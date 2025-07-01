İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Politika › Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı - Son Dakika
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