Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Fatih Erbakan\'dan Davutoğlu\'na ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Erbakan, AYM kararlarına saygı duyulması gerektiğini ifade ederken, Erdoğan'ın Gazze'ye gitme iradesini göstermesini istedi.

15.08.2024 17:31
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ahmet Davutoğlu ve partililerle bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erbakan, TBMM Genel Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek üzere toplantıya çağrılmasıyla ilgili, "16 Ağustos Cuma günü TBMM'de yapılacak olan oturuma katılacağımızı Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyorum. Bizim Milli Görüş geleneğinin temsilcisi olarak Milli Görüş tarihinde, başta merhum Erbakan Hocamızın hukuka nasıl uygun bir şekilde hareket ettiğini bilen kimseler olarak AYM kararlarına saygı duyulması ve uyulması gerektiğini ifade ediyorum. Refah Partisi'nin 1998 yılında kapatılması noktasında ne kadar hukuka aykırı da olsa ne kadar deliller somut, ne kadar yoruma dayalı bir şekilde haksız ve hukuksuz bir şekilde Refah Partisi kapatılmış olsa dahi, rahmetli Erbakan Hocamız, merhum liderimiz 'AYM'nin kararları bağlayıcıdır. Buna hepimiz haksız da görsek hoşumuza gitmese de uymak mecburiyetindeyiz. Riayet etmek mecburiyetindeyiz' demişti ve bütün bir camiasıyla beraber, teşkilatlarıyla, üyeleriyle beraber bu karara uymuştu, saygı göstermişti. Bugün de yine aynısının olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI ERİYEN PARTİSİ'

Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye transfer olma konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğü iddialarına ilişkin Erbakan, "Seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla birtakım baskılarda bulundu. Buralar daha ziyade küçük yerleşim merkezleri, beldeler, küçük ilçeler, imkanları kısıtlı ve iktidarın, kamunun desteği ve yardımı gerçekten de buralarda önemli. Bunu da tabii bir yardım derken aslında kamunun, iktidarın yapması gerekenler ancak bunları bir başka aracı olarak maalesef kullandılar. Buralarda dediğim gibi imkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve böylece etkiyle milletin iradesine rağmen siyaseten ve ahlaken uygun olmayan bir şekilde bu operasyon yapıldı ve transferler yapıldı. AK Parti, bugün Türkiye'nin en hızlı eriyen partisidir. Yeniden Refah Partimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz. AK Parti de Türkiye'nin en hızlı eriyen partisi. Bugün bir ayda yüz binlerce üye kaybı yaşıyorlar. Yukarıya sağdan soldan 3-4 kişi alalım, toplayalım. Bir görüntü aslında, erimekte olan iktidarın bir anlamda çırpınışları. Kasım Bey, Sayın Murat Kurum'la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor; ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne denildi ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Ancak Sayın Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞARISINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI'

'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklemelerinden dolayı pişman mısınız' sorusunu yanıtlayan Erbakan, "Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı" diye konuştu.

'ERDOĞAN, GAZZE'YE GİTME İRADESİ GÖSTERMELİ'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması ile dünya kamuoyunun dikkatini çekmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaşananlardan sonra Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmaya cevaben, orada yaptığı konuşmada, çok kuvvetli bir mesaj vermesi, dünya kamuoyunu ayağa kaldıracaktır. Sayın Mahmut Abbas'ın Filistin Devlet Başkanı sıfatıyla halkıyla buluşmak üzere Gazze'ye gitme kararının Türkiye'de açıklaması durumunda ve bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi güvenlik teminatı talep etmesi durumunda eminim hem Gazzeliler sahipsiz kaldıkları hissinden çıkacaktır, hem de dünyaya güçlü bir mesaj olacaktır. Bu mesajın Ankara'dan verilmesinin önemine istinaden Sayın Erdoğan'a defalarca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın liderler düzeyinde acilen toplanması çağrısında bulunmuştuk. Mahmut Abbas'ın böyle bir çağrı yapması durumunda Sayın Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acilen toplantıya çağırıp, Sayın Abbas'la birlikte Gazze'ye gitme iradesini dünya kamuoyuna duyurmasını rica ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na ziyaret - Son Dakika

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