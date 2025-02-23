Erdoğan'dan büyük kongreye damga vuracak 3 başlıklı manifesto - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan büyük kongreye damga vuracak 3 başlıklı manifesto

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AK Parti'de tarihi bir gün yaşanıyor. 8. Olağan Büyük Kongre için binlerce partili salona alınmaya başlarken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı manifesto niteliğindeki konuşmasına çevrildi. Erdoğan'ın "AK Parti'nin 23 yıllık muhasebesi", "Halkın beklentileri" ve "Dünya siyaseti ve Türkiye'nin geleceği" olmak üzere 3 başlıktan oluşacak çarpıcı bir konuşma yapacağı ifade ediliyor.

23.02.2025 10:26  Güncelleme: 10:46
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kongre için çeşitli illerden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

DEV EKRANLARDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Partililer ve davetlilerin, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi. Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salona giremeyenler, kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde parti kurucuları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkanvekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

SALONDA DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları salonda yer aldı. Salona, "Tenzile Ana'nın duasıyla büyüdün, mazlumların duasıyla yürüdün", "Sevdik seni her şeyden çok, Reis bize bu yoldan geri dönüş yok", "Düşünemeyiz yarınları sensiz, bekle bizi 2028" pankartları da asıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

ERDOĞAN'DAN MANİFESTO NİTELİĞİNDE KONUŞMA

Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifesto niteliğinde bir konuşma yapacağını duyurdu. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarının 119 günlük bir süreçte tamamlandığını belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresi olarak nitelendirilen bu toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ana başlık altında önemli mesajlar vereceği ifade edildi:

1- AK Parti'nin 23 yıllık muhasebesi: Parti, bugüne kadar yaptığı çalışmaların değerlendirmesini yapacak.

2- Halkın beklentileri: Toplumun farklı kesimlerine hitap eden mesajlar paylaşılacak.

3- Dünya siyaseti ve Türkiye'nin geleceği: Erdoğan, Türkiye'yi gelecekte nerede gördüğünü anlatan bir vizyon çizecek.

Kandemir, kongrenin yalnızca Türkiye için değil, dünya siyaseti açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayacağını belirtti. Kongreye pek çok yabancı devlet insanının katılacağı da açıklandı.

3 YENİ MÜZİK VE TANITIM FİLMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kongrede üç yeni müzik tanıtılacağını ve sahne performanslarıyla katılımcılara coşkulu anlar yaşatılacağını belirtti. Kongrede ayrıca özel olarak hazırlanan tanıtım filmleri gösterilecek. Bu yılın kongresi, "Adında AK, ışığında istikbal", "Adında AK, ışığında istikrar" ve "Adında AK, ışığında barış" sloganlarıyla öne çıkıyor. Türkiye Yüzyılı konsepti kapsamında, AK Parti'nin geleceğe yönelik vizyonu detaylandırılacak.

ANKARA SOĞUK, KONGRE COŞKULU

Kongre sürecinde hem gençlik hem de kadın kollarının aktif rol aldığı belirtilirken, Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın kongrenin asıl vurucu noktası olacağını vurguladı. Ankara'da soğuk hava beklenirken, AK Parti yetkilileri kongredeki coşkunun bu havayı ısıtacağını belirtti. AK Parti'nin geçmişten bugüne gerçekleştirdiği kongrelerin büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken yetkililer, bu yılın kongresinin hem Türkiye hem de dünya için önemli mesajlar içereceğini ifade etti. Bu kongre, sadece bir siyasi etkinlik olmanın ötesinde, Türkiye'nin yeni dönemine dair güçlü mesajlar veren bir platform olacak.

Erdoğan\'dan büyük kongreye damga vuracak 3 başlıklı manifesto
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan büyük kongreye damga vuracak 3 başlıklı manifesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mahşerin atlısı:
    rant talan yağma tayfası değişiyor sadece heybeyi dolduran yerini devrediyor zihniyet aynı hedef aynı MİLLETİ DAHA fazla sömürmek sindirmek EZİYET ETMEK ama o iş bitti GİDECEKSİNİZ . 687 5 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    sen ekrem le ugrastikca ekrem puan kazaniyor 400 21 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    kısaca özetletleyelim Akp nin 23 yıllık siyasetinin özeti, spor içine sıçılmış durumda kimin eli kimin cebinde belli değil, eğitim sistemi bitmiş vaziyette, turizm desen aynı bolu'da ki facia özetler zaten, devlet kurumları maalesef kokuşmuş durumda kurumlar da 1 tane işinizi yaptıramıyorsunuz liyakatsızlık hat safhada, GELELİM ekonomiye milletin canını aldılar ev kirası 20 bin emeklinin aldığı maaş 14 bin, hikaye bu kadar 376 3 Yanıtla
  • Önder null:
    insallah sizden kurtuluruz 257 23 Yanıtla
  • Casper:
    Allah'ım Yarabbim Sen Biliyorsun Mevzuyu 178 4 Yanıtla
  • Necdet:
    değişim oluyor ama sonuç yok boşa harcanan Türkiye nin paraları 157 12 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Tek dilgim sizden biran önce kurtulmak 24 yılda koca ülkeyi bitirdiniz insanları yoksullastirip kendinizi ve yandaşları izi zengin ettiniz 94 3 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    bu millet olduğu sürece yine senisecerler. Bakmayın milletin vay bittik yandık kül olduk dediğine her seçim öncesi böyle derler 23 yıl bunun kanıtıdır 18 76 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bu millet koyun olduktan sonra hiç bir şey değişmez. Her şey gözlerinin önünde olmasına rağmen duymalarına rağmen koşa koşa gidip yine bunlara oy veriyorlar. Bireysel düşünüyorum ben artık ne halleri varsa görsünler umurumda değil. Allah akıl vermiş göz kulak vermiş bunları boşuna vermemiş. 66 6 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Milletini fakirleştşrem zihniyetten kurtulmamız gerek 13 2 Yanıtla
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