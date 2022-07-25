Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere

25.07.2022 22:43

Gündüz saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım." diyen Kılıçdaroğlu, verdiği saatte beklenen paylaşımı yaptı. "Vergileri indireceğiz" diyen CHP lideri, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." notuyla bir video yayınladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada saat 22.00'de bir açıklama yapacağını kaydetti. Daha önce bir çok kez Twitter hesabından saat verip önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte yeni bir paylaşım yaptı.

"İKİNCİ EL ARABA PARASINA SIFIR ARABA ALDIRACAĞIM"

CHP lideri "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." notuyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. Terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımıza allahtan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin milletimizin başı sağolsun. Uzun zamandır sohbet edemedik, kısmet bugüneymiş. Bu akşam sizi neden davet ettim evime? Çok sorun birikti ve emin olun ki çok çetin bir mücadele veriyoruz. Biz iktidara geldikten sonra bakarız demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğimiz acıları olabildiğince hafifletmek için çok uğraşıyoruz, güzel günler yakın.

"İKTİDAR SADECE BEŞLİ ÇETELERE ÇALIŞTI"

Geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz. İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar, maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor. İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazı. Bir evi, bir arabası, güzel huzurlu bir ailesi olsun istiyor, sadece bu kadar. Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza. Yoksulların, en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik orta sınıf işçi çocuklarının basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı. İktidar sadece ihalecilere, beşli çetelere, mafyalara, çantacılara çalıştı.

"BU KADAR VERGİ NEDİR ALLAH AŞKINA?"

İşte bugün, ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeye hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizlere mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeli ile birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?

"VERGİLERİ İNDİRECEĞİZ"

Açıkça çağrı yapıyorum... İlk yapacağımız işlemlerden bir 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün dörtte bir oranında indirmek olacak. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. İkinci el araç olarak satılan arabanın fiyatıyla sıfır araba alabileceksiniz. Yapmanız gereken araba alımını şimdilik ötelemek ve iktidarımızı beklemek. Ailenizle sıfır kokulu arabalara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Bu uygulama lüks araçlar için olmayacak. Zenginin çok kazanın vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu ülkede çok kazanan, fakirin fukaranın hayatının iyileşmesi için de beytülmale katkıda bulunmak zorundadır. Saray yoksuldan alıp varsıla verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim. Ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir.

"BİZ İKTİDARA GELENE KADAR ARABA ALIMINI ÖTELEYİN"

Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi lüks araç alanlara uygulayacağız. Otomobil sektörü de bana darılmasın. ÖTV problemini de çözdüğümüzde kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Böyle devam ederse zaten onlar da biliyor ki onlar için de yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır. Sonrası hepimiz için aydınlıktır. Kalın sağlıcakla."

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Kılıçdaroğlu: 'Bizler İktidara Gelinceye Kadar Araba Alımını Öteleyin. Kılıçdaroğlu: 'Bizler İktidara Gelinceye Kadar Araba Alımını Öteleyin. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2022

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere - Son Dakika
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