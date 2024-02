Kasapoğlu: NATO\'ya katılımını onayladığımız İsveç\'ten beklentilerimiz geçerli

Politika

Brüksel'de düzenlenen NATO toplantısının ardından yurda dönen önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu görüşmeleri değerlendirdi. NATO'nun parlamenter kanadının öneminin arttığı bir döneme girildiğini kaydeden Kasapoğlu, NATO'ya katılımını onayladıkları İsveç'ten beklentilerinin olduğu gibi geçerli olduğunu ve bunun zaman aşımına uğramayacağını söyledi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu Brüksel'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon, Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu ile Savunma ve Güvenlik Komisyonu Ortak Komisyon Toplantısı'nın ardından yurda döndü.

Brüksel'de 3 gün süren toplantılarda; Ukrayna'daki gelişmeler, İsveç'in üyeliği, Washington Zirvesi öncesi son gelişmeler, Müttefik Savunma Endüstrisindeki Gelişmeler ve NATO'nun Askeri Adaptasyonu, NATO'nun Güney Stratejisinin gözden geçirilmesi, NATO ve İndo-Pasifik Bölgesi, Avrupa Birliği'nin Komşuluk ve Genişleme Politikası, Avrupa Birliği'nin Enerji Güvenliğine Yaklaşımı, NATO'nun Askeri Öncelikleri, mevcut NATO Operasyonları ve Misyonları müzakere edildi.

"NATO'nun Parlamenter kanadının öneminin arttırdığı bir süreçteyiz"

Kasapoğlu Türkiye'ye dönüşünde yaptığı açıklamada "Washington'da gerçekleşecek NATO Washington Zirvesi kapsamında veya öncesinde, NATO ülkeleri Meclis Başkanları ve NATO PA Delegasyon Başkanlarının toplanması fikri konuşulmaya başlandı. Bu da bize İttifakın parlamenter kanadının da günden güne güç kazandığını ve İttifak için öneminin arttığı bir sürecin yaşandığını gösteriyor" dedi.

"Birçok konuda düşünce ve önerilerimizi paylaştık"

Dr. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "NATO'nun güney kanadı ülkemizi yakından ilgilendiren bir bölge. Şu an NATO ittifakının güney kanadını ilgilendiren en önemli meselenin Gazze'de devam eden katliam olduğunu düşünüyoruz. İsrail'in bu katliamı bir an önce bitirmesi gerektiğini muhataplarımıza ifade ettik. İttifakın önemli konulardan biri de Türkiye - Yunanistan ilişkileri. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 7 Aralık 2023'te Atina'da bir araya geldi. Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde son dönemde yaşanan olumlu gidişattan ve üst düzey temasların artmasından memnuniyet duyuyoruz. Umuyoruz ki NATO'nun güney kanadını oluşturan bu iki ülkenin iş birliği ve temasları giderek daha etkin bir hale gelecektir. Ayrıca Akdenizli komşularımızın bölgede devam eden göç ile ilgili kaygıları var. Düzensiz göç konusu da masaya gelen başlıklardan biriydi" diye konuştu.

"İsveç'ten taleplerimiz zaman aşımına uğrayacak değil"

Dr. Kasapoğlu açıklamasının son bölümünde toplantı öncesi yaptığı açıklamaya da vurgu yaparak, "Toplantıdan önce de ifade ettiğim gibi, biz hem dünya hem de ülkemiz için yararlı gördüğümüz tüm adımları atıyoruz. Bunlardan biri de İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması süreci idi. Türkiye olarak İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolünü onaylayarak taahhütlerimizi yerine getiriyoruz. İsveç de taahhütlerini yerine getirmek için daha çok ve daha samimi çalışmaya devam etmelidir. Taleplerimiz zaman aşımına uğrayacak değil. Tüm beklentilerimiz olduğu gibi geçerlidir." dedi. - İZMİR