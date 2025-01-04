İstanbul-Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü olacak - Son Dakika
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Politika

İstanbul-Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü olacak

İstanbul-Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü olacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapana kadar bu yolda çalışmaya devam edeceğiz.

04.01.2025 20:07  Güncelleme: 20:15
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapana kadar bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda enerji vizyonunda, AK Parti'nin iktidarında Cumhurbaşkanımızın liderliği ile hedef tam bağımsız Türkiye. Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü olacak. Türkiye'nin sanayisi daha rekabetçi olacak. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke inşallah bu anlamda olacak. Bütün politikalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Çamlıca Camii Kongre Merkezi'nde, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İl Başkan temsilcileri, delegeler, STK üyeleri ve çok sayıda katılımcı katıldı.

'HEDEF TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide bizim önümüze çok büyük bir engel var. Aslında ekonomimizdeki en büyük kırılganlıklardan bir tanesi, o da enerjideki dışa bağımlılığımız. Dolayısıyla bizim AK Parti iktidarlarında 22 yıldır ve inşallah bundan sonraki süreçte de temelli hedefimiz şu oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Ta ki Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapana kadar bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda enerji vizyonunda AK Parti'nin iktidarında Cumhurbaşkanımızın liderliği ile hedef tam bağımsız Türkiye. Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü olacak. Türkiye'nin sanayisi daha rekabetçi olacak. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke inşallah bu anlamda olacak. Bütün politikalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz" dedi.

'GİDEMEDİĞİMİZ, GİTMEDİĞİMİZ COĞRAFYA, BÖLGE KALMASIN DEDİK'

Bayraktar, "Üç tane ana konudan bahsedeceğim dedim. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'nin ortaya koyduğu doğal gaz ve petrol amacının da ortaya koyduğu bütün ezberleri bozan ve bize yıllardır, on yıllardır öğretilen 'Türkiye'de petrol yok, doğal gaz yok dolayısıyla biz bunları ithal etmeye devam edeceğiz' anlayışını kabul etmeme, yıkma ve o doğrultuda kararlılıkla ilerlemek olmuştur. Bakın, Türkiye bugün günlük 1 milyon varil petrole ihtiyaç duyuyor. Türkiye'ye her gün 140 milyon metre küp doğal gazı sizlere ulaştırması lazım. ve Cumhurbaşkanımız 2002'de iktidara geldiğinde şöyle bir hedef koydu. 'Biz Türkiye'ye sadece 5 ilde olan doğal gazı 81 ile götüreceğiz' Bugün Türkiye'de 880 yerleşim yerinde, 81 ilinde doğal gaz var. Cumhurbaşkanımız dedi ki; 'Bu kaliteli, konforlu yakıtı, Anadolu'daki insanımızla Anadolu'daki kadınlarımıza buluşturacağız' ve 22 yılda biz çok şükür nüfusumuzun yüzde 85'ine doğal gazı getirir hale geldik. Ancak bu doğal gazı ithal ederek biz vatandaşlarımıza sunuyoruz. Dolayısıyla 2016'dan başlayarak, özellikle bir yeni arama vizyonu ortaya koyduk. Türkiye artık kendi sondaj gemileriyle, sismik gemileriyle petrolünü, doğal gazını arar hale geldi. Biz 2020 yılında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini denizlerimizde, Karadeniz'de yaptık ve Sakarya gaz sahasında 710 milyar metreküplük doğal gaz bulduk. İnşallah 2028'e geldiğimizde, konutlarımızın neredeyse tamamının ihtiyacını inşallah kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" diye konuştu.

'GİDEMEDİĞİMİZ, GİTMEDİĞİMİZ COĞRAFYA, BÖLGE KALMASIN DEDİK'

Bayraktar, "Gidemediğimiz, gitmediğimiz coğrafya, bölge kalmasın dedik. Bugüne kadar adı hep terörle anılmış, terörden dolayı gidilemeyen, girilemeyen bölgelere Allah'ın izniyle önce o terörü oradan temizledik. Ondan sonra da o bölgelerde petrol ve doğal gaz aramaya başladık. ve yine 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini biz Şırnak'ta, Gabar Dağı'nda, o terörle anılan bölgede hamdolsun yaptık. ve bugün o bölgeden şu anda günde 70 bin varilin üzerinde petrol üretir hale geldik. Türkiye bugün öyle bir noktaya geldi ki Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han gemileriyle Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle sismik ve sondajı sadece Türkiye'de, Akdeniz'de, Mavi Vatan'da, Karadeniz'de değil, artık çok uzak coğrafyalarda da yapar hale geldi. Somali'de bugün Türkiye olarak biz petrol arıyoruz. Herkesin büyük bir dikkatle takip ettiği, ilgiyle izlediği bir çalışma. Allah'ın izniyle oradan bir netice aldığımızda bu hem Türkiye için hem de özellikle Somali halkı için gerçek anlamda farklı bir dünya açacak hepimize" ifadelerini kullandı.

Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Türkiye'yi baştan başa 2 bin kilometrelik otoyollarla tanıştırmış, buluşturmuş, 2 bin 250 kilometre hızlı tren hatları örmüş, 25 bin kilometreden fazla duble yol yapmış, Türkiye'nin dört bir yanında şehir hastanelerini yükseltmiş, Türkiye'yi dünyanın en iyi sağlık hizmeti ile buluşturmuş AK Parti'yiz. Biz Türkiye'yi üretim üstüne dönüştürmüş, Organize Sanayi Bölgelerinin sayısını 192'den 366'ya, Organize Sanayi bölgelerinde bacası tüten fabrikaların sayısını 11 binden 59 bine, çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine yükselten iktidar partisi, AK Parti'yiz biz. Türkiye'yi araştırma, geliştirme ile icatla, inovasyonla buluşturmuş, Türkiye'nin dört bir yanında Teknoparklar kurmuş, Teknoparkların sayısını 2'den 105'e çıkarmış, 11 binden fazla araştırma geliştirme inovasyon yapan şirketi Teknoparklarda desteklemiş bin 600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmuş, Türkiye'de Ar-Ge yapan insan sayısını 29 binden 291 bine yükseltmiş iktidar partisi AK Parti'yiz biz. Biz Türkiye'yi yüksek teknoloji ile tanıştırmış, ihracatı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükseltmiş, milli gelirimizi 230 milyar dolardan 1 trilyon 280 milyar dolara çıkarmış AK Parti'yiz biz" dedi.

'MASUMLARI SEDNAYA HAPİSHANESİ ÖLÜM ÇUKURLARINA TERK ETMEDİK'

Kacır, "Biz biliyoruz ki sen doğru dur, eğri elbet gün gelir cezasını bulur. İşte yanı başımızda komşumuz Suriye'de 60 yıldan fazla süren zülüm, dikta rejimi nihayet Allah'ın yardımıyla son buldu. Şimdi yıllar boyunca umudunu, ümidini, geleceğini Türkiye'nin kaderine Ay yıldız bayrağın esintisine bağlamış Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi topraklarında, kendi vatanında hür ve özgür olacaklar. Allah'a hamdolsun. Biz birilerine ne diyor diye bakmadık. Masumları Sednaya hapishanesi ölüm çukurlarına terk etmedik. Bütün bunlar tarihe, Türkiye Yüzyılı'nın lideri olarak kaydedilen Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetinde de asırlar boyunca anılacak erdemli liderliğini göstergeleridir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İstanbul-Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü olacak - Son Dakika

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