İnce'nin paylaştığı "yoksulluk" görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı
İnce'nin paylaştığı "yoksulluk" görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce\'nin paylaştığı "yoksulluk" görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı
16.10.2025 16:06
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çöpten karton toplarken görüntülenen yaşlı bir adamın videosu, sosyal medyada "yoksulluk" vurgusuyla gündem oldu. CHP'li Muharrem İnce'nin, "Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Açlık ve yoksulluk" notuyla paylaştığı görüntülerdeki kişinin, aslında hem Almanya'dan hem de Türkiye'den emekli maaşı aldığı ortaya çıktı.

Bir vatandaşın çöpten karton ve poşet topladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. CHP'li Muharrem İnce, söz konusu görüntüleri paylaşarak, " Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Açlık ve yoksulluk" ifadelerini kullandı. Paylaşım, kısa sürede ülke gündemine oturdu. Ancak olayın perde arkası, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin yaptığı saha çalışmasıyla gün yüzüne çıktı.

MADDİ DURUMU İYİ, ÇALIŞMAYI VERİYOR

Görüntülerde yer alan vatandaşın, 83 yaşındaki Sefer Karaaslan olduğu tespit edildi. Karaaslan, uzun yıllardır Almanya'da çalıştığını ve hem Almanya'dan hem de Türkiye'den emekli maaşı aldığını belirtti. Ayrıca kendisine ait birden fazla mülkünün bulunduğu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından da düzenli olarak takip edildiği öğrenildi. Yaklaşık 35 yıl Almanya'da çalıştığını ifade eden Karaaslan, görüntülerin kamuoyunda yanlış anlaşıldığını vurguladı. Karton ve poşet topladığını belirten Karaaslan, çalışmayı sevdiğini söyledi. Oğlu Şevki Karaaslan ise babasının maddi anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını kaydetti.

İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

"BABAM BU İŞİ CANI SIKILDIĞI İÇİN YAPIYOR"

Babasına defaten uyarılarda bulunmasına rağmen engel olamadığını belirten Şevki Karaaslan, "Babamın durumu bu. Her şey söylediği gibi doğru şekilde söylemiş. Aklı zaten yerinde, bir sıkıntısı yok. Babam Almanya'dan emekli ve emekli maaşı var. Ama babam boş durmamak için bu işi yaptığını söylüyor. Biz bunu bıraktırmak için çabaladık ama babam bu işi canı sıkıldığı için yapıyor. Biz bunu durdurmak istedik, doktora da götürdük. Doktor da sağlıklı dedi. Herhangi bir ihtiyacı yok, durum bu şekilde. Maddi anlamda bir sıkıntısı yok. Kaldığı evi de temizliyoruz hatta birkaç kez belediyeden de temizlemeye geldiler. Ama bir süre sonra yine aynı şekilde oluyor. Başka bir evde kalmak istemiyor. Kendi böyle istiyor. Elimizden geldiği kadar kendisine bakmaya çalışıyoruz. Video ile yanlış anlatılmış. Babamı görüyorlar orada daha sonrasında araştırılmadan paylaşılmış. Algı oluşturmaya gerek yok. Parası var, bankada da parası var. Parasına da dokunulmuyor. Yani babam bu işi yapmak istiyor, onu kendi durdurabilir biz durduramayız" dedi.

İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

"ÇALIŞMASAM RAHAT EDEMEM"

Çöpten karton toplayan ve çekilen görüntüleriyle ülke gündemine oturan 83 yaşındaki Sefer Karaaslan, "Ben Almanya'da 30-40 sene çalıştım. Oradan maaş alıyorum. Burada da hastanede ameliyathanede çalışıyordum. Müracaat ettim, buradan da alıyorum. Çalıştığım zaman rahatım, öbür türlü vakit geçiremiyorum. Ama bir gün çalışmayayım rahat edemiyorum. Çalışmak haram mı yani? Beş tane çocuğum var hepsinin evi var. Benim bir sorunum yok. Bakıyorlar ben gitmek istemiyorum. Hayret ediyorum ben, çalışmak haram mı? Allah'a şükür çalıştım karşılığını alıyorum. Sıhhatim yerinde hiçbir hastalığım yok. Doktora götürdüler beni orada doktor 3 soru sordu bana ve ben de hepsine cevap verdim. Çalışıyoruz biz hırsızlık mı yapıyoruz? Çalışmasam rahat edemem ben. Kimse engelleyemez beni" diye konuştu.

İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Konu valiliğimizce titizlikle incelenmiş olup, yapılan inceleme ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda paylaşımda yer alan kişinin kimliği tespit edilmiştir. Söz konusu vatandaşımızla ilgili yapılan incelemede, kendisinin Türkiye ve Almanya'dan emekli olduğu, eşinin de emekli olduğu, birden fazla mülkünün bulunduğu, beş çocuğunun olduğu ve yalnız yaşadığı anlaşılmıştır. Vatandaşımızın boş zamanlarında kendi isteğiyle kâğıt topladığı, maddi bir sıkıntısının bulunmadığını beyan etmiştir. Ayrıca çocuklarıyla da iletişime geçilerek durumdan haberdar edilmeleri sağlanmıştır. Vatandaşımızın herhangi bir ekonomik veya sosyal destek ihtiyacı bulunmadığı, ilgili kurumlarımız tarafından da teyit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 16:13:28. #7.11#
SON DAKİKA: İnce'nin paylaştığı "yoksulluk" görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı - Son Dakika
