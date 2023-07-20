Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı değerlendirdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı değerlendirdi

20.07.2023 23:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partide yaptığı değişim çağrısını ve ses kaydını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, kurultayın genel başkanı değiştireceğini belirtirken, Tanju Özcan'ı parti yönetim kurulu yüksek disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı. Özcan ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi ve protokol konusunda açıklama yapmasını istedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında kendisi hakkında açıklamalarda bulunduğu sırada sosyal medyada art arda paylaşımlar yaptı. Özcan, bir paylaşımında, "Zavallısın. utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında bir süredir partide "değişim" çağrısı yapan ve geçtiğimiz günlerde bir toplantıdan ses kaydını paylaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı değerlendirdi.

"KİŞİSEL KIRGINLIĞIM YOK AMA YANLIŞ YAPTI"

Kılıçdaroğlu, "Beni değiştirecek olan kurultay. Ben nasıl kendi kendimi değiştireyim? Bir partinin genel başkanını kurultay belirler. 100 yıldır bu böyle. Kendi kendimi genel başkanlığını bitirmem doğru değil. Bir partiyi yönetiyorsunuz. Kurallarına göre ilkelerine göre yöneteceksiniz. Partinin tüzüğü. hukuku, gelenekleri vardır. Tanju Özcan'ı parti yönetim kurulu yüksek disiplin kuruluna sevk etti. Yüksek Disiplin Kurulu '1 yıl süreyle ihraç ediyorum' dedi. Tanju Özcan'a kişisel olarak kırgınlığım yok ama parti olarak yapılan yanlış" dedi.

TANJU ÖZCAN'DAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Kılıçdaroğlu, yayında konuşurken Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Özcan, paylaşımlarında şunları söyledi: "Özür dilerim ama Sayın Kılıçdaroğlu, yalancısınız, utanmadan yenilgi değil başarısızlık diyorsunuz, YDK karar verecek diyorsunuz. YDK yı anahtar liste ile belirlediniz. Demokrasi yok parti içinde, 75 yaşındasınız, hala koltuğa yapışmışsınız,size yazıklar olsun…ayıp ama artık.. çekilin gidin!

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik art arda paylaşımlar: Zavallısın, utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun

"HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA"

Sayın Kılıçdaroğlu, yayınladığım ses kaydıyla ilgili savcılığa başvuracakmışsın. Ümit Özdağ ile imzaladığın protokol doğru mu değil mi? Önce onu cevaplayın. Sizden hiç korkum yok!! Halep oradaysa, Arşın burada. Mahkemede hakim bana bunu sorarsa ve sen de Allahım, namusum üzerine ben böyle bir konuşma yapmadım dersen ben siyaseti bırakıyorum.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik art arda paylaşımlar: Zavallısın, utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun

"ZAVALLISIN, YALAN ÜSTÜNE YALAN SÖYLÜYORSUN"

Zavallısın… utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun Kılıçdaroğlu.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik art arda paylaşımlar: Zavallısın, utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun

"O CESARET VARSA ÇIKIN KARŞIMA İSTEDİĞİNİZ KANALDA"

Sayın Kılıçdaroğlu, cesaret, cesaret diyorsunuz, RTE'nin karşınıza çıkmaya cesaret edemediğini söylüyorsunuz ya, hiç samimi gelmiyor!!! Ben sizin neden değişmeniz gerektiğini, gözünüzün içine baka baka söylemek için Bolu'dan yürüyerek Ankara'ya geldim. Siz o gün kaçmadınız mı? O cesaret varsa gerçekten sizde, çıkın karşıma istediğiniz kanalda, istediğiniz gazetecilerle anlatayım neden bırakmalısınız!!! Ama kime anlatıyorum, siz bana 1,5 yıldır randevu veremediniz ki…"

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik art arda paylaşımlar: Zavallısın, utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun
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Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan, Politika, Son Dakika

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