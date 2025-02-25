Hocalı Soykırımı Anma Programı Düzenlendi

Politika

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) öncülüğünde, Azerbaycan Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu iş birliğinde, TBMM himayesinde, "Hocalı Soykırımı ve Anma Programı" düzenlendi.

Halkla İlişkiler Binasındaki Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve Hocalı Katliamına ilişkin bir video gösterimiyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Prof.Dr. Aygün Attar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin iç siyasetin üzerinde bir konu olduğunu belirtti.

Hocalı'da insanlık suçu yaşandığını hatırlatan Attar, "Bugün bir tek tesellimizle biraz rahat hissediyoruz kendimizi. O katliamın yaşandığı yer, Hocalı bugün özgürdür. Bu kanlı eylemi gerçekleştirenlerin bir kısmının da Azerbaycan devleti tarafından sorgu süreci devam etmektedir. Yüksek sesle, 'Hocalı'ya adalet' demek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da uluslararası camianın Hocalı katliamına seyirci kaldığını hatırlattı.

Katliamın intikamının bir nebze alındığını dile getiren Ayrım, "Ama bu yetmez. O katliamı yapanlar bugün hala dolaşıyorlar. O koca koca devletler onları çağırıyor, sempozyumlar verdiriyorlar. O insanlar, göğüslerini gere gere bu katliamları anlatıyorlar. Dünyanın gözü önünde, video kayıtları olan bu katliamı unutturmamamız gerekiyor. Biz unutmuyoruz, unutmayacağız" dedi.

Barışın kalıcı olması için Ermenistan'ın mutlaka masaya oturtulması gerektiğine işaret eden Ayrım, Kafkaslarda barışın kalıcı olması için, oradaki devletlerin, hep beraber barışa katkı sunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Eski Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasanov da Hocalı Katliamının öncesinde 1990 yılının ocak ayında da benzer bir katliamın gerçekleştirildiğini ama bunu dünyaya duyuramadıklarını söyledi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da Türk devletlerinin geçmişte yaşadığı acıları anlatamadığını belirtti. Türk ve Azerbaycan bayraklarının bilgiyle yükselmesi halinde kalkınabileceğini vurgulayan Özdağ, "Büyük laflara gerek yok, büyük icraatlara gerek var" ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da Hocalı'nın insanlık vicdanına kazınmış bir yara olduğunu söyledi.

Hocalı katliamında hayatını kaybeden 613 kişiye rahmet dileyen Kılıç, "Hocalı'da yaşananlar sadece Azerbaycan'a yönelik bir saldırı değil, tüm Türk dünyasına karşı yapılmış bir insanlık suçudur. O gece kadınlar, çocuklar, yaşlılar katledildi. Bedenler parçalandı, masum insanlar diri diri yakıldı" dedi.

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Türk milleti olarak, Hocalı'nın hesabının sorulması için her platformda mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Kılıç, "Bugün bu acıyı anarken en büyük görevimiz gençlerimize bu bilinci aşılamaktır. Hocalı yalnızca geçmişte yaşanmış bir trajedi değildir. Eğer unutulursa, eğer görmezden gelinirse, benzer olayların tekrar yaşanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da olmayan 1915 olayları üzerinden de Türklerin katillikle suçlandığına dikkati çekti.

Hocalı katliamının unutturulmaya çalışıldığını belirten Bayraktutan, "Biz, bu salona parti kimliklerimizi bırakarak, ay yıldızlı bayraklarımızla geldik. Kim ne derse desin, söz konusu Azerbaycan olunca, Türkiye'de akan sular durur. Üzerinden 33 yıl değil 333 yıl geçse de soykırım bir insanlık suçudur. Bunun zaman aşımı yoktur. Türkiye'den haykırıyoruz, bu soykırımı unutursak kalbimiz kurusun." açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş de Hocalı katliamının faillerinin yargılanması gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası toplum, adalet ve insan hakları konusunda samimiyse, Hocalı katliamını tanımalı ve bunun faillerinin yargılanmasını sağlamalıdır. Hukukun üstünlüğüne inanan her ülke ve her uluslararası kuruluş bu meselenin takipçisi olmalıdır" diye konuştu.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi de açıldı

Konuşmaların ardından Attar'ın moderatörlüğünde Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva'nın katılımıyla "Türklere karşı Gerçekleşen İnsanlık Suçunun Bir Örneği : Hocalı" isimli akademik panel düzenlendi. Törenin ardından Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi açıldı

Ayrıca törene, bazı milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakan Yard. Doç.Dr. Safa Koçoğlu, Milli Savunma Bakan Yard. Şuay Alpay,

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kara Harp Okulu Dekanı ve okulunda öğrenim gören Azerbaycanlı misafir askeri öğrenciler, STK temsilcileri ile Meclis personeli katıldı. - ANKARA