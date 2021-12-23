Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere hitap etti. Konuşmasında CHP'li belediyelere sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son seçimlerde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz" dedi.

"YÖNETTİĞİNİZ BELEDİYELERDE ELEKTRİĞİ BEDAVA YAPIN, TUTAN MI VAR?"

CHP Genel Başkanı'nın Şanlıurfa'da çiftçilere "Belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var?" ifadelerini kullandı.

"MERKEZİ YÖNETİMDE NE KADAR GÜÇLÜ OLURSAK, BELEDİYELERİMİZİ O KADAR İYİ DESTEKLERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:"AK Parti belediyelerindeki başarısıyla milletin gönlüne girmiş orada merkezi yönetime gelmiş bir partidir. Çeyrek asrı aşan yürüyüşümüz boyunca belediye hizmetleri konusundaki hassasiyetimiz azalmadı. Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetteki belediyeleri yakından takip ettik. Bugün de 15 büyükşehir, 25 şehir, 238 ilçe AK Partili kadrolarca yönetilmektedir. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar iyi destekleyebiliriz. Tüm gayretlerinizi, tüm hesaplarınızı 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine değil, 2023 Haziran'ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum.

Teşkilatlarımızla, belediyelerimizin birlikte çalıştıkları hiçbir yerde kaybetme gibi bir durum söz konusu olamaz. AK Parti'de siyaset yapan herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek zorundadır. Birbirimizin başına, sırtına basarak değil el ele, kol kola vererek çalıştığımızda büyük başarılara imza atarız.

"BELEDİYE BAŞKANINA GURUR VE KİBİR YAKIŞMAZ"

Bir şehirde belediye başkanımız kucaklayıcı olursa, teşkilatımızın diğer birimleri de ona uyacaktır. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Neyiz, kuluz. Eninde sonunda gideceğimiz yer toprak. Ben 1,85 boyundayım, mezarım da ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün. Takdir-i ilahi neyse o olacak. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hiçbirinizi size olan güvenimi, itimadımı boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum.

Belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece biz görmüyoruz. Muhalefet de bu alana yükleniyor. Bizden farklı olarak sadece kamuoyunu yönlendirme faaliyetleriyle bunu yapmak istiyorlar. Bu arada bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça yargı da kararlarını olumlu şekilde veriyor.

"İNSAN İÇİNE ÇIKACAK YÜZLERİ KALMAYACAK"

Her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara yaptıkları ödemenin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, verilmemiş işlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Kağıttan yapılmış gemiyi suda belli bir müddet yüzdürebilirsiniz. Ama o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerinin durumu da böyledir. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. ikinci yıl makyajlar dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa, kalmayacaktır.

"BELEDİYECİLİK PARTİ VİZYONUNUN EN İYİ SERGİLENDİĞİ ALANDIR"

Belediyecilik genel başkanından belediye başkanına kadar her kademesiyle bir partinin vizyonunu, yönetim becerisini, millete bakışını gösteren en iyi alandır. AK Parti ve belediyeleri ile CHP ve belediyelerini karşılaştıranlar kime oy vereceğine karar vereceklerdir.

Ülkenin Cumhurbaşkanı ve partimizin genel başkanı olarak ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın. Yerel yönetimler başkanlığımızın 14 kişilik ekibi belediyeleri yerinde ziyaret ediyor. Sorunları tespit ediyor. Kapsamlı analizler yapılarak sonuçlar kendileriyle de paylaşılıyor. Biz de istişare toplantıları, il ziyaretleriyle sizlerle bir araya geliyoruz.

"ŞEHİRLERİMİZİ BÜYÜK YATIRIMLARLA GÜÇLENDİRDİK"

Son dönemde başlatılan gençlik faaliyetlerini de önemli bir adım olarak görüyoruz. Ankara'da yeni açtığımız Millet Bahçesi'nde düzenlenen gençlik festivali örnek bir faaliyet olmuştur. Amacımız belediyelerin hizmetlerini etkin şekilde yürütmesini sürdürmektir.

İstişare toplantılarımız aynı zamanda tecrübe aktarımı, güzel örneklerin paylaşımı, fikir alışverişi yapma zeminidir. Küresel iklim değişikliğinin insanlığı daha çok tehdit ettiği gerçeğini göz önüne tutarak yeşil kalkınma devrimini gündemimize oturttuğumuzu açıkladık. Sizleri bu hususa önem vermeye, hazırlıkları yapmaya davet ediyorum.

Şehirlerimizi çok büyük yatırımlarla güçlendirdik. 2018'den bu yana sadece çevre ve şehircilik alanında yatırım bedeli 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 projeyi hayata geçirdik. Bu projeler geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Belediyelerimize merkezi yönetimden aktarılan kaynak miktarını yılda 4,7 milyar liradan 86 kat artışla 106 milyar liraya çıkardık. 2022 bütçesinde 150 milyar lirayı buldu.

"TOKİ, 1,1 MİLYON KONUTLA BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

Malatya, Elazığ, İzmir'de ciddi depremler yaşadık. Karadeniz'de sel felaketleriyle karşılaştık. Akdeniz ve Ege'de etkili olan orman yangınlarıyla yüzleştik. Denizlerimizi işgal eden müsilaj tehdidine maruz kaldık. Bu tehditlerin hepsine müdahale ettik. Zararların tazmini çalışmalarına başladık. Bizzat şahsım, arkadaşlarım arazideydik. 1 yıla kalmadan depremde ve selde yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa ettik. Denizleri temizledik, ormanlar için çalışmalara başladık.

Depreme karşı kentsel dönüşüme hız verdik. 9 yılda 1,7 milyon konutu dönüştürerek önemli bir başarı elde ettik. Ana muhalefetin başındaki zat nereden milletvekili. İzmir, İzmir'in belediyesi onlarda. Yahu İzmir'de acaba o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde o gecekonduların olduğu bölgelerde belediyeniz nerede bir kentsel dönüşüm projesi uyguladı? Yok. Ama bunu benim konuşmam yetmiyor. Benim İzmir teşkilatımın, İzmir milletvekillerimin kapı kapı dolaşarak, bunları da işaret ederek anlatması lazım. Halen ülke sathında 330 bin konutun dönüşüm inşaatları sürüyor. TOKİ 1,1 milyon konutla çok büyük katkı sağladı.

"TÜM BELEDİYE BAŞKANLARI SOKAK HAYVANLARINA HASSASİYET GÖSTERMELİ"

Bazı meseleler var ki çok küçük dokunuşlarla milletin gönlünü kazanmak mümkündür. Sokak hayvanları meselesidir. Maalesef medyada çocuklara saldıran başı boş köpeklerin facialarıyla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanların yerinin barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Buradan birinci derece büyükşehirler olmak üzere tüm belediye başkanlarına sesleniyorum; sahipsiz hayvanlar için sıcak ve güvenli barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz.

Osmanlı ağaçlara, meyveleri asarmış ki bu meyvelerden gelsinler bu hayvanlar nasiplerini alsınlar. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe, illerde yapmamız mümkün. Hem barınaklar, hem ağaçlarda onların nasiplerini hazırlamak. Artık kırsalındaki sorumluluk alanlarıyla şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu işi kenara bırakmak bizim için yanlış olur. Birinci derecede sizden bunu bekliyorum. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor. 2019 seçimlerinde yayınladığımız manifestomuzu asla akıldan çıkarmamak gerekiyor.