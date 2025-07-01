Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

120 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

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