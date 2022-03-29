Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını belirterek, "Türkiye birilerinin babalarının çiftliği değildir. Türkiye onurlu, gururlu, saygın bir ülkedir, adaletle yönetilmesi gereken bir ülkedir. ve biz bunu yapacağız. Halkımızın iradesiyle yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kamu-özel iş birliğinin, Hazine'yi ölçüsüz yük altına sokan bir soygun düzeni olduğunu savundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Derhal bunu dolar, avro falan değil, Türk lirasına çevir kardeşim. Zorlanıyorsan çıkıp şunu dersin; ben bunu yapıyorum, CHP de arkamda kapı gibi duracak. Vallahi de billahi de kapı gibi dururuz. Çünkü biz beşli çeteye değil 84 milyona hizmet etmek istiyoruz. Sen kararını 84 milyondan yana al, sana her türlü desteği veririz. Ama beşli çeteye hizmet ederim dersen kusura bakma kardeşim. Benim sana tavsiyem, milleti açlıkla, yoksullukla sınama. Zam geliyor, 'efendim biraz katlanacağız'. Ne katlanacağız? Sen katlanıyor musun? Sarayda krallar gibi yaşıyorsun. Yandaşların katlanıyor mu onlar da krallar gibi yaşıyor. Fakir fukaradan aldıkları milyon avroları, sterlinleri, dolarları nereye götürdüler? Londra'ya götürdüler. Git Londra'daki malikanelere bak. O beşli çetenin ne kadar malikanesi var oralarda. Bu millete söz verdim. O paraların tamamını, kuruşu kuruşuna bu memlekete getireceğim."

"Deli Dumrul köprüsünün bile bir ahlakı vardı"

Enflasyon ve doların yükselişi yetmiyormuş gibi ABD ve Almanya'daki enflasyonun da milletin sırtına yıkılmaya çalışıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, bunun dinde, imanda ve ahlakta yerinin olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bunun, devleti soyanların ve haramzadelerin kitabında olduğunu ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cesur olmasını, "ben soyguna izin vermem, bu milletin hakkını hukukunu her yerde savunurum, fakirden, fukaradan, alın terinden yanayım" demesini istedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın tavrını değiştirmesi halinde en büyük desteği CHP'den alacağını dile getirdi.

Kamu-özel iş birliği ve yap-işlet-devret projelerine yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerinin maliyetinin 12 milyar dolar olduğunu, ancak karşılığında 97 milyar dolar ödeneceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 3 milyar dolara mal olduğunu, ancak 9 milyar dolar verileceğini öne sürdü.

Osmangazi Köprüsü'nde de benzer durumun olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Deli Dumrul köprüsünün bile bir ahlakı vardı. Bunlarda Deli Dumrul köprüsünün ahlakı bile yok. Akıl alacak şey değil. Aklı başında olan hiç kimse böyle bir rezalete katlanamaz. O nedenle tavsiye ediyorum; yapmayın, etmeyin, günahtır, yazıktır." diye konuştu.

"İki elim yakanızda olacak"

Kütahya Zafer Havalimanı'nın 50 milyon avroya mal olduğunu, karşılığında 208 milyon avro ödeneceğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Anlaşma yapmışlar. 'Yetkili mahkemeler İngiliz mahkemeleri olacak' diyor. Kendi mahkemelerine bile güvenmiyor. Paraları da götürdüler. İster İngiliz mahkemeleri, ister dünyanın herhangi bir yerindeki mahkeme. Bu paraları söke söke getireceğim." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Zafer Havalimanı'ndaki açığı kapatmak için Eskişehir'deki havaalanının kapatılacağını iddia ederek, o havalimanının Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından devletten bir kuruş almadan yaptırıldığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, Eskişehirlilere, "Elinizi vicdanınıza koyacaksınız, o havaalanı ananızın ak sütü gibi size helaldir. Hiçbir yerden 5 kuruş alınmadan yapılmıştır. Havaalanının iktidar sahipleri tarafından birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyin. Yapıyorlarsa da bir tek oy verseniz dahi iki elim yakanızda olacak, bir tek oy bile verseniz AK Parti'ye." diye seslendi.

"Benim tavsiyelerim senin oyunu artırır"

İstanbul Havalimanı için de 6,3 milyar avro garanti verildiğini, ancak maliyetinin henüz bilinmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bunlar devlete 2 milyar 100 milyon avro ödeyeceklerdi, ödemediler. Erdoğan tek imzayla 2 milyon 100 milyon avroyu sildi. Bağışladı yani. Bugünün parasıyla 34 milyar lira. Yani çiftçilere 1 yılda verdikleri yardımdan 5 milyar daha fazla. Türkiye'deki bütün çiftçilere verdikleri yardımdan daha fazlasını bir kalemde sildiler.

