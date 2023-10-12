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İsrail, Gazze'ye insani yardımı esirler serbest bırakılana kadar durduracak - Son Dakika

İsrail, Gazze'ye insani yardımı esirler serbest bırakılana kadar durduracak

Son Güncelleme: 12.10.2023 10:53

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. Katz, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi ve Gazze'ye insani yardımın durdurulacağını açıkladı. İsrail-Filistin çatışmasında uluslararası tepkilere rağmen İsrail'in toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu belirtildi.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 6. gününe giren İsrail- Filistin çatışmasında abluka altındaki Gazze'de İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi.

İsrailli Bakan, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail'in Gazze'de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için İsrail'e çağrıda bulunarak, bölgede şartların "daha önce hiç olmadığı kadar ağır olabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsrail, Gazze'ye insani yardımı esirler serbest bırakılana kadar durduracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye insani yardımı esirler serbest bırakılana kadar durduracak - Son Dakika
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