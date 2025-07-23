Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü Yalnız Değildir - Son Dakika
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Politika

Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü Yalnız Değildir

Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü Yalnız Değildir
23.07.2025 00:19
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Kıbrıs Türk'ünün yanında olduklarını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz burada milletin yerinden haykırıyoruz. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildir. Mavi vatan Doğu Akdeniz, ana vatan için, bütün Türk dünyası için çok önemlidir. Bizim yolumuz ana vatanda birlikte bu kutlu yolu yürüyebilmektir" dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51'inci yıldönümü kapsamında Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı bir resepsiyon düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

'DOĞU AKDENİZ'E HEP BİRLİKTE 7 DÜVELE KARŞI BİR DESTAN YAZDIK'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'e hep birlikte 7 düvele karşı bir destan yazdık. Devletimiz vardır, Cumhuriyetimiz vardır. Bu sadece Kıbrıslı Türklerin kendi bekası ve güvenliği için önemli değil, aynı zamanda ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin İskenderun'dan Ege adalarına kadar 2 bin kilometre sahil şeridi ile Akdeniz'e en uzun cephesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatanın kalbinde kendi güvenliğidir, kendi onurudur, kendi milli direnişidir" ifadelerini kullandı.

'KIBRIS TÜRK HALKINA MÜREFFEH YARINLARI YAŞATMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR'

Tatar, "51 sene sonra halen daha Türk askerinin adadan çekileceğini ve Kuzey ve Güney ile birlikte Avrupa birliğine gireceğini ve Avrupa Birliği'nin güvenlik mekanizmaları Kıbrıs Türk'ünü onun içerisinde koruyacağını, güvenliğini sağlayacağını zannedenlere buradan cevabımız asla öyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü biz bu barışı ve huzuru ve güvenliği kolay bulmadık. Çok acılar çektik. Topyekün imhayla karşı karşıya kaldık. Mehmetçikler adaya geldi. Mehmetçikler caydırıcı güç olarak orada kalmaya devam edecektir. Biz burada milletin yerinden haykırıyoruz. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildir. Mavi vatan Doğu Akdeniz, ana vatan için, bütün Türk dünyası için çok önemlidir. Bizim yolumuz ana vatanda birlikte bu kutlu yolu yürüyebilmektir. Anavatan Türkiye Kıbrıs Türkü'nün yanında olmuştur. Onun için biz hep birlikte birlik ve beraberliğimizi koruyarak, karşıdan karşı cephelerden saldırılara asla boyun eğmeyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı olduğu noktaya taşımak ve Kıbrıs Türk halkına refah içerisinde müreffeh yarınları yaşatmak hepimizin görevidir" dedi.

'BİZ GÜCÜMÜZÜ SİZDEN, TÜRKİYE'DEN ALIYORUZ'

Tatar, "Bir millet tarihini bilmesi gerekmektedir. Bir millet tarihi tekerrür edebileceğini bilmesi gerekmektedir. Onun için biz Kıbrıs'ta bir anlaşmaya imza atacaksak sağlam temeller üzerinde Türkiye'nin garantörü ve Türk askerinin caydırıcı ülke olarak orada kalmasını içeren bir onurlu anlaşmaya ancak Kıbrıs Türk'ü imza atabilir. Onun için biz gücümüzü sizden alıyoruz, Türkiye'den alıyoruz. Sizlerle birlikte bu heyecanı paylaşıyoruz. Gelecekte Kıbrıs'ta çok daha müreffeh Kıbrıs Türk halkının hak ettiği ve o coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde gerek Mavi Vatan'da gerek oralardaki yatırımlarla yıldızı parlayan ve gelecekte çok daha müreffeh bir ekonomik yapıyı oluşturacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin de bir gururu olacaktır, onuru olacaktır ve bütün dünya ben Kıbrıs'ta böylesine bir ortam yarattım diyebilecektir. Aksi takdirde Kıbrıs Gazze'den beter olabilirdi" şeklinde konuştu.

'BU COĞRAFYADA HAKLI OLMAK YETMİYOR, AYNI ZAMANDA GÜÇLÜ OLMANIZ GEREKİYOR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 51'nci yılını kutlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 51'nci yılını kutluyorum. Hiç şüphesiz 51'nci yıl önce de 60 yıl önce de, 70 yıl önce de Kıbrıs Türk halkı haklıydı. Ama bu coğrafyada haklı olmak yetmiyor, aynı zamanda güçlü olmanız gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tırnak içerisinde zayıf gören ve bu anlamda aslında Bosna'da yapılanları yapmak isteyen Gazze'de yapılanları yapmak isteyen bir yapıya karşı Türkiye Cumhuriyeti 7'den 70'e bütün imkanlarıyla kardeşlerinin yanında oldu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak bir yola girmiş oldu. Cumhurbaşkanım her dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güzel işler yapıldı. Ama özellikle sizin döneminizde başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu kalkınma hamlesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere dünyanın her tarafında artık farkına varılması. Bir anlamda örtülü diplomasının başlaması en önemli çalışmalarından bir tanesi. Biz Anadolu Türkleri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki, Kıbrıs Türkleri ile sonsuza kadar beraber olacağımızı, birlikte olacağımızı her ortamda dile getiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ersin Tatar: Kıbrıs Türkü Yalnız Değildir - Son Dakika

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