Erdoğan, benim tavsiyelerim senin oyunu artırır. Benim tavsiyelerim siyasete güven verir. Evet, ben halkın çıkarlarını savunuyorum. 'Ben halkın çıkarlarını savunuyorum. 5 kişinin, 3 kişinin çıkarını değil, 84 milyonun hakkını, hukukunu savunmaktan ben sorumluyum' diyeceksin, çıkacak diyeceksin ki; 'ben bunların tamamına son veriyorum'. 'Kılıçdaroğlu'nun dedikleri, tavsiyeleri doğrudur, gereğini yapacağım' de. Dediğin andan itibaren seni alkışlayacağız. Diyeceğiz ki 'Helal olsun, sözünün eri, cesur adam, fakirin fukaranın yanında adam. Helal olsun kardeşim. Madem yapıyorsun biz de destek vereceğiz'. Bunu buradan bütün televizyonların önünde söylüyorum."

"Benim milliyetçilik anlayışım onunki gibi değil"

"Katar aşkından" vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın onlara verildiğini, ancak tank üretmelerinin mümkün olmadığını iddia etti. Bunun orduya yapılmış en büyük ihanet olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, buranın ticarethane olmadığını söyledi.

Bu durumun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağrına gitmediğini ve alkışladığını savunan Kılıçdaroğlu, "Benim ağrıma gidiyor. Ben ülkemi seviyorum. Benim milliyetçilik anlayışım onunki gibi değil. Bu ülkenin çıkarları üzerine benim milliyetçilik anlayışım var. Irkçılık bağlamında değil. Bu topraklarda kim yaşıyorsa özgürce yaşamalı. İnancını, kimliğini özgürce ifade edebilmeli, özgürce yaşam tarzını sürdürebilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'un da Katar'a verildiğini, 2,5 milyon küçükbaş hayvanın da Katar'a gönderildiğini, Türkiye'de ise ete yüzde 48 zam yapıldığını belirterek, "Son 25 aydır TÜİK kırmızı etle ilgili hiçbir bilgi vermiyor. Gizli, saklı... Katar'a koyun gönderiyorsun, canlı gönderiyorsun. Türkiye'de millet perişan vaziyette. Ucuz et yesin bari." dedi.

"Ayçiçeği yağı gelsin diye dua edildi"

Türkiye'nin, tarım ve enerjide dışa bağımlı hale getirildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, neredeyse yağmur duasına çıkar gibi, "Allah'ım şu gemiler gelsin de millet ayçiçeği yağı alsın" diye dua edildiğini kaydetti.

Şekerin karaborsaya düştüğünü, gıda krizinin de kapıda olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, çiftçiye alacaklarının ödenmesi ve hakkının verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nükleer santralin devreye girmesi halinde bağımlılığın daha da artacağını aktardı.

Kılıçdaroğlu, bir devlete yüzde 60 oranında bağımlı olunmaması gerektiğini dile getirerek, "Bu devletin bir Milli Güvenlik Kurulu var. Bu Milli Güvenlik Kurulu bunu gündeme getirdi mi getirmedi mi bilmiyorum. Getirmemişse o Milli Güvenlik Kurulu da görevini yapmamıştır. Bir daha ifade edeyim. Eğer bir ülkeyi enerji konusunda bir başka ülkeye yüzde 40, 50, 60'ları aşan oranda bağımlı hale getiriyorsanız Milli Güvenlik Kurulu olarak siz görevinizi yapmamışsınız demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa'ya gittiğinde enerji için güneş tarlaları oluşturulacağını ve çiftçiye elektriği ücretsiz vereceklerini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'a, iktidar olduklarında elektriği ücretsiz vereceklerini bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben yapacağım sen de göreceksin. Elektriğin nasıl ucuza verildiğini sen de göreceksin, bütün dünya da görecek." ifadesine yer verdi.

"Belediye başkanlarımıza bu konuda büyük görevler düşüyor"

Ramazan ayına yaklaşıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün belediye başkanlarıma şunu söylüyorum, defalarca söyledim ama bir kez daha ifade edeyim: Bulunduğunuz büyükşehir, il, ilçe, beldede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir aile gıda krizi ile karşı karşıya kalmayacak. İhtiyaç sahibi olan her ailenin yanında olacaksınız. Ramazanı bu aileler huzur içinde geçirecek. Bu ailelere, barışı, sevgiyi, huzuru götüreceğiz. Bu ailelerle kucaklaşacağız. Onların evlatları aynı zamanda bizim de evlatlarımız. Hiçbir evladın yatağa aç girmesini istemeyiz. Belediye başkanlarımıza bu konuda büyük görevler düşüyor. Biliyorum çok ciddi yükleri var. Enerji artışları. Akaryakıt artışları büyük sıkıntılar yaratıyor biliyorum. Gerekirse her şeyi tatil edin ama çocukları, evlatları, huzuru, bereketi düşünün. İftar sofralarının güzelliğini bu aileler de yaşasın. Dolayısıyla en büyük arzumuz da bu."

Önerdiği tavsiyelerde "şu yanlıştır" diyen bir kişi, bir eksik, hata varsa yazılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını "Türkiye sıradan bir ülke değildir. Türkiye birilerinin babalarının çiftliği değildir. Türkiye onurlu, gururlu, saygın bir ülkedir, adaletle yönetilmesi gereken bir ülkedir. ve biz bunu yapacağız. Halkımızın iradesi ile yapacağız." diyerek tamamladı.

(Bitti)