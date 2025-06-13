İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi - Son Dakika
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Politika

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi

İsrail\'in İran\'a saldırılarının ardından Ankara\'da kritik güvenlik zirvesi
13.06.2025 17:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Ankara'da kritik bir güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

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ANKARA'DA KRİTİK GÜVENLİK ZİRVESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Türkiye'nin Güvenlik Zirvesi: Hakan Fidan ve Askeri Yetkililer Bir Araya Geldi

SÜREÇ VE MUHTEMEL YANSIMALARI ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantının saat 14.30'da başladığını, toplantıda İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarının ele alındığını bildirdi.

İSRAİL'İN İRAN'DAKİ BİRÇOK KENTİ HEDEF ALAN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Türkiye'nin Güvenlik Zirvesi: Hakan Fidan ve Askeri Yetkililer Bir Araya Geldi

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

Türkiye'nin Güvenlik Zirvesi: Hakan Fidan ve Askeri Yetkililer Bir Araya Geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu. İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ökkeş Kalem:
    Evet önlemi açıklıyorum vurulma mak :) en büyük silahımız kınamak 16 6 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Bol bol kuru pasta demli çay sonra kınama hepsi bu 15 6 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    KINAYALIM HEMEN BASIMIZA GELENI DE KINAYALIM KINADIGIMIZ AN YOK OLUYOR KARSI TARAF :d:d:d 14 4 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Bırakın lak laki nükleer güce her ne pahasına olursa olsun ulaşalım 17 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    gerek yokki şimdi caape uzun menzilli bir bslistlik füze tsşıyan heykel yollayacak 1 2 Yanıtla
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