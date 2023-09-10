Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı 100. yıl videosu ortalığı karıştırdı! EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntü kullanıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda skandal bir kare yer aldı. Videonun Kıbrıs'la ilgili kısmında Rum silahlı örgütü EOKA'nın Türk bayrağını ele geçirdiği görüntü kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 100. YIL PAYLAŞIMI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin 100. yılı sebebiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan ve partinin sosyal medya hesabından alıntılanan videoda Cumhuriyet tarihinde yer alan önemli gelişmelerin görselleri yer alıyor.

FOTOĞRAFIN EOKA'CILARA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak videonun Kıbrıs Harekatı'yla ilgili olan kısmında yer alan görsel tartışmaların fitilini ateşledi. Videoda yer alan fotoğrafın Rum-Yunan EOKA'cılara ait olduğu ortaya çıktı. 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesinde çekilen fotoğrafta EOKA'cılar ele geçirdikleri Türk bayrağı ile sözde zaferi kutluyorlardı.

DEVLET PİYANGOSUNUN ÜZERİNE DE BASILMIŞTI

Skandal fotoğraf daha önce de KKTC'de 8 Ağustos 2022 tarihli devlet piyangosunun üzerine basılmış, olayın medyaya yansıması üzerine tepki çekmişti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya ise sosyal medyadan sert tepkiler geldi. Tepkiler yalnızca fotoğrafla sınırlı kalmadı, 15 saat önce paylaşılan videonun kaldırılmaması üzerine Kılıçdaroğlu ve sosyal medya ekibinin bilinçli bir şekilde bunu yaptığı vurgulanarak tepki gösterildi.