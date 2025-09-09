İspanya'dan İsrail Bakanlarına Giriş Yasağı - Son Dakika
Politika

İspanya'dan İsrail Bakanlarına Giriş Yasağı

İspanya\'dan İsrail Bakanlarına Giriş Yasağı
09.09.2025 16:17
İspanya, İsrail'in Gazze saldırıları sonrası iki bakanın ülkeye girişini yasakladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürerek bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden olurken, İspanya ile İsrail arasındaki siyasi çatışma büyümeye devam ediyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail'in dün 2 İspanyol bakana yaptırım uygulamasına yanıt olarak, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İspanya'ya girişini yasakladıklarını bildirdi.

İSPANYA SİLAH AMBARGOSU KARARI ALMIŞTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün İsrail'e karşı kapsamlı yaptırımlara gidilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını sonlandırmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla" İsrail'e silah ambargosu uygulanacağını duyurmuştu.

Ambargo kararı kapsamında, İspanya'nın İsrail ordusuna yakıt sevk eden gemilerin İspanyol limanlarına girişine izin vermeyeceği ve İspanyol hava sahasının İsrail'e savunma sanayii ürünleri taşıyan uçaklara kapatılacağı belirtilmişti. Yaptırımlar dahilinde ayrıca, "Gazze'deki soykırımla, insan hakları istismarıyla ve savaş suçlarıyla doğrudan bağlantısı bulunan" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki isimlerin İspanya'ya girişinin yasaklanmasının söz konusu olduğu aktarılmıştı. Sanchez, söz konusu uygulamaların dahil olduğu 9 maddelik tedbirlerin bugün kurulunda kabul edilmesi gerektiğini bildirmişti.

"BU SAVUNMASIZ BİR HALKI YOK ETMEK DEMEKTİR"

İspanyol Başbakan Sanchez, "Ülkenizi savunmakla, hastaneleri bombalamak ve masum çocukları aç bırakmak arasında büyük bir fark var. Bu sivillere karşı kabul edilemez bir saldırıdır. Yarısı çocuk olmak üzere yerinden edilen 2 milyon kişi ve 60 bin ölü. Bu kendini savunmak değil; bu bir saldırı bile değil. Bu, savunmasız bir halkı yok etmek demektir. Bu, insani hukukun tüm kurallarını çiğnemektir" demişti.

İSPANYA TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İspanya'nın yaptırım kararlarını antisemitizm olarak nitelendirmiş ve kararları kınayarak, "İsrail karşıtı bir yolda, kontrolsüz ve nefret dolu bir tutumla ilerliyorsunuz" demişti. Saar'ın açıklamasının ardından İsrail, iki İspanyol bakanın ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu. İspanya ise karar üzerine İspanyol Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

İSPANYA'DAN İSRAİL'E 9 YAPTIRIM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından dün açıklanan İsrail'e karşı yaptırımlar bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

İspanya hükümetinin "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırımlar şöyle:

- Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini ve bu ülkeye silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımının yasal ve kalıcı olarak yasaklanması

- İsrail ordusuna yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişinin yasaklanması

- İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm resmi uçakların İspanya hava sahasına girişinin yasaklanması

- Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması

- Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatının yasaklanması, bu işgallerle mücadele edilmesi, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması ve iki devletli çözümün canlı tutulması

- Yasa dışı İsrail yerleşimlerinde ikamet eden İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk hizmetlerinin yasal olarak gerekli olan asgari hizmetle sınırlandırılması

- Refah Sınır Kapısı'ndaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nda İspanyol askerlerinin sayısını artırarak ve Filistin Devleti ile tarım, gıda güvenliği ve tıbbi yardım alanlarında yeni iş birliği projeleri kurarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği güçlendirmek

- İspanya'nın Gazze halkına yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 10 milyon avro artırması

- Gazze'ye yönelik insani yardım ve iş birliğinin 2026 yılına kadar 150 milyon avroya çıkarılması.

Kaynak: İHA

