Kabine sonrası Erdoğan\'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

bülent yüksel:

TAMAM BURAYA KADAR OK. SÜPER ZATEN EN ÇOK YETKİSİZ KULLANANLAR POLİS MEMURLARI HER POLİSİN ÖZEL ARABASINDA ÇAKAR VAR NASIL OLACAK POLİS POLİSE CEZA KESMİYECEĞİNE GÖRE EEE NEYİ DÜZELTECEKSİNİZ. ADAMIN ARACI ZATEN ÇAKARLI ANLADIK YOL VERİCEZ AMA 5 KM ÖTEDEN BAŞLIYOR SELLEKTÖR YAPMAYA OZAMAN İNSAN YOL VERESİ VARSADA VERMEK İSTEMİYOR SANIRSIN ADAM DÜNYAYI KURTARMAYA GİDİYOR YA EVİNE GİDİYON YADA İŞİNE EEE BU NEYİN ACELESİ NEYİN PEŞİNDESİN BE EVLADIM.