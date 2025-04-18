Kocaeli\'de Çevre ve Konut Yatırımları Uyarısı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün milletimiz emanet olarak verdiği oyla şımaranları, bırakın millete hizmet etmeyi, millete parmak sallayanları görmektedir. İnanın bugün size teslim ettiğimiz bu yuvaların, bu projelerin karşısında bile duranlar, engellemeye çalışanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen '597 Bağımsız Bölüm Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni' programına katıldı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'YENİDEN KİRLENMESİN DİYE KALICI ÇÖZÜMLER ORTAYA KOYUYORUZ'

Programda, Kocaeli'ye yapılan yatırımları anlatan Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'ne değinerek, "Şu an yapılan çalışma Avrupa'nın, hatta dünyanın en kapsamlı, en büyük çevre projesidir ve bu projeyi hep birlikte başlattık. Denizden 10 binlerce kamyon dip çamurunu, tarama faaliyetlerini yapmak suretiyle çıkarttık ve o sudaki yaşamı yeniden canlandırdık. Arkadaşlar, 'Daha önce görmediğimiz canlıları denizde görmeye başladık. Yeniden balıklar, yunuslar Körfez'de yaşamaya başladı' diyorlar. Tabi, temizlemek yetmez. Yeniden kirlenmesin diye de kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz ve bölgedeki atıksu arıtma tesisi sayısını tam 23'e çıkarttık. Şu an Kocaeli'nin bütün atık suyu arıtılmaktadır ve yüzde 72'si de ileri biyolojik ve biyolojik arıtma ile arıtılıyor. Dolayısıyla Körfezimize herhangi bir zarar vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

'201 BİN KONUTUN TESLİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilimizde adeta küçük bir ülke inşa ediyoruz. 500 bin konut yıkıldı; ağır hasar gördü. 50 bini aşkın canımızı yitirdik; evladımızı kaybettik ve devletimiz, 86 milyon vatandaşıyla bir oldu, beraber oldu. Tam 201 bin konutun teslimini gerçekleştirdik. Depremin üzerinden 2 yıl geçmedi. 2 yıl gibi kısa bir sürede projelerini yapacaksınız, bir taraftan vatandaşınıza ilk önce çadır kentlerini ardından konteyner kentlerini kuracaksınız. Kimseyi açıkta bırakmayacaksınız. Depremin üzerinden 3 ay geçmeyecek 180 bin konutun temelini atacaksınız ve 2 yıl bitmeden 201 bin konutun anahtarlarını oradaki afetzede kardeşlerimize teslim edeceksiniz. Yine orada 500 bin konutun inşaatını başlatacaksınız. Bu kolay bir iş değil. Bu güç, irade, liderlik ister. Hamdolsun ülkemiz, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 11 ilimizde bu başarıyı gerçekleştirdi. Bu başarı aziz Türk milletinin başarısıdır. İnşallah biz de, kalan 250 bin konutumuzun inşasını süratle yapacağız" dedi.

'KOCAELİ'Yİ, DÜNYA BANKASI FİNANSMANINDAN FAYDALANABİLECEK HALE GETİRDİK'

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Biz şunu istiyoruz; Türkiye'nin hiçbir bölgesinde dönüşüme girmemiş tek bir sağlıksız bina kalmasın. Bugün, ülke geneline baktığımızda 3.7 milyon yeni yuvamız, Kocaeli'mizde, ilçelerinde, 81 ilde yapılmış ve Kocaeli'ye baktığımızda yaklaşık 37 bin bağımsız bölümü, 30 farklı alanda devam eden projelerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi. Kocaeli'nin artık iklim ve afetlere dayanıklı bir şehir olacağını ifade eden Bakan Kurum, "Kocaelimizi güçlendirebilmek, afetlere dayanıklı hale getirebilmek adına Kocaeli'yi Dünya Bankası finansmanından faydalanabilecek hale getirdik. Evini dönüştürmek isteyen herkes, uzlaşma ofislerinde vatandaşlarımız görüşecek ve vatandaşlarımız bundan böyle 2,5 milyon TL'ye kadar finans desteği alabilecek; üstelik bunu da 180 ay vadeli, 0,69 gibi çok cüzi, büyük bir kısmı hibe diyebileceğimiz bir vade miktarıyla kullanabilecek. Bugün itibariyle ön incelemeye ve mahallelerimizde bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık" diye konuştu.

