Politika

Göreve başlayan Elazığ Valisi Hatipoğlu: "Valilik bir yükselme meselesi değil bir yüklenme meselesidir"

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Tokat Valiliğinden Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, kente gelerek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararnamesi ile Elazığ Valiliğine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu atandı. Kente gelen Vali Hatipoğlu için karşılama töreni düzenlendi. Düzenlenen programda Vali Yardımcıları Armağan Yazıcı, Recep Gündüz ve Oltan Bayraktar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, kamu kurum ve kurum kuruluş ile daire müdürleri, protokol üyeleri Vali Hatipoğlu'nu karşıladı.

Konuşmasına teşekkür ile başlayan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tarihi ve kültürüyle ülkemizin güzide şehirleri arasında yer alan Elazığ'da büyük bir heyecan ve onurla görevimize başlamış bulunmaktayız. 4 yıllık tarihiyle çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, verimli toprakları ve civanmert insanlarıyla ülkemizin kadim vilayetlerinden biri olan Elazığ'a atanmak benim için ayrı bir bahtiyarlık vesilesidir. Burada görev yapacak olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Bu görevi bana layık görerek Elazığ'ımıza ve aziz Elazığlılara hizmet etmeme vesile olan cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Daha önce aziz şehrimiz Elazığ'a hizmetleri dokunan, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmesine yönelik emeği geçen benden önceki bütün valilerimize Elazığ halkı adına teşekkürlerimi ve minnet duygularımı iletmek istiyorum. Görevimiz boyunca devletimizin verdiği yetkiler ışığında yorulmadan, büyük bir çalışma aşkı ve azmi ile sizlere en iyi hizmeti verebilme gayreti içerisinde olacağız. Can ve mal kayıpları yaşanan 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası ilimizin yapı stoku büyük zarar görmüştür. Bu kapsamda devletimizin büyük gayret ve çabasıyla hak sahibi vatandaşlarımıza konutların büyük bir kısmı teslim edilerek depremzede vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşmuştur. Kalan hak sahibi vatandaşlarımızın da bir an önce konutlarına kavuşmaları için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Elazığ'ın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydeden Vali Hatipoğlu, "Her bir Elazığlının refah ve mutluluğu bizim en öncelikli hedefimiz olacaktır. Valilik bir yükselme meselesi değil bir yüklenme meselesidir. Hizmetlerimizi yürütürken hizmetkarı olduğum Cumhuriyetimizin en çok kimsesizlerin kimsesi olduğu ilkesini şiar edineceğiz. Elazığ halkı, gönlünde taşıdığı sekiz köşe şapka gibi, her bir köşesinde gurur, onur ve özveriyle dolu değerleri taşır. Yiğitliği, mertliği, dayanışmayı, sadakati, hoşgörüyü, misafirperverliği, adaleti ve sevgiyi her adımda yaşayan bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek benim için çok özel bir anlam ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde Elazığ için gidilecek yolları, Elazığlılarla birlikte yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Bu genel ilkeler çerçevesinde, görev ve sorumluluklarımızı, hukuka bağlılık, insan haklarına saygılı, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi temel ilkeler çerçevesinde toplumun bütün kesimlerini kucaklayan adil bir yönetim anlayışıyla yerine getireceğiz. Kamu hizmetlerini yürütürken vatandaşlarımızın huzur, refah ve mutluluğunu sağlamak amacıyla kamu ve özel tüm paydaşlarımızla birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, bizleri mahcup etmesin" diye konuştu.