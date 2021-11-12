İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Şehit yakınına küfür etmesi sonrası hakkında fezleke hazırlanan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında konuşan Dervişoğlu'na, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildiğinin hatırlatıldı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN TALİMATIYLA İLİŞKİLENDİRİYORUM"

Söz konusu hatırlatma sonrasında Dervişoğlu, "Fezleke komisyondan bize intikal etmedi. Arkadaşlarımız onu takip ediyor. Bu kadar kısa zamanda hem yargının harekete geçmesi hem de TBMM'de iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla ilişkilendiriyorum'' dedi.

''BİZİM DE HAZIRLIKLARIMIZ VAR''

''Doğrusunu isterseniz bu tavrı yadırgamıyorum. Benim için şehitlik önemli bir müessesedir'' diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili, ''Buradan iktidara söylüyorum; Fezlekeyi ben de millet de anlıyor ki TBMM'nin gündemine getirecekler. Çoğunlukları yeterlidir. Sayın Lütfü Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan bir rahatsızlığımız yok. O yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. İktidarın nasıl bir hazırlığı varsa bizim de o konuyla alakalı hazırlıklarımız var. Sayın Türkkan bir hata yapmıştır. O hatanın bedelini de görevinden istifa ederek ödemiştir ama iktidarın özellikle gazi ve şehit aileleri noktasında, bu olayın çok fevkinde ciddi sabıkaları da vardır'' ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 10 KASIM KONUŞMASI İBRET VERİCİ"

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmayı da hatırlatarak, "İbret verici bulduk. 10 Kasım günü bile hem Cumhuriyetimizin banisi üzerinden milleti ayrıştırmaktan hem de siyasi rant peşinde koşmaktan geri durmadılar. Neymiş? Gazi Mustafa Kemal; Suriye, Libya, Irak ve Kafkasya'da görev yapmış ve AK Parti iktidarı da bu nedenle o bölgelerde etkinlik sağlamaya çalışıyormuş. Sayın Cumhurbaşkanının konuşma metinlerini kimler yazıyor bilmem ama kendisinin yerinde olsam bu tarih cahili ve milletin aklıyla alay eden zevatı sorgularım. Biz Türkiye'nin menfaati ve güvenliği söz konusu olduğu müddetçe dünyanın her yerinde olmaya elbette 'evet' deriz. Ancak Mustafa Kemal'in adı üzerinden sayılan coğrafyalar, o yıllarda Osmanlı toprağıydı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri olduğu imparatorluğun topraklarında bir başka deyişle yani toprağında görev yapıyordu" şeklinde konuştu.

"İKTİDAR GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR"

Dervişoğlu, iktidar partisinin Lütfü Türkkan üzerinden gündemi değiştirmeye çalıştığını, asıl gündemin ise Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğunu savunarak, "Milletin meselesi belli; işsizlik rekor kırıyor. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Yabancı yatırımcı Türkiye'yi terk ediyor. Mutfaklar yangına teslim olmuş. İktidar başka konuları konuşturmaya çalışıyor. İYİ Parti olarak gündem oyunlarına düşmeyecek ve milletin gerçek sorunlarını dile getirmeye iktidarı hayatın ve milletin gerçekleriyle tanıştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BASKIN SEÇİM HAVASI SEZİYORUZ"

İktidarın erken seçim hazırlığında olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Hem iktidarın dilinden hem de ortakların ince ince manevralara başlamış olmalarından sinsi bir baskın seçim havası seziyoruz. Buradan ilan etmek isterim ki, Türkiye artık bir erken seçime gitmek mecburiyetindedir. Çünkü o seçimde biliyoruz ki bir şey değişecek ama Türkiye'de her şey değişecek. Milletimiz; refahı, huzuru, zenginliği bu değişimle bulacak. Sinsi adımlar atmaya hiç gerek yok, sonuçta kapısı çalınacak olan millettir. Her şeyi açıkça ve dürüstçe yönetin. Biz milletimizin İYİ Parti'yi göreve çağırdığını duyuyoruz, bu sesin AK Parti'nin kulaklarında çınladığını ve iktidarı kaybetme korkusu yarattığını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.



