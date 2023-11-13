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Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımına yine tepki yağdı: Yeni mi anladın? - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımına yine tepki yağdı: Yeni mi anladın?

13.11.2023 14:52  - Güncelleme: 14:57

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yargı krizinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Meclis, milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun gönderisi destekten çok eleştiri aldı.

Yargı krizinin yankıları sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sosyal medya hesabı üzerinden bir çağrıda bulundu.

"SARAYIN BOYUNDURUĞU ALTINDADIR"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bir Meclis, Yüksek Seçim Kurulunun kabulü ve milletin oylarıyla seçilen bir milletvekilini, en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen cezaevinden çıkaramıyorsa acz içindedir. Üzülerek söylüyorum, bugünkü Meclis'in büyük çoğunluğu Sarayın boyunduruğu altındadır. Meclis, Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır. Meclis Başkanını yürekli olmaya, milletin helal oylarını savunmaya çağırıyorum. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımı destek yerine tepki gördü: Yeni mi anladın olanları?

DESTEK VERMEK YERİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. Gönderinin altına "Dede sen bunları düşünme emekliliğini yaşa", "Hediye ettiğiniz milletvekillerini de sayıyor musunuz?", "Bay Kemal lütfen mutfağa geri dön", "Yeni mi anladın sayın başkan olanları?", "Aday olmasaydın eleştirdiğin şeyler olmayacaktı", "Bu oluşumda katkın büyük", "Büyük bir aktörsün sen. İyi kandırdın bizi ama layık olduğun şekilde gönderildin ve o şekilde hatırlanacaksın", "Seçim güvenliğini sağlayamayan oy sayımı için program bile yaptıramayan biri adalet için hiçbir şey yapamaz", "39 milletvekilini unutmadık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımına yine tepki yağdı: Yeni mi anladın? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımına yine tepki yağdı: Yeni mi anladın? - Son Dakika
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