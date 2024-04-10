Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor - Son Dakika
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Politika

Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor

Gabar\'da Türkiye\'nin en kaliteli petrolü üretiliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini ve yarın üretimde bir rekor kırılacağını söyledi. Bayraktar, Erzincan'ın enerji ve maden kaynakları açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, buraya daha fazla istihdam ve iş imkanı getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

10.04.2024 17:33
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir dönem adı terörle anılan, girilemez denilen Gabar, çok şükür bugün petrolle anılıyor. Artık orası çok daha güvenli ve biz oradan Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İnşallah yarın üretimde bir rekor kıracağız." dedi.

Bakan Bayraktar, Erzincan Belediyesi tarafından belediye binasında düzenlenen toplu bayramlaşma programına katıldı.

Kentteki protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Bayraktar, programa katılanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, 13 Şubat'ta İliç'te meydana gelen maden kazasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçtiğini hatırlattı.

O günden itibaren Erzincan'da, İliç'te olduğunu ifade eden Bayraktar, "İliç'te madenci kardeşlerimizi bulmakla alakalı ilk günden itibaren devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Oradaki ailelerle bir arada olduk. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İliç'te bayramlaşma programına katılıp çalışmaları yerinde takip ettikten sonra yarın Şırnak'a gideceğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli ve en yüksek miktardaki petrolünü üretiyoruz. Dolayısıyla hem orada yapılan çalışmaları yerinde inceleyeceğiz hem de yine orada vatandaşlarımızla bayramlaşacağız. 13 Şubat'ta maalesef acı bir kaza haberiyle uyandık, Erzincan'a geldik. Çok büyük bir gayret var. Devlet bütün imkanlarıyla ilk dakikadan itibaren olay yerindeydi. Başta valimiz, ilgili bütün arkadaşlarımız, vekillerimiz oradalardı. Bizler de hemen olayın arkasından olay yerine intikal ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bu konuyu çok yakinen takip etmemizi talimatlandırdı. Ailelerle birebir ilgilenmemizi özellikle talimatlandırdı ve biz adeta orada onlarla büyük bir aile olduk."

"Müreffeh bir Erzincan'ı inşallah bir araya getireceğiz"

Erzincan'ın kendileri için çok önemli bir şehir olduğuna işaret eden Bayraktar, "Erzincan, enerjide, madende çok kıymetli kaynakları olan bir şehir. Dolayısıyla biz inşallah önümüzdeki dönemde buraya daha çok istihdam getirecek, buraya daha çok iş imkanı getirecek çalışmaları da benim bakanlığım adına yapacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Bayraktar, 31 Mart seçimlerinin geride kaldığını hatırlatarak, "Belediye başkanımız bir kez daha sizlerin teveccühüyle ve oylarıyla bir dönem daha belediye başkanlığı yetkisini aldı. Biz daha önce de kendisiyle görüşüyorduk. İnşallah yeni dönemde onun projelerine biz de destek olacağız. Bu destekle beraber o da can Erzincan'ı daha güzel, daha iyi bir şehir haline getirmek için gece gündüz gayret edecek. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz ve hep birlikte el birliğiyle daha güzel, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir Erzincan'ı inşallah bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah yarın üretimde bir rekor kıracağız"

Bayramların müstesna, insanların bir, beraber ve kardeş olduğunu hatırlatan günler olduğuna işaret eden Bayraktar, müstesna günde vatandaşla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güzel ve güçlü bir ülke olacağına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizler Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin petrolde ve doğal gazda dışa bağımlılığını bitirmek için Karadeniz'de denizin ortasında Sakarya gaz sahasından Türkiye bugün kendi doğal gazını üreten bir ülke oldu. Bir dönem adı terörle anılan, girilemez denilen Gabar, çok şükür bugün petrolle anılıyor. Artık orası çok daha güvenli ve biz orada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. İnşallah yarın (Gabar) üretimde bir rekor kıracağız. Bunu da inşallah oradan bütün milletimizle paylaşmış oluruz. Dolayısıyla Türkiye her alanda bu yeniliklerle yoluna kararlılıkla devam ediyor."

Bakan Bayraktar, konuşmasının ardından yeniden belediye başkanı seçilen Bekir Aksun'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bayramlaşma programına, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Erzincan, Türkiye, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor - Son Dakika

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