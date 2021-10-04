Üye Girişi
Öztrak: " Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi" - Son Dakika

Öztrak: " Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi"

04.10.2021 17:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz bu ülkedeki partilerin kahir ekseriyetinin demokrasiden, yeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana açıklamalarını son derece değerli buluyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz bu ülkedeki partilerin kahir ekseriyetinin demokrasiden, yeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana açıklamalarını son derece değerli buluyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, CHP'nin hem moral hem de program ve projeleriyle iktidara hazır olduğunu belirterek, büyük heyecanla, istekle ve kararlılıkla, demokrasiden, özgürlükten yana dostlarla beraber, milletin hizmetine, her bir ferdinin derdine derman olmaya ve Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmeye talip olduklarını söyledi.

Vatandaşın pahalılık altında ezildiğini ama fahiş fiyat etiketlerinin sorumlusunun bir türlü bulunamadığını aktaran Öztrak, "Geçtiğimiz yıllarda suçlu soğan ve patates depolarıydı, hal esnafıydı. Bu yıl ilk suçlu zincir marketler oldu. Zincir marketlerden tepkiler yükselince bir kısmının sahibi de yandaş olunca bu sefer kuraklık suça ortak edildi. Ayıptır. Suçluyu başka yerde aramayın. Pahalılığın tek sorumlusu, 19 yıldır hükümet koltuğunda oturan Erdoğan şahsım hükümetleridir." diye konuştu.

Enflasyonun uçtuğunu, işsizliğin şaha kalktığını, Türk lirasının değerinin dolar ve avro karşısında gün görmüş kar gibi eridiğini iddia eden Öztrak, elindeki 100 liralık banknotu göstererek, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2005'te alayiş valayişle hatırlayalım paradan 6 sıfırı attılar. O gün 100 lirayla 75 dolar alıyorduk. Şimdi şu elimde tuttuğum 100 liralık banknot 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdi. Vatandaşın günlük hayatta en çok kullandığı banknot bu. 2 Ocak 2009'da bu 100 lirayla 66 dolar alır hale geldik. Bugün aynı 100 lirayla ancak 11 dolar alabiliyoruz. 100 liranın dolar karşısındaki satın alma gücü 12 yılda, 55 dolar eridi. Bunun 11 doları da ucube tek adam vesayet rejimine geçtiğimiz son üç yılda gerçekleşti. Bir ülkenin parasının değeri o ekonominin barometresidir. İstikrarlı ekonomilerin, istikrarlı parası olur. İstikrarlı ekonomilerde paranın gücü vardır. Onuru vardır, haysiyeti vardır. Ne yazık ki Erdoğan şahsım hükümetleri, milli paramızın onurunu da haysiyetini de yok etti."

"Fahiş fiyat artışlarının sebebi gıda ve tarım politikasının olmamasıdır"

Öztrak, doğal gazın son bir yılda yüzde 20 zam gördüğünü, elektrik fiyatlarının ise yüzde 29 arttığını vurgulayarak, yeni zamların yolda olduğunu dile getirdi.

TÜİK'e göre, son bir yılda benzine yüzde 16, LPG'ye yüzde 27, mazota yüzde 23 zam geldiğini anlatan Öztrak, bunların vergiler düşürülerek makyajlanmış zamlar olduğunu savundu.

Yine son bir ayda Türk lirasında yaşanan ciddi değer kaybının fiyat etiketlerine henüz yansımadığını ifade eden Öztrak, salgında indirilen vergi oranlarının da yeniden arttığını, bütün bunların fiyat etiketlerine yansıyacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 90. yaş gününün dün olduğunu anımsatan Öztrak, 90 yılda Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna 25 başkan oturduğunu, bunun 4'ünün son üç yılda olduğunu hatırlatarak, bankanın 90 yıllık tarihinde böyle bir dönem olmadığına işaret etti.

Öztrak, "Bugün fahiş fiyat artışları oluyorsa sebebi tarladan sofraya kadar gıda güvencesini sağlayacak bir gıda ve tarım politikasının olmamasıdır. Bugün çiftçi tarlasına küstüyse sorumlusu kim? Ülkeyi 19 yıldır kim yönetiyor? Elbette Erdoğan ve Erdoğan'ın şahsım hükümetleri." ifadesini kullandı.

Ciddi üretim planlamasıyla, doğru dürüst desteklerle, tarım sektörüne stratejik önem vererek, tüm bu sorunları çözeceklerini belirten Öztrak, "Biz hazırız. Planlarımız, projelerimiz hazır. Artık seçimin gününü, vaktini, saatini bekliyoruz." dedi.

"Kimler vergi cennetlerine paraları kaçırmış göreceğiz"

Öztrak, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun 12 milyona yakın belgeyi inceleyerek vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdiğini aktardı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'ın sarayını yapan, şehir hastanelerini işleten müteahhitlik firmasının Türkiye'de kazandığı paraları yurt dışındaki vergi cennetlerine kaçırdığı bu belgelerde iddia ediliyor. Bu şirketin tek bir yılda vergi cennetlerine kaçırdığı paranın 211 milyon dolar olduğu söyleniyor. Bir de bu off-shore hesaplardan adresi şimdilik belirsiz 105 milyon dolarlık bir bağış yapıldığı söyleniyor. Devletten devlete yapılabilecek büyüklükteki bir bağışı bu şirket acaba kime, kimlere ne için yaptı? Bu ülkede asgari ücretten, milletin yediği ekmekten bile vergi alınırken, Türkiye'deki tüm ihaleleri toplayan bu kişilerin Türkiye'de kazandığı parayı vergi cennetlerine kaçırması hangi vicdana, Hangi izana sığar?"