'BU PROJELERİN KARŞISINDA BİLE DURANLAR, ENGELLEMEYE ÇALIŞANLAR OLDU'

Bakan Kurum, "Bu vatana hizmet iddiasında olanlar, işte böyle gayretlerle, böyle projelerle ortaya çıkmalıdır. Millete söz verip, oy alanların bahanesi olamaz, mazereti olamaz, ihmali olmaz. Evet, bugün milletimiz emanet olarak verdiği oyla şımaranları, bırakın millete hizmet etmeyi, millete parmak sallayanları görmektedir. İnanın bugün size teslim ettiğimiz bu yuvaların, bu projelerin karşısında bile duranlar, engellemeye çalışanlar oldu. Biz, 'Kentsel dönüşüm' dedikçe vatandaş, dönüşüme yanaşmasın diye yalanlarına yalan katanlar oldu. Biz 'Çevrecilik' deyince 'Körfez'i temizleyeceğiz' deyince o mangalda kül bırakmayanlar, gelsinler, bizim Körfez'de yaptığımız çalışmaya baksınlar. Gelsinler, Marmara Denizi daha fazla kirlenmesin diye ortaya koyduğumuz çabaya baksınlar" dedi.

'MİLLETE VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEYEN BELEDİYELERİMİZİ DE YİNE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Müsilaj ile ilgili çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Bugün bakanlık olarak, bilim kurulumuzla birlikte çok kapsamlı bir müsilaj araştırma seferini tamamladık. Araştırmanın neticelerini de çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bizimle beraber daha önce bilim kurulunun önerileri, görüşleri, fikirleri doğrultusunda başlatılan eylem planımız vardı. Bu eylem planına imza attığı halde millete verdiği sözleri yerine getirmeyen belediyelerimizi de yine uyarmaya devam edeceğiz. Kocaeli'de o mutabakatın içerisindeydi. Bugün arıtma tesisini 23'e çıkarmış, atık sularının yüzde 100'üne yakınını arıtan, Körfez'i bizimle birlikte temizleyen ve vatandaşına iyi bir gelecek için mücadele eden bir çalışma arzusuyla bu projeler gerçekleştirmekte" ifadelerine yer verdi.

'TÜM BELEDİYELERİMİZİ MARMARA'NIN KURTULMASI İÇİN SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUM'

Bir kez daha tüm belediyeleri Marmara'nın kurtulmasına yönelik sorumluluğa davet ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Üzerine basa basa ifade ediyorum ki; yarın o attıkları imzaları umursayan, görevlerini yerine getirmeyen tüm bu belediyeler, milletin karşısına çıkıp emin olun herhangi bir cevap veremeyecekler. Bir kez daha tüm belediyelerimizi Marmara'nın kurtulmasına vesile olacak her türlü gayreti ortaya koymaya ve sorumluluğa davet ediyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yaşanmaması için o söz verilen ileri biyolojik arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi var olan tesislerin standardını da yükseltin. Biz Marmara Denizi'ne bir damla kirli suyun bile girmemesi için buradan o aldığımız kararları harfiyen uygulayacağız. Bu kararların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan çevremizi korurken bir taraftan da depremle mücadele edeceğiz. 11 ilimizdeki vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Körfez Barbaros Mahallesi'ndeki 494 konutun ve Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ndeki 103 konutun hak sahiplerinin; noter eşliğinde yapılan çekiliş sonucunda anahtarlarını Bakan Kurum ve katılımcılardan almasıyla program sona erdi.