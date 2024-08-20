Eren Erdem, CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Politika

Eren Erdem, CHP'den istifa etti

Eren Erdem, CHP\'den istifa etti

CHP'li Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. 5'li çetelerle ilişkili kişilerin belediye başkanı yapılmamasını istediği ve Murat Ongun tarafından tutulan hesapların kendisini hedef almasına tepki gösterdiği için disipline sevk edildiğini belirten Erdem, ''Parti yönetimini uyarıyorum. Parti maaşlı anonim hesaplarla dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır'' dedi.

20.08.2024 19:42
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Partisinden istifa ettiğini açıklayan CHP'li Erdem, Murat Ongun'u hedef gösterdi. Ongun'un tuttuğu hesapların kendisini hedef almasına tepki gösterdiği için disipline sevk edildiğini söyleyen, "Parti yönetimini uyarıyorum. Parti maaşlı anonim hesaplarla dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ EREN ERDEM, PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP'li Eren Erdem, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanan Erdem, Murat Ongun'u hedef gösterdi.

Erem Erdem, CHP'den istifa etti
Eren Erdem

MURAT ONGUN'U HEDEF ALDI

Erdem, şunları söyledi: 1-) Geçmişte, 5'li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin "CHP Belediye Başkanı adayı" yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan Murat Ongun'un "ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla" şahsımı hedef alması üzerine gösterdiğim tepki sebebiyle, partim tarafından disipline sevk edilmiş bulunuyorum!

"BEN PARTİMİN ÖNÜNE ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNU FIRLATMADIM"

2-) Ben, partimin önüne Atatürk'ün koltuğunu fırlatmadım! Önceki ve mevcut Genel Başkanlara küfür etmedim! İş takipçiliği yapmadım! Eş, dost ve akrabamı CHP'li belediyelerde işe sokmadım! Siyasete "ev kirası ödeyen biri olarak girdim, halen aynı şekilde yaşıyorum!" Seçim zamanı el altından başka partilere destek atmadım! Parti seçim sathındayken, işi gücü bırakıp "partiyi dizayn toplantıları" yapmadım!

3-) Ben, hiçbir şahsi menfaat elde etmeksizin, siyasetten kuruş beklemeden; gözümün nuru evladımı 2 yıla yakın babasız bırakmayı dahi göze aldım. Şahsiyetim, kumpas yargısının önüne atıldı! Tek kelime etmedim! Sonunda beraat ettim, ama anneme, aileme, evladıma yapılanları; partim için ödenmiş bir bedel saydım!

Erem Erdem, CHP'den istifa etti
Murat Ongun

"PARTİM BENİ İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİ"

4-) Geldiğimiz noktada, bir belediyemizin maaşlı personeli ve personelin parti içerisindeki ilişkileri üzerinden; "5'li çetelere yönelik tepkim ve bu tepkime yönelik troll saldırılarına karşı çıkışım" sebebiyle, hadise herkesin malumu olduğu, ilgili trollerin "şikayetçi Murat Ongun tarafından beslendiği" herkesçe malum olduğu halde; partim beni ihraç istemiyle disipline sevk etmiştir!

"PARTİ YÖNETİMİNİ UYARIYORUM"

5-) Parti yönetimini uyarıyorum! Bu şahsın "maaşlı anonim hesapları," Ali Mahir Başarır'ı " Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade ettiği" konuşma sebebiyle linç edip nedamet getirtmedi mi? Partiye ayar vermek, had bildirmek, partinin 5'li çetelerle ilgili tutumunu belirleyecek kişi "bir belediye personeli (Murat Ongun)" ise, ona bu imtiyazlar verilmişse, parti "maaşlı anonim hesaplarla" dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır!

"SİYASET YAPAMAZSINIZ"

6-) Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile "belediye başkanlarının" oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına "parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz," yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız…

7-) Kongre psikolojisinden hala çıkamamış, her gördüğü partiliye "kongredeki tutumunu hatırlatan," ilkeli bir iktidar mücadelesi yerine, "iktidar olalımda nasıl olursa olsun; icabında mevcut düzenle uzlaşarak olsun" duygusuyla, iktidar olmak ile muktedir olmak arasındaki farkı kavrayamadığını düşündüren, kindar ve tasfiyeci bir anlayışla; kongrede karşısında olmuş isimleri bahaneler üreterek tasfiyeyi amaçlayan bir anlayışla çok sağlıklı bir yol sürülmeyeceği açıktır!

Bu bağlamda, henüz ilçe başkanı iken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ettiği için, bir belediye başkanı tarafından ödüllendirilip "YDK Başkanı" yapılan bir şahsa irademi teslim edemem! Bu sebeple, mensubiyetinden onur duyduğum partimden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi; irademi, onurumu parti örgütlerime emanet ederim."

Erem Erdem, CHP'den istifa etti
Erem Erdem, CHP'den istifa etti
Erem Erdem, CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Medya, Murat Ongun, Eren Erdem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eren Erdem, CHP'den istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Gregor Samsa: Bu muhalefet varken iktidar partisi bu ülkeyi 100 yıl daha yönetir. 36 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Kendisine parsadan verilen payı az bulduğu için istifa etmiştir 24 14 Yanıtla
  • Sabri İnce: CHP için büyük kayıp ! 24 12 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN: yallah tkp'ye 23 8 Yanıtla
    Murat Çevre: Bana da öyle geldi . 0 0
  • Yaman Auto: Güle güle :) 16 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: boş işler bunlar 14 6 Yanıtla
  • Ankara null: oyuzden erken secim istemesin kimse aday yok aday bastaki gene kazanir 15 4 Yanıtla
  • adıyaman çocugu Ramazan: Eren Erdem 20 senelik chp sırlar biliyor kenal kılıçdaroğlu 2 numara ekrem imamoğlu hedefi chp kendı adamlar koymak 7 5 Yanıtla
  • Gursel kalen: CHP için büyük bir kayıp bu noktaya gelmemeliydi 5 6 Yanıtla
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