Faik Öztrak, 15 yıl önce vergi cennetlerine aktarılan paralar için yüzde 30 vergi kesintisi yapılacağının Kurumlar Vergisi Kanunu ile hükme bağlandığını ifade etti. Öztrak, şu görüşleri paylaştı:

"Erdoğan şahsım hükümetleri, nedendir bilinmez 15 yıldır hangi ülkelerin vergi cenneti olduğuna dair listeyi bir türlü yayımlamadı. Yüzde 30 vergi kesintisi yapma hükmü işletilmedi. Erdoğan şahsım hükümetleri bunun yerine çıkardığı mali aflarla yurt dışına vergi ödememek için kaçırılan milyarların yine sıfır vergiyle Türkiye'ye sokulmasına izin verdi. Türkiye, bu uygulamalarla dünyanın en büyük kara para aklama makinesine çevrildi. Bakalım ilerleyen günlerde pandoranın kutusundan başka kimlerin adı ortaya çıkacak. Daha kimler vergi cennetlerine paraları kaçırmış göreceğiz."

"İşbaşına geldiğimizde hayat bayram olacak"

Öztrak, hükümetin artık yolun sonuna geldiğini kaydederek, "Siyasi ömrünü uzatmak için Moskova ve Washington arasında tahterevalli misali gibi gidip geliyor. Bir gün Biden dostu oluyor, ertesi gün Putin... Amerika'dan yüz bulamayınca, Rusya'nın gönlünü yapmak için yeni nükleer santrallerle Putin'e göz kırpıyor. Milletin kesesinden sağda, solda caka satıyor. Erdoğan için artık yapılacak en iyi şey bellidir. Milletin sırtına daha fazla ekonomik kapitülasyon yüklemeden, 'Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten' demenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin büyük bir ülke, milletinin de büyük bir millet olduğunu vurgulayan Öztrak, şöyle devam etti:

"Biz ilk seçimde işbaşına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak. Büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak. Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp, parçalamayacak. Bağımsız yargı olacak. Özgür medya olacak. Birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkes canından, malından, geleceğinden emin olacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacak. Devlet yönetiminde liyakat ve istişare olacak. Borçla değil, üreterek büyüyeceğiz. Bu topraklarda dijital devrimin önünü açacağız. Gençlerimizin yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini yeniden sağlayacağız. Dünyayla yarışacak bir ekonomi için üreticilerimizin rakibi değil, dostu olacağız. Tarımda yeniden kendi kendine yeten bir ülke olacağız. Büyürken kimseyi geride bırakmayacağız. Herkesin aşı olacak, işi olacak. Çokça kazanıp, hakça bölüşeceğimiz bir ülke olacak. Büyürken, enflasyonu, borcu büyütmeyeceğiz. Yeşil Mutabakata uyum sağlayacağız. Derelerimize, ormanlarımıza, dağımıza, taşımıza, kurdumuza, kuşumuza gözümüz gibi bakacağız. 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesine dayanan milli ve onurlu bir dış politikamız olacak. Kısacası, biz işbaşına geldiğimizde memlekette hayat bayram olacak. Biz hazırız. Milletimiz hazır."

"Sandığı getirsinler, adayımızın profilini görsünler"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'den milletvekili ve belediye başkan adayı olan Saim Diken'in, partilileri dolandırıp yurt dışına kaçtığı iddialarıyla ilgili soruya, "Kendisi bu görevlere aday gösterilmemiş, aday adayı olmuş. Partimiz aday yapmamış. Partimize ulaşan bir şikayet de yok." yanıtını verdi.

Öztrak, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına, Gelecek ve DEVA partilerinin de katılmasıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, şunları söyledi:

"19 yılda Erdoğan şahsım hükümetinin ülkedeki bereketi kaçırdığını biz de söylüyoruz. 19 yılın sonunda millete pirinç vadedenler milletin önüne kurtlu bulgur koymuştur. Bunu 2023 yılı hedeflerinden de görüyoruz. Biz bu ülkedeki partilerin kahir ekseriyetinin demokrasiden, yeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana açıklamalarını son derece değerli buluyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine Öztrak, "Sayın Kurtulmuş niyet okumayı bıraksın. Adayımızın profilini çok merak ediyorsa yapılacak iş çok basit. Bir an önce sandığı getirsinler, adayımızın profilinin yüksek mi düşük mü olduğunu görsünler." sözlerini sarf etti.

Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi
Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi
Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi
Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi
Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi
Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi
Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi
Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi
Öztrak: Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Vergi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Öztrak: ' Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi' - Son Dakika


Son Dakika

Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 19:25 Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü 19:05 Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi 19:00 Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi
Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu 18:11 Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 16:01 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu
Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem 15:49 Yetkililerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düşen parçalara fileli önlem Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi 15:16 Son Dakika: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 7 eski generalin cezaevinde kalmasına karar verildi

Son Dakika Haberleri
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
18:56 Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü
18:41 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor
18:36 Trafikte korkutan dakikalar! Hareket halindeki iki araca tutunarak seyahat etmeye çalıştılar
18:33 Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş
18:26 Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
17:58 Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti
17:48 Elektrik direğine tuvaletini yapan genç yaşamını yitirdi! Akıma kapıldığı düşünülüyor
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son dakika! Facebook çöktü mü? Son dakika! Facebook çöktü mü?         
19:06
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili ilk yorum: Provokatif eylemler var Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili ilk yorum: Provokatif eylemler var         
19:03
Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü Son dakika! Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü         
18:57
Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı Eskişehir'de uygulanan aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı         
18:27
Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi         
16:02
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı 3 günlük kocasının intihar ettiğini iddia eden kadın, tutuklandı         
15:06
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 19:41:59. #1.11#
SON DAKİKA: Öztrak: " Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, vergi cennetlerine aktarılan paraları gözler önüne serdi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement