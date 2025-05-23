Gaziantep'te Barış Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Gaziantep'te Barış Çağrısı

23.05.2025 23:49
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Başkan Şahin, Gaziantep Modeli'yle dünya barışına örnek oluşturacaklarını belirtti.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Avrupa Günü Programında barış çağrısında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ortak ev sahipliğinde gerçekleşen 2025 Avrupa Günü Gaziantep Programı kapsamında Başkan Fatma Şahin ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski basın mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan programda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesine uygun birlik ve beraberlik uygulaması olduğunu vurgulayarak, bu modelin dünya barışı hedefine model olabileceğini aktardı. Başkan Şahin verdiği mesajlarda, "İnsani değerlerle iyiliğin büyüdüğü bir dünyaya ihtiyacımız var" diyerek barış çağrısını bir kez daha yineledi.

AB'nin projeleri ve Gazi şehirde yürütülen ortak çalışmalarına değinilen toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı Euro Prize Ödülü'nün önemine konuşmasında vurgu yapan büyükelçi, Başkan Şahin ve ekibini tebrik etti.

ŞAHİN: 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE MODELİNİ EN İYİ UYGULAYAN ŞEHİR GAZİANTEP'

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modelinin dünya barışına örnek teşkil edecek düzeyde olduğunu söyledi.

Ülkede artık terörsüz Türkiye'nin konuşulduğunu ve Gaziantep modelinin terörsüz Türkiye modelini temsil ettiğini söyleyen Şahin, "Ülkemizde bugün 'Terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Gaziantep aslında Terörsüz Türkiye Modelini en iyi uygulayan model. Terörsüz Türkiye'de Gaziantep Modeli dini, dili, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun bir arada yaşama modelidir. Her konuda aynı şeyi düşünmüyor olsak bile çocukların öldürülmemesi gerektiğini söyleyen bir bakış açısıdır bu. Düşüncülerimiz farklı olabilir. Bu demokrasidir. Çokluk içinde birliktir. Bütün Türkiye'de Terörsüz Türkiye konuşulurken Gaziantep Modeli'yle terörsüz kalkınma, sanayi, AB'den gelen turistlerin kültürel mirası gelip yerinde gördüğü, 22 müzenin, 5 antik kentin olduğu bir şehir burası. Ecdat bunu başardı. Burada birbirimizi suçlayarak değil birbirimizi anlayarak, empati yaparak, insani değerleri çoğaltarak, iyileri güçlendirip, kötüleri uzaklaştırarak çözmemiz gerekiyor. Bu süreçleri mantıklı, makul, empati yaparak birbirimizi anlayarak yapmamız gerekiyor. Ukrayna'da da Gazze'de de ölen benim çocuğum. Bir anne bakışıyla dünyaya bakıyorum" diye konuştu.

Avrupa Birliğinin Türkiye'nin 60 yıllık hedefi olduğunu söyleyen Şahin, "Avrupa Birliği hedefi, ülkemizin 60 yıllık en büyük hedefi. Makrodan mikroya gidemeyince mikrodan makroya giderek biz çok ciddi bir şekilde çalışarak Euro Prize büyük ödülünü aldık. Bu başlangıç Türkiye'ye büyük bir sinerji olarak dönecek. Bizim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini çok sıkı bir şekilde çalıştırmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Biz bunu başarıyoruz. Gaziantep Modeli var. Gaziantep Modeli birlikten rahmet doğar, birlikten kuvvet doğar modeli. Bu derinlik ve koordinasyon modeli. İnsani değerlerle iyiliğin büyüdüğü bir dünyaya ihtiyacımız var" dedi.

OSSOWSKİ: GAZİANTEP'İ ONURLANDIRMAK İÇİN BURADA OLMAK İSTEDİK

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de konuşmasında Avrupa Birliği'nin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği'nin bu resepsiyonunu Ankara ve İstanbul'dan sonra Gaziantep'te düzenliyoruz. Çünkü saygımızı göstermek istiyoruz. Gaziantep'in geçmiş yıllarda gösterdiği dirençlilik karşısında, yaşadığı yıkıcı depremler sonrasında ciddi bir dayanıklılık örneği gösterdi. Suriye'den gelen mültecilere evini, kollarını açtı, ev sahipliği yaptı. Bizler de bu büyük başarılardan ve çalışmalarından dolayı onurlandırmak için burada olmak istedik. Ankara ve İstanbul'da geleneksel olarak yapılıyordu önceki yıllarda ama ilk defa Gaziantep'te düzenlemek istedik."

Türkiye'nin Avrupa Birliğinin bir parçası olduğunu söyleyen Ossowski, "Geçen yıldan bu yana çok ciddi faaliyetler ortaya koymaya çalışıyoruz, yeni bir dönem başlatmak amacıyla. Çünkü bu ortak Avrupa kaderini belirlemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Özellikle paylaştığımız kültürel değerleri düşünerek. Bu anlamda Türkiye ile çok yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Bu her zaman zorlu bir yolculuk. Bütün bu projeler önümüzdeki zamanlarda delegasyonda Ankara'da, bakanlıklar ve çeşitli kurumlarla çalışıyoruz" ifadeleri ile çalışma sürecinden bahsetti" dedi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Gaziantep'te Barış Çağrısı - Son Dakika

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