KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: 'Terörsüz Türkiye'nin yansımaları çok güzel' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: 'Terörsüz Türkiye'nin yansımaları çok güzel'

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: \'Terörsüz Türkiye\'nin yansımaları çok güzel\'
22.05.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde, hem Diyarbakır bölgesinde, Güney Anadolu'da yansımaları çok güzel.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde, hem Diyarbakır bölgesinde, Güney Anadolu'da yansımaları çok güzel. Terörsüz Türkiye'nin sadece bu bölgeye değil tüm çevreye hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem de gelime noktasında çok ciddi katkıları olacaktır" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Diyarbakır'a gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Öztürkler, Vali Zorluoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öztürkler, "Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde, hem Diyarbakır bölgesinde, Güney Anadolu'da yansımaları çok güzel. Bu büyük vizyondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetine teşekkür etmek gerekiyor. Terörsüz Türkiye sadece bu bölgeye değil tüm çevreye de hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem de gelime noktasında çok ciddi katkıları olacaktır" dedi.

'MACARİSTAN'DA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DİLE GETİRMESİ, BÜYÜK BİR HEYECAN VE SEVİNÇLE KARŞILANMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'da KKTC ile ilgili açıklamalarını heyecan ve sevinçle karşılandığını ifade eden Öztürkler, "Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan'da Türk devletleriyle ilgili gerçekleştirilen zirvede çekilecek aile fotoğrafının eksik olduğundan, bu fotoğrafın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de olması gerektiğinden bahsetmiştir. Her zaman Cumhurbaşkanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle diplomatik, ekonomik işbirlikleri kurulması noktasında açıklamaları var. Bu da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, hem de bizlere çok büyük bir moral veriyor. Türk devletlerinde de bir Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu dile getirmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanmıştır. Bu bize daha büyük bir cesaret vermiştir. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz ve koparılamaz bağlar vardır ve bu bağların sarsılması ve koparılmasına asla izin vermeyeceğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Türk dünyasının da bir parçasıdır ve Türk dünyasının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle gereken değeri göstereceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı, Diyarbakır, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Mardin, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: 'Terörsüz Türkiye'nin yansımaları çok güzel' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi Devlet memurluğu için 35 yaş sınırı aranacak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Devlet memurluğu için 35 yaş sınırı aranacak
Edirne’de yangın paniği Vatandaşlar seferber oldu Edirne'de yangın paniği! Vatandaşlar seferber oldu
Balıkesir’de iş yerinde yangın çıktı Bir kişi hayatını kaybetti Balıkesir'de iş yerinde yangın çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti
Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
ABD’de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti
“Nehirde çırpınan birini gördüm“ ihbarı ekipleri harekete geçirdi "Nehirde çırpınan birini gördüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Biden’ın kaç aylık ömrü kaldı Eski Beyaz Saray doktoru konuştu Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

20:00
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı
İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
19:01
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
10:08
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı Futbolcular yere yığıldı
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı! Futbolcular yere yığıldı
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
09:53
Survivor’da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti
Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 21:35:28. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: 'Terörsüz Türkiye'nin yansımaları çok güzel' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.