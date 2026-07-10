Lider eşlerinden çocukları dijital risklere karşı koruma çağrısı - Son Dakika
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Lider eşlerinden çocukları dijital risklere karşı koruma çağrısı

Lider eşlerinden çocukları dijital risklere karşı koruma çağrısı
10.07.2026 12:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO Zirvesi marjında düzenlenen toplantıda, lider eşleri çocukların dijital dünyadaki risklerine dikkat çekti ve uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın NATO marjında 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temalı yuvarlak masa toplantısında bir araya getirdiği misafir lider eşleri, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki risklerine dikkat çekti.

Emine Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin eşleri ile Çankaya Köşkü'nde, 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temalı yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Toplantıda lider eşleri konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron, ülkesinde okullarda ekran kullanımını maksimum seviyede sınırlamaya çalıştıklarını belirtti. Macron, "Mesela bir ekranda okuduğunuzla bir kitapta okuduğunuz şeyler aynı etkiyi vermiyor beynimize. Biz neden mesela bunları sınırlandırıyoruz? Çünkü bazı şeyleri fark ettik. Çünkü bunlar aynı öğretim şekli değil. Erken yaşta ekrana maruz kalmalarını istemiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI KORUMAMIZ GEREKİYOR'

Litvanya Cumhurbaşkanının eşi Diana Nausediene de "Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, çocukların korunmasıyla ilgili bir yuvarlak masa toplantısı düzenledikleri için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepimiz çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Sanal dünyanın çocuklar için güvenli olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Siber zorbalık, dezenformasyon ve hibrit manipülasyonlara karşı çocuklarımızı korumak zorundayız. Çocukların maruz kaldığı riskleri biliyoruz. Politika yapıcıların, toplumlarla birlikte harekete geçmesi gerekiyor. Temel bir zorlukla karşı karşıyayız ve uluslararası bir çabaya ihtiyacımız var" diye konuştu. NATO müttefikleri olarak hibrit manipülasyonlar üzerinde genç jenerasyonları buna karşı korumak üzere bir araya gelinmesi gerektiğini kaydeden Nausediene, genç kesimlerin dezenformasyona karşı en hassas olan grup olduğunu belirtti.

'NİHAİ HEDEFİMİZ ÇOCUKLARI KORUMAK'

Finlandiya Cumhurbaşkanının eşi Suzanne Elizabeth Innes-Stubb, dijital dünyanın oldukça büyük faydalar sağladığını ve gençlerin sosyal medyayı bağlantıda kalmak, sosyalleşmek, öğrenmek ve bilgiye erişmek için kullandığını dile getirdi. Birçok çocuk için dijital dünyanın 'günlük yaşamın bir parçası' olduğunu ve bu dünyaya her dakika daha fazla çocuk katıldığını ifade eden Innes-Stubb, dezenformasyonun yaygınlaştığına dikkati çekti. Çocukların doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisi ile yetişmesinin oldukça önemli olduğunu kaydeden Innes-Stubb, teknoloji sağlayıcılarının 'yaşa uygun uygulama tasarımları' hazırlaması gerektiğini bildirdi. Bağımlılığı önleyici özellikler geliştirilmesi gerektiğini belirten Innes-Stubb, "Nihai hedefimiz açık. Çocukları dijital dünyanın tüm alanlarından korumak. Çevrim içi deneyimlerle, zararlı deneyimlerle baş başa bırakılmamasını sağlamak" dedi.

'EKRAN BAĞIMLILIĞININ ÖNÜNE GEÇMELİYİZ'

Romanya Cumhurbaşkanının eşi Mirabela Gradinaru, misafir lider eşlerinin bir araya getiren konunun kendisini derinden etkilediğini kaydetti. Çocukların fiziksel ortamlarda korunduğu gibi dijital ortamlardan korunması gerektiğini vurgulayan Gradinaru, "Çünkü (dijital ortamlarda) burada avcılar ve zararlı algoritmalar var, çocuklarımızın dikkatini çekmeye çalışan. Onlardan korumamız gerekiyor. Ekran bağımlılığının önüne geçmemiz gerekiyor. Bu kuşakları içeren bir zorluk tabii ki" ifadelerini kullandı.

'İNTERNETTE SAYGI KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETİLMESİ GEREK'

Polonya Cumhurbaşkanının eşi Marta Nawrocka, internetin gençlere büyük fırsatlar sunarken, gençleri nefret söylemi, manipülasyon, dezenformasyona da maruz bıraktığını bildirdi. Sanal medyada isimsiz içeriklerin çığ gibi büyüdüğünü aktaran Nawrocka, "Bunlar zarar verici içeriklere dönüşüyor ve çocukların bunlara karşı büyümeden önce korunmaları gerekiyor ve bunu anlamaları gerekiyor" diye konuştu.

Ülkesinde bu alanda projeler hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Nawrocka, çocuğa küçük yaştan itibaren internette saygı kültürünün öğretilmesi gerektiğini kaydetti.

'ŞİRKETLERİN DE SORUMLUĞU VAR'

Ukrayna Cumhurbaşkanının eşi Olena Zelenska, çocukların çevrim içi ortamda karşılaştığı tüm tipik tehditler ve risklerin farkında olduklarını aktardı. Zelenska, "Davranışsal riskler de var. Bunlar arasında çocukların siber zorbalık yapması, akranlarına zorbalık etmesi veya sonuçlarını anlamadan kendilerine ait özel fotoğrafları paylaşması yer almakta" dedi. Radikalizasyon, terörizm ve çevrim içi kumarın da çocuklar ve gençler için büyük tehditler oluşturduğunu belirten Zelenska, "Bunlar sınır tanımamakta. Her ülkedeki çocukları etkilemekte. Ukrayna'da da bunlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tehditlere karşı ebeveyn, çocuk ve okul bir üçgen halinde çalışmaları gerektiğini kaydeden Zelenska, "Çocuklarımız, fırsatlarla dolu bir internet ortamıyla karşı karşıyalar. Ancak bir taraftan da bu sadece ebeveynlerin sorumluluğu değil, toplumun da şirketlerin de sorumluluğu var" şeklinde konuştu.

'YAN ETKİLER DE ORTAYA ÇIKMAKTADIR'

Güney Kore Devlet Başkanının eşi Kim Hea Kyung da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Dijital teknolojideki hızlı gelişmelerin çocuklar için daha geniş öğrenme ve iletişim fırsatları yarattığına işaret eden Kim, "Aynı zamanda, uygunsuz içeriklere ve siber zorbalığa maruz kalma riskinin yanı sıra, aşırı kullanımdan kaynaklanan gelişim geriliği ve duygusal kaygı gibi yan etkiler de ortaya çıkmaktadır" dedi. Ülkesinde bu risklere karşı önlemler aldıklarını ifade eden Kim, gençlerin cinsel suçlardan korunmasına karşı olan kanunda değişiklik yaptıklarını bildirdi.

'DİJİTAL DÜNYANIN İÇİNDE KAYBOLUYORLAR'

Slovenya Başbakanının eşi Urska Bacovnik Jansa, kendisinin hem annelik hem de doktorluk mesleğiyle meşgul olduğunu belirterek, toplantıda görüşülen konunun bu çağın en önemli konularından biri olduğunu vurguladı. Çocukların dijital ortamda büyüdüğünü