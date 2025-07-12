Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar

Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat\'a, Şam\'a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar
12.07.2025 11:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin gelenekselleşen Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı konuşmada, "Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a, Malazgirt'e ulaşırken orada Kürt kardeşleriyle, Arap kardeşleriyle kaynaştılar. Malazgirt Zaferi, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi, Çanakkale savunması, İstiklal Savaşı, Türk, Kürt, Arap ve daha nice Müslüman halkın ortak savaşlarıdır, ortak zaferleridir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK DEYİNCE MÜSLÜMAN, MÜSLÜMAN DEYİNCE EN ÇOK TÜRK AKLA GELİR"

"Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Her zamanda hem de zeminde uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Türklerin, İskitler ve Sakalar isimleriyle milattan önce 8. yüzyıldan bugüne tarih sahnesinde olduğunu biliyoruz. 751 yılında Talas Savaşı'nda Türkler kitleler halinde İslam ile tanıştılar ve Müslümanlıkla müşerref oldular. O günden itibaren Türk deyince Müslüman, Müslüman deyince de en çok Türk akla gelir.

Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar

"SELÇUKLU ORDULARI BAĞDAT'A, ŞAM'A ULAŞIRKEN ORADA KÜRT VE ARAP KARDEŞLERİYLE KAYNAŞTILAR"

Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den sonra Semerkant, Buhara, Rey, Merv, İsfahan, Tebriz, Herat, Diyarbakır, Konya, Bursa, İstanbul, Ankara ve daha nicesi, Türklerin ve Müslümanların medeniyet merkezi, ilim merkezi, sanat merkezi, devlet merkezi oldular.

Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a, Malazgirt'e ulaşırken orada Kürt kardeşleriyle, Arap kardeşleriyle kaynaştılar. Malazgirt Zaferi, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi, Çanakkale savunması, İstiklal Savaşı, Türk, Kürt, Arap ve daha nice Müslüman halkın ortak savaşlarıdır, ortak zaferleridir. Binbir Gece Masalları'nın Bağdat'ını Türk, Kürt ve Arap inşa etmiştir. Kudüs'ü, Selahaddin Eyyubi'nin komutasında Türk, Kürt, Arap fethetmiştir. Şam bizim ortak şehrimizdir. Diyarbakır bizim ortak şehrimizdir. Mardin, Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Halep, Hatay, İstanbul, Ankara bizim ortak şehrimizdir.

Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar

"GEREKTİĞİNDE HANÇERLERİMİZLE BİR DİLİM EKMEĞİ ÜÇE BÖLDÜK"

Bizler yani Türkler, Kürtler, Araplar ittifak yaptığımızda atlarımızın rüzgarı Çin denizinden Adriyatik'e serin esintiler yaydı. Unutmayın, atlarımızın şahlanışından coğrafyaya huzur yayıldı. Kılıç şakırtıları bu bölgeye barış getirdi. Kılıçlarımızı gerektiğinde kınından çıkarıp omuz omuza savaştık. Gerektiğinde hançerlerimizle bir dilim ekmeği üçe böldük. Gerektiğinde kılıçlarımızı, hançerlerimizi kınına koyduk. Kalemlerimizi çıkardık. Yeryüzüne, gökyüzüne, birbirimizin yüreğine 'Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah' hattını hep beraber kazıdık.

"AYRIŞTIKLARINDA, BÖLÜNDÜKLERİNDE MAĞLUBİYET VARDIR"

Geçmişin tarihi sayfalarına bakın. İttifak yaptığımızda, atlarımızın, kılıçlarımızın, kalkanlarımızın, naralarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı. İttifak yaptığımızda medeniyetimizle, sanatımızla, ilmimizle, refah seviyemizle hiç kimse yarışamadı. Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa, birse, beraberse, işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde, uzaklaştıklarında ise mağlubiyet vardır, hezimet vardır, hüzün vardır.

Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar

"NE ZAMAN İTTİFAK YAPTIK O ZAMAN TARİHE İSTİKAMET ÇİZDİK"

Moğol orduları acımasızca İslam beldelerini yıktı, çünkü Türk, Kürt, Arap ayrışmıştı. Haçlılar İslam beldelerine saldırdı, çünkü Türk, Kürt, Arap birbirinden kopmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik, aramıza sınırlar çizildi, duvarlar örüldü. Kudüs'ü yitirdik, çünkü tefrika vardı. Ne zaman ayrıldık, kaybettik, yenildik. Ne zaman ittifak yaptık, o zaman tarihe istikamet çizdik."

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Son Dakika Politika Erdoğan: Selçuklu orduları Bağdat'a, Şam'a ulaşırken Kürt ve Arap kardeşleriyle kaynaştılar - Son Dakika

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