHP'deki tartışmalar yasakçı zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi (2)

10.10.2022 23:11
Erdoğan: CHP'deki tartışmalar yasakçı zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi (2)

Erdoğan: CHP'deki tartışmalar yasakçı zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi (2)'İSTİHDAM SAYIMIZ 31 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Salgınla, savaşla, enerji ve...

Erdoğan: CHP'deki tartışmalar yasakçı zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi (2)

'İSTİHDAM SAYIMIZ 31 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Salgınla, savaşla, enerji ve emtia fiyatlarının yükselişiyle üretim ve tedarik kanallarının tıkanmasıyla başlayan ve resesyon ihtimaliyle tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Ülke ve milletçe düzensiz göç akınından, hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Ancak Türkiye diğer devletlerden farklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların da etkisiyle tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme kabiliyetine sahip bir ülkedir. Nitekim her küresel kriz ve ardından yaşanan tartışma Türkiye'nin bu vasfını bir kez daha teyit etmektedir. Terörle mücadeledeki tecrübemizle tahkim ettiğimiz güvenlik ve sosyal mimarimiz bizi bölgemizdeki diğer kaoslara karşı da korunaklı hale getirmiştir. Diplomaside uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar ve haksızlıklar bize yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağlıyor. Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeye başarabiliyoruz" dedi.

'İNSANIMIZIN İŞİNİ, AŞINI, GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALDIK'Erdoğan, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren kaynak krizine hazırlıklı yakalandıklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstihdam odaklı ekonomi programımız sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanımızın işini, aşını, geleceğini güvence altına aldık. Bugün ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 ile tek haneli rakamlara gerilerken, istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk. Hükümetlerimiz döneminin ortalama enflasyonu yüzde 13 iken son günlerde yaşadığımız sıkıntıların farklı siyasi ve sosyal saiklerin tetiklemesiyle ortaya çıktığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken her kesimden insanımızın hayat pahalılığının yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer atıyoruz. Bununla kalmıyoruz. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi perçinleyecek gündemi hep canlı tutuyoruz."'BU KAMPANYAYA ŞU ANA KADAR 7 MİLYON 200 BİN BAŞVURU YAPILDI'Erdoğan, 'İlk Evim, İlk İşyerim' kampanyasına dair son gelişmeleri açıklayarak, "Bilindiği gibi sosyal konut projeleri hükümetlerimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz ve 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz bir icratımızdır. Son dönemde konut, kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler bizi yeni ve daha büyük bir atılıma yöneltti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesinde Toplu Konut İdaremizin (TOKİ) yaptığı hazırlıkların ardından 'İlk Evim İlk İşyerim' kampanyamızın müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında bu rakamların daha da artacağı açıktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma yönünde cesaretlendirdi. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.'AMACIMIZ İNSANIMIZI HUZUR İÇİNDE OTURACAKLARI BİRER EVE KAVUŞTURMAKTIR'

Erdoğan, konut inşası amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararını daha önceden aldıklarını hatırlatarak şunları söyledi: "Bakanlığımız yaptığı çalışmayla 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsayla ilgili hazırlıkları tamamladı. Yani hangi şehirde nerede hangi parselde altyapısını yapmak suretiyle bu arsalarımızı da hazırladık. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde, yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul'da, 100 bini Ankara'da, 25 bini İzmir'de, 45 bini Gaziantep'te 55 bini Konya'da, 25 bini Kayseri'de, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları da arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir. Vatandaşlarımız hem konuta hem arsaya başvurabilir ancak kurada 2'si birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir. Amacımız milletin olanı millete vererek insanımızı en uygun şartlarda gönül huzuru içinde oturacakları birer eve kavuşturmaktır" dedi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: CHP'deki tartışmalar yasakçı zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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