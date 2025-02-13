Fatih Erbakan: Seçimlere kendi cumhurbaşkanı adayımızla gireceğiz

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak genel seçimlere müstakil bir şekilde kendi cumhurbaşkanı adayımızla gireceğiz. Herhangi bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı lehine bir tavır almayacağız. Partimizin cumhurbaşkanı adayının da genel başkanı olması son derece doğaldır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları programı kapsamında İzmir'de partisi tarafından düzenlenen 'Güçlü Yarınlar' toplantısına katıldı. Toplantıya Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcıları ve MKYK üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Erbakan, ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını ve yüzde 5,03'lük bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalındığını belirtti. Erbakan, "Ocak ayı içerisinde asgari ücretin ve emekli maaşının alım gücü yüzde 5 daha eridi ve asgari ücretin alım gücü 21 bin 45 liraya düştü. Açlık sınırı ise 22 bin 131 lira, arada bin 86 lira fark var. Ocak ayı enflasyonuyla beraber asgari ücrete ne kadar zam yapılmış olsa da ellerine geçtiğinde maalesef açlık sınırının altında bir rakamla karşı karşıya kalıyor. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine çile düşüyor" dedi.

'MİLLETE VERİLMESİ GEREKEN İMKANLAR ÜÇ TEMEL CANAVARA VERİLİYOR'

Yapılacak ilk seçimde adaletsiz düzene son vereceklerini söyleyen Erbakan, "Millete verilmesi gereken imkanlar üç temel canavara veriliyor. Türkiye İsraf Vakfı'nın 2021 yılında yaptığı araştırma kamudaki yıllık israfın 1 trilyon 80 milyar olduğu ifade ediliyor. Enflasyon hesaba katıldığında 2025 yılında bu israfın 2,5 trilyon lirayı bulacağını ifade edebiliriz. İkinci canavarımız faiz. İsraftan, lüksten, haksız kaynak aktarımından dolayı denk bütçe yapılamıyor ve borçlanma devam ediyor. Bu nedenle de 1,95 trilyon lira faize para veriliyor. Bu parayla 10 milyon asgari ücretliye aylık 16 bin TL verilebilir ya da 1 milyon konut inşa edilerek depremzedelerin barınma sorunu çözülebilir, İstanbul neredeyse depreme hazırlıklı hale getirilebilir. Üçüncü canavarımız da imtiyazlı holdinglere kaynak aktarımı. İmtiyazlı holdinglere trilyonlarca lira kaynak aktarılıyor ve 5 holdinge 10 senede 128 kez vergi muafiyeti çıkartılıyor. Yapılacak olan ilk seçimlerde geleceğiz ve bu adaletsiz düzene son vereceğiz" diye konuştu.

'GEREĞİNİ YERİNE GETİRİN'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları üzerinden hükümeti eleştiren Erbakan, "Siyonizmin emrine girmiş olan Trump, Gazze'yi işgal planını açıklıyor. Ama her nedense içeride muhalefete karşı, gazetecilere karşı aslan kesilen iktidar, Trump'ın bu küstah planı karşısında suspus oluyor, cılız tepkiler veriyor. Sadece konuşarak ve kınayarak bu işleri geçiştiremezsiniz. Samimiyseniz, Trump planlarına karşı 'Amerika'nın İncirlik üssünü kapatalım' diyelim. İsrail'in işgaline karşı biz de İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere kurulan 'Kürecik Radar Üssü'nün kapatıyoruz' deyin. Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e akıtılmasının önü kesin. Erbakan Hoca'mız gibi bedel ödemekten korkmuyorsanız, cesaret sahibiyseniz, kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Allah'tır diyorsanız gereğini yerine getirin" ifadelerini kullandı.

Erbakan, ayrıca Yeniden Refah Partisi'nin genel seçimlere müstakil bir şekilde kendi cumhurbaşkanı adayıyla gireceğini de belirterek, "Herhangi bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı lehine bir tavır almayacağız. Partimizin cumhurbaşkanı adayının da genel başkanı olması son derece doğaldır" dedi.

'BİRLİĞİMİZİ MUHAFAZA ETMEMİZ GEREKİR'

Refah Partisi olarak ikinci bir çözüm sürecine karşı olduklarını da söyleyen Erbakan, "Kürt kardeşlerimize hiçbir ayrımcılık yapılmamasını arzu ederiz. Ancak uzun yıllar bazı şahısların yapmış olduğu yanlış uygulamalar dolayısıyla maalesef bir ırkçılık mikrobuyla yer yer karşı karşıya kalıyoruz. Kürt kardeşlerimizle mutlaka beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerekir. Rahmetli Erbakan, 'Türk ve Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir' diyordu. Anlayışımız bu çerçevededir. Kürt kardeşlerimizin de diğer tüm ırklara mensup vatandaşlarımızın da hukuk önünde, devlet nezdinde eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye'nin hayata geçirilmesi gerekir" dedi.

'ASIL TEHDİT PYD/ YPG'

PKK'nın silah bırakması, terörün bitmesi ve Türkiye'nin tehditlerden kurtulması anlamına gelmediğini belirten Erbakan, "PKK zaten bitme noktasına gelmiş. Asıl şu anda tehdit PYD/YPG'dir. Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla YPG'nin silah bırakması diye bir şey de söz konusu olamaz. O nedenle süreci bu şekilde yürütülmesine karşıyız. Bir süreç, bir çözüm olacaksa bölgedeki meşru muhataplarla yapılması taraftarıyız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE YENİ BİR AÇILIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ LAZIM'

Türkiye'de yeni bir açılama ihtiyaç olduğunu belirten Erbakan, "Erken seçim çağrımızı daha önce de yapmıştık. Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda başarısız oldu. O zaman neden daha fazla iktidarda kalasınız? Vergiler hedef enflasyonu 20 puan üzerinde arttırılmaya devam ediyor. Bu sene hedef enflasyon 21'di. Faizler daha da artarak ödenmeye devam edecek. Bugüne kadar iktidarın yıllık faiz ödeme ortalaması 27 milyar dolar seviyesindeydi. Önümüzdeki üç senede yıllık faiz ödemesi ortalaması 50 milyar dolar seviyesine çıkıyor. Veriler ortada. Bir an evvel özellikle ekonomi anlamında bir kan değişimi, yeni bir yönetimin gelmesi ve Türkiye'de yeni bir açılımın gerçekleştirilmesi lazım" diye konuştu.