İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Bu komisyon, 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizli'de güvenlik toplantısına katıldı. Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç sunum yaptı. Toplantının ardından Denizli Valiliği'ne geçen Bakan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Ömer Faruk Coşkun ile bir süre görüştü. Yerlikaya'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan eşlik etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'leri aştığını, Türkiye'nin söz söyleyen, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini, artık kimseye muhtaç olmayan, kendi semalarını kendi imkanlarıyla koruyan bir ülke olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Hamdolsun bugün Türkiye, ayağına vurulan zincirlerden kurtulan, bölgesinde ve dünyada söz söyleyen, sözü dinlenen, karar veren bir ülke haline geldi. Artık kimseye muhtaç olmayan kendi semalarımızı, kendi imkanlarımızla koruyan bir ülkeyiz. Şükürler olsun bugün istiklaline ve istikbaline güvenle bakan bir Türkiye var. Bugün yollarımızda TOOG var, semalarımızda GÖKBEY helikopterlerimiz, ATAK'ımız, HÜRKUŞ'umuz, HÜRJET'imiz var. Düşmanlarımızın rüyasını şimdiden kabusa çeviren KAAN'ımız da yolda. Bunlar yerli ve milli seferberliğimizin eserleridir" ifadelerini kullandı.

'DENİZLİ'YE 117 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI'

Denizli'ye bugüne kadar 117 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Yerlikaya, "Bu yatırımların 1 milyar 471 milyon lirası bu kabine döneminde olmak üzere 3.5 milyar lirası İçişleri Bakanlığımızın yatırımlarıdır. 1 Milyar 42 milyonluk yatırımlarımız da devam etmektedir. Denizli Valiliğimiz hizmet binamız ile birlikte 4 ilçenin hükümet konağı, 13 emniyet hizmet binası, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı AFAD Hizmet binası ve AFAD Lojistik deposu tamamlanmıştır. Pamukkale Hükümet konağı, Çivril ve Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binaları ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ek binası inşaatı devam etmektedir" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE' KARARLI DURUŞUN ADI OLMUŞTUR'

Bakan Yerlikaya, hiçbir zaman birlik ve bağımsızlıktan taviz vermediklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Bu aziz milletin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne göz diken kim varsa güçlü irademiz karşısında yıkılıp gitti. Bu gücümüzden korkanlar, 40 yılı aşkın süreden beri terör belasını üzerimize saldılar. Kendilerinin başaramadığını, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışarak yapmaya çalıştılar ama yine başaramadılar. ve asla başaramayacaklar. Bugün terörsüz bir Türkiye yolunda tarihi eşiğe girdik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye', kararlı duruşun adı olmuştur."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dün ikinci toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Yerlikaya, "Bu komisyon 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Gazi Meclisimizin çatısı altında başlayan bu çalışmalar sadece bugünün değil, yarınların da umudunu yeşertecek, çocuklarımızın huzurlu büyüdüğü, milletimizin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak vicdani bir sorumluluk taşımaktadır" dedi.

'SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ'

Görevdeki kabine döneminde suç oranlarının önemli ölçüde düştüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçları azalttıklarını, 99 bin daha az suç işlendiğini aktardı. Aydınlatma oranının yüzde 98'e yükseldiğini anlatan Yerlikaya, FBI verilerine göre 2023 yılında ABD'de mülkiyet suçlarının yüzde 13,9'unun, evden hırsızlık suçlarının yüzde 14'ünün aydınlatabildiğini, Almanya'da ise Federal Kriminal Dairesi verilerine göre bu oranın yüzde 17,4 olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de evden hırsızlık suçlarında aydınlatma oranının yüzde 77'ye ulaştığını vurguladı. Kabine dönemlerinde ülke genelinde 1251 suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Yerlikaya, bu örgütlere ait 3,6 milyar dolar değerinde mal varlıklarına el konulduğunu dile getirdi.

'427 SUÇLU TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ'

Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 427 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini, 1040 yabancı suçlunun ise başka ülkelere iade edildiğini aktardı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 211 ton uyuşturucu madde, 210 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, bu suçlardan 78 bin 461 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Haber-Kamera: DENİZLİ,