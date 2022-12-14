YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşmasına gitmeyen İmamoğlu, lise öğrencileriyle bir araya geldi

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bugün devam ediliyor. 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu davasında savcı mütalaasını tekrarladı ve İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava bugün saat 11.30'da görülmeye başlandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararın çıkması bekleniyor.

İMAMOĞLU O ESNADA OKULDAYDI

İBB Başkanı İmamoğlu, karar duruşmasına katılmadı. Duruşma başladığı sıralarda Davutpaşa Anadolu Lisesi'ne giden İmamoğlu, öğrencilerin alkış ve sloganlarıyla karşılandı.

DURUŞMA OLAYLI BAŞLADI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı duruşma bir hayli gergin başladı. Duruşma salonuna girişte kaos yaşandı. Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı. Duruşmada tanık olarak dinlenecek olan Murat Ongun bile içeri girmekte zorluk yaşadı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

İmamoğlu'nun avukatları duruşmanın başlangıcında reddi hakim talebinde bulundu ancak bu talep reddedildi. Davada avukatlar, Prof. Adem Sözüer, Prof. İzzet Özgenç ve Prof. Ahmet Gökçen tarafından hazırlanan mütalaayı mahkemeye sundu.

SAAT 16.00'YA KADAR ARA VERİLDİ

İmamoğlu'nun avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmaya saat 16.00'a kadar ara verildi.

DAVA NEDEN VE NASIL AÇILDI?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde bir konuşma yaptı. İBB Başkanı konuşmasında 'seçim döneminde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, kampanya süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarda bulunduklarını' söyledi. İmamoğlu, 'iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini' savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu'nu kastederek "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil" açıklamasını yaptı. İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu'nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunması ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın hazırladığı iddianame, 28 Mayıs 2021'de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve İmamoğlu için hapis cezası talep edilen dava süreci başladı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede, İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK üyelerine hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülüyor. İmamoğlu'nun, "açıklama sırasında kullandığı söylemle YSK üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı" belirtilen iddianamede, "bu sözün, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu" ifade edildi. "İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" belirtildi. İddianamede yer alan yazılı savunmasında İmamoğlu ise söz konusu açıklamasında YSK üyelerine yönelik bir ifadesi olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da Kurul üyelerine yönelik algılanmadığını ifade etti. İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik, "zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.