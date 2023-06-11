Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kalsa da tartışmalar son bulmadı. Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında tartışma yaratan ifadeler kullandı. Kırsal kesimde kendisine az oy çıkmasıyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Biz oraya zamanında gidip kendimizi yeteri kadar anlatamamışız. Buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor. TRT'nin ne olduğunu da biliyorsunuz. Bunu da gözlemledik. Bunu biz yapmadı. Bu gözlemi bağımsız kişiler gidip oralarda yapıp bize gönderdiler." dedi.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "40 Yıl, 40 Eser" Etkinliği Kapsamında 'Bir Şiir Bir Hayat/ Sakarya Türküsü' Dijital Sergi Açılışı" etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünü hatırlattı.

"MİLLETİMİZİ KİMSE MAKARNACI, KÖMÜRCÜ DİYE TAHKİR EDEMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak. Ne diyor. 'Kırsal kesimden aldığı oylarla cumhurbaşkanlığını kazandı.' Hani partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi? Bir taraftan öyle bir taraftan böyle. Artık bunu yemezler. Geçti bu iş. Şimdi bu millet daha ileri gidiyor ve gidecek. Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak. Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil, göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek.

"BU ZAT ARTIK PSİKOLOJİK BİR VAKA"

Milletimiz görünen ve görünmeyen tüm destekçileriyle birlikte CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP genel başkanının koltuğunu korumak uğruna attığı iftiralar, ne de kırsalda yaşayan insanlarımıza yönelik sarf ettiği hadsiz ifadeler kendisini kurtarabilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa '500 liraya oylarını satıyorlar' imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır. Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine hala seçmeni suçlaması artık siyasetin değil psikolojinin konusudur. Bu zat artık psikolojik bir vakadır. Milletimiz de bunu sezdiği için gereğini yapmıştır. Çok açık ve net söylüyorum. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez.

"MİLLİ İRADEYİ TÜM KURUMLARDA EGEMEN KILACAĞIZ"

Türkiye'yi her alanda büyük başarılarıyla tanıştırdık. Ayasofya davamızı da Necip Fazıl'dan öğrendik. Sultan Ahmet meydanında "Ayasofya açılacak " derken bu manayı bu ruhu ondan yakaladık ve Ayasofya'yı da açtık. Bizden önce 70 senede yapılamayan hizmetlerin fazlasını 21 yılda yaptık. Milletimize yeniden özgüven kazandırdık. Ayasofya'yı 87 yıl sonra ezanı Muhammedîyle buluşturduk. Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla tüm kazanımlarımızı perçinleyeceğiz. Uğrunda ciddi bedeller ödediğimiz hak ve hürriyetlerimize kimsenin el süremeyeceği demokratik iklimi Türkiye'de tesis edeceğiz. Millî iradeyi tüm kurum ve kurullarıyla egemen kılacağız. İktidara giden yolun batı beklentilerinden terör örgütlerinin desteğinden değil milletin gönlünden geçtiğini herkese öğreteceğiz."