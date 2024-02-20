DEM Parti İstanbul\'da seçime girebilecek mi? İl Seçim Kurulu tartışmalara son noktayı koydu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği ifade ediliyor. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." denildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Yolda bir kez olduğundan dolayı gecikme oldu, 17.00'a 5 kala başvuru yapıldı ama seçim kurulu başkanı kabul etmedi" ise açıklamasında bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat ise, " 1 dakikalık bir zamanla geç geliyorlar. Ama evraklar veriliyor, kayda evraklar da giriliyor. Sadece bazı evraklarda eksiklik olduğunu dillendiriyor, yetki belgesi ile ilgili bir sorun oluşuyor" dedi. Tartışmalara son noktayı ise İl Seçim Kurulu noktayı koyarak, DEM Parti'nin İstanbul'da seçime gireceğini belirtti.
YSK'nın siyasi partilere yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün 17.00'de sona erdi. DEM Parti'nin İstanbul'a ilişkin başvurularını saat 17.00 sonrasında yaptığı ve geç başvuruda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası ise siyaset kulislerini hareketlendirdi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlanarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadelerine yer verildi.
İddialar sonrası DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da iddiaları yalanlayarak, "Başvurumuzu yaptık, sorun yok." açıklamasını yaptı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Yolda bir kez olduğundan dolayı gecikme oldu, 17.00'a 5 kala başvuru yapıldı ama seçim kurulu başkanı kabul etmedi" açıklamasında bulundu.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat ise, "Bizim yetkili arkadaşlar YSK'ya gidiyorlar, evrakları teslim ettiklerinde bazı evrakların eksik olduğunu dillendiriyorlar. Bunlar evrakları tamamlamaya gidip geri geldiklerinde 1 dakikalık bir zamanla geç geliyorlar. Ama evraklar veriliyor, kayda evraklar da giriliyor. Sadece bazı evraklarda eksiklik olduğunu dillendiriyor, yetki belgesi ile ilgili bir sorun oluşuyor" dedi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, DEM Parti'ye İstanbul'da seçimlere girebileceğine dair tutanağı teslim etti. Tutanakta başvurunun 16.55'te yapıldığı, 17.14'te incelemenin tamamlandığı açıklandı.
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Son Dakika › Politika › DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi? İl Seçim Kurulu tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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