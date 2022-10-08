Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti

Bilecik'te İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende partiye yeni katılan 250 kişiye rozet takıldı. Kent Ormanı'nda düzenlenen rozet takma törenine; İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Kurumsal İşler Başkanı Cihan Paçacı, Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Aydoğdu, İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve birçok partili katıldı. Programda, Devlet Eski Bakanı ve 24. Dönem Bilecik Milletvekili olan Bahattin Şeker de İYİ Parti rozetini taktı.

"TOMBALA ÇEKİYORLAR"

Programda konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin ülkeyi yönetecek bir parti olarak kurulduğunu ve bu ülkenin umudu olduğunu söyledi. Tatlıoğlu, "Biz genel başkanımızla beraber, tüm teşkilatımızla beraber yaklaşık 3 yıla yakındır Türkiye'nin sokaklarında 81 il, 500'ün üzerinde ilçeyi dolaşıyoruz. Biz neden birtakım medya organlarını tercih edip oralarda konuşmak yerine insanımızla birlikte sokaktayız da neden Cumhur koalisyonun sahipleri ve sözcüleri akşam medyada? Çünkü gündüz Bilecik'in sokaklarında yaşananlarla Bozüyük'ün caddelerinde yaşananlarla gece medyada konuşulanlar arasında benzerlik yok. Gündüz peynirin yeni fiyatı konuşuluyor. Gündüz tencere kaynaması konuşuluyor. Gündüz öğrencisini bir başka şekilde okutabilmenin zorluğu konuşuluyor ama gece Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tombala çekiliyor. Müsaade edin biz onu belirleriz, çok kolay" dedi.

"13. CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM ADAYIMIZ OLACAK"

Tatlıoğlu konuşmasının devamında, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in söylediği gibi 13'üncü Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak. 2018 seçimleriyle beraber oluşan bir birliktelik ve ittifak nasıl İstanbul, Ankara, Antalya, Adana'da siyasi atmosferi değiştirdiyse şimdi bütün Türkiye'de bu siyasi atmosferi değiştiriyor. Hiç kimsenin merakı olmasın. Biz inşallah Türkiye'yi yönetmek için kurulmuş bir partiyiz. Hep beraber buradayız. Bilecik'i biz yönetelim diye kurulmuş bir partiyiz. Osmaneli'ni biz yönetelim diye kurulmuş, Bozüyük'ü biz yönetelim diye kurulmuş ve Türkiye'yi biz yönetelim diye kurulmuş bir partiyiz. Türkiye'yi sayın genel başkanla beraber biz yönetelim, icraatını bir de biz yapalım ve Türkiye'yi bugünkü yerden yukarılara doğru çıkartalım. Bu gayret içerisinde olan bir genel başkan var. Bu nedenle siyasete 2017 gibi Türk siyasi tarihinin en zor zamanında bayrak açmış bir genel başkan var" ifadelerini kullandı.

"BAHATTİN BEY İLE OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise, bugün buradan çıkartmak gereken bir Türkiye'nin var olduğunu anlatarak, "Hep beraber inşallah buna gücümüz yetecek. Bugün buradayız ve Bilecik'in gurur, siyasetinin gurur politikacımız Bahattin Şeker Bey ile beraber olmanın da burada gururunu yaşıyoruz. İnşallah yolumuza güçlü arkadaşlarla devam ederiz" diye konuştu.

"İYİ PARTİ UMUDU TEMSİL EDİYOR"

Tatlıoğlu son olarak, "Gözlerimizi kapatalım ve bu partinin olmadığını düşünelim, Türkiye'de değişimin umudu yok. Meral Akşener böyle bir parti kurmadı, Türkiye'deki önümüzdeki seçimlerle ilgili toplumun kaçı değişim umudu taşıyacak. Bunun için sizler kurduğumuz parti ve sayın genel başkan Türkiye'de esasında bir umudu temsil ediyor, bir değişimi temsil ediyor. Bilecik teşkilatımıza bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Bahattin Şeker Bey'e ve burada yeni katılan dava arkadaşlarımıza, eskisiyle yenisiyle hep beraber daha güçlü yola koyulan bir İYİ Parti kervanına şahit olmaktan mutluyum" ifadelerine yer verdi.

"BU SEÇİM KURTULUŞ SAVAŞI GİBİ BİR MÜCADELE"

20'nci dönemde kurulan 54'üncü hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Bahattin Şeker ise, arkadaşlarının kendisini mahcup ettiğini anlatarak, "Ben Meral hanıma siyasete girmeyeceğim dedim. Kendisi bana bu seçimin Türkiye için çok kritik bir seçim olduğunu, bu seçimde Türkiye'de tek adamlığın bittiğini, parlamenter sisteme geçildiğini, Türkiye'yi çok zor günler beklediğini söyledi. Bu seçim Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele arkadaşlar. Bakın bu sene kurucumuz Atatürk'ün 100 yıldır bize bahşettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, laik Türkiye Cumhuriyeti bugünlere bizi getirdi. Etrafımıza bir bakın, Arap ülkelerine bakın, diğerlerine bakın, ne kadar güzel temeller attığını, laik Cumhuriyetin ne kadar güzel olduğunu hepimiz gördük ve yaşıyoruz ama Türkiye'de hem ekonomi, hem sayın başkanımın dediği gibi adalet bütün sistemler bozulmuş vaziyette.

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY GERİYE GİDİYOR"

Eğer bu seçimde parlamenter sisteme dönemiyorsak benim şahsi kanaatim Türkiye'nin durumu çok kötü. Ekonomi ve adalet sistemi, bunlar birbirine eşittir. Madem ki biz burada yaşıyoruz, İYİ Parti kurularak adı zaten iyi, Türkiye iyiye gidecek dediler, her şey iyi olacak denildi ama Türkiye'de maalesef her şey geri gidiyor" dedi. Konuşmaların ardından program rozet takma töreni ile sona erdi.