Kılıçdaroğlu, "Bizim için çok değerlisiniz" dedi, Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, "Bizim için çok değerlisiniz" dedi, Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi

29.04.2023 16:48

Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini, ABD'deki SNC şirketinin sahipleri ile müzakere ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile Baykar CEO'su Haluk Bayraktar arasındaki polemik büyüdü. "Ailece bizim için çok değerlisiniz" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bayraktar, "Sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız SİHA'larımızı "katil" olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkardınız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'in başladığı akşam "Atatürk Havalimanı" başlığıyla paylaştığı video tartışmaları da beraberinde getirdi. Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu, "Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar" derken, projenin iki isimle birlikte gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Kendi mekiklerimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"HALEN EN İYİSİNİ ABD ŞİRKETLERİNİN YAPABİLECEĞİNİ ZANNETMEK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına BAYKAR'dan peş peşe tepkiler geldi. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen "en iyisini" Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş." dedi.

'Bizim için çok değerlisiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi

"BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN HALUK BEY"

Bayraktar'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" ifadelerini kullandı.

'Bizim için çok değerlisiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi

BAYRAKTAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA BİR YANIT DAHA

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Haluk Bayraktar, CHP liderine sert sözlerle yüklendi. Bayraktar, şunları söyledi: "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı "katil" olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz.

"ASIL SİYASETİ SİZ FESTİVAL ALANI ÜZERİNDEN YAPIYORSUNUZ"

Ama, etmediniz! Üstelik şimdi tek kelime ile olsun siyasete değinmediğimiz halde ülkemiz ile gençlerimizin geleceği hakkındaki endişelerimizi dile getirdiğimizde "siyasallaştığımızı" iddia ediyorsunuz. Biz, milyonlarca gencimizin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ile meşgulüz ama asıl siyaseti siz, bizim ve üstelik milyonlarca gencin akın ettiği #TEKNOFEST'in açılış gününde festival alanı üzerinden yapıyorsunuz.

"BİZİM TEK SİYASETİMİZ TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Bizim bir tek "siyasetimiz" var Kemal Bey; "Milli Teknoloji Hamlesi" ile buna bağlı olarak "Tam Bağımsız Türkiye". Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK'dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hâlâ alıyoruz.

"TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRECEK FİRMALARI ÇOK UZAKLARDA ARAMAYIN"

Türk firmalarının ve Türk gençlerinin birçok alanda artık dünyanın en iyisini yaptıklarını hatırlayın ve teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir!

"TEKNOFEST BU MİLLETİN VİCDANIDIR"

Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır. Hedeflerimizi şimdiye kadar hiç durmadan savunduk ve bundan böyle de hem savunmaya, hem de bu yolda mücadeleye devam edeceğiz... Tarihimiz bu ülkenin ve halkın hem vicdanı hem de menfaati ile inatlaşmış örnekler ile dolu ve şimdi bu kişilerin hiçbirinin adı hatırlanmıyor... Ama, Vecihi Hürkuş ile Nuri Demirağ hâlâ gönüllerde..."

'Bizim için çok değerlisiniz' diyen Kılıçdaroğlu'na Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi
YORUMLAR (18)
  • Bülent Yalvaç: Bayraktar ailesi kırmızı çizgimiz dir,kimse yedirtmeyiz.siz gidin katil siha diyen millet vekili ve hdp li ortaklarıniza laf söyleyin.bizim dışardan değil içerdeki değerlerimize sahip çıkalım yeter Dünya'nın bir numarası oluruz.Rabbim chp hdp ve Türkiye düşmanlarına fırsat vermesin inşAllah amin. Cevap Yaz 37 14 Yayından Kaldır
  • Mehmet Naim: Sizin için degerlimi , hiç gulesim yoktu. Milletle alaymi ediyorsunuz bay bay Kemal Cevap Yaz 34 25 Yayından Kaldır
  • Mustafa Karakuzu: HALUK EFENDİ,YARARLI Bİ İŞ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOSAN,KEMAL ABİYE LAF ATMAYI VE KAYIKÇI KAVGASINI BIRAK KOÇUM.SİYASİLERLE ATIŞMAK SANA Bİ ŞEY KAZANDIRMAZ.KABUL ET YADA ETME,ÜLKENİN 13.CB ARTIK KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR.BİRAZCIK AKILLI OL AKILLI.SEN ANLADIN KOÇUM...:( Cevap Yaz 40 58 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, 'Bizim için çok değerlisiniz' dedi, Haluk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika


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