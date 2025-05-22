KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: \'Terörsüz Türkiye\'nin yansımaları çok güzel\'

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde, hem Diyarbakır bölgesinde, Güney Anadolu'da yansımaları çok güzel. Terörsüz Türkiye'nin sadece bu bölgeye değil tüm çevreye hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem de gelime noktasında çok ciddi katkıları olacaktır" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Diyarbakır'a gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Öztürkler, Vali Zorluoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öztürkler, "Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde, hem Diyarbakır bölgesinde, Güney Anadolu'da yansımaları çok güzel. Bu büyük vizyondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetine teşekkür etmek gerekiyor. Terörsüz Türkiye sadece bu bölgeye değil tüm çevreye de hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem de gelime noktasında çok ciddi katkıları olacaktır" dedi.

'MACARİSTAN'DA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DİLE GETİRMESİ, BÜYÜK BİR HEYECAN VE SEVİNÇLE KARŞILANMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'da KKTC ile ilgili açıklamalarını heyecan ve sevinçle karşılandığını ifade eden Öztürkler, "Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan'da Türk devletleriyle ilgili gerçekleştirilen zirvede çekilecek aile fotoğrafının eksik olduğundan, bu fotoğrafın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de olması gerektiğinden bahsetmiştir. Her zaman Cumhurbaşkanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle diplomatik, ekonomik işbirlikleri kurulması noktasında açıklamaları var. Bu da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, hem de bizlere çok büyük bir moral veriyor. Türk devletlerinde de bir Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu dile getirmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanmıştır. Bu bize daha büyük bir cesaret vermiştir. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz ve koparılamaz bağlar vardır ve bu bağların sarsılması ve koparılmasına asla izin vermeyeceğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Türk dünyasının da bir parçasıdır ve Türk dünyasının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle gereken değeri göstereceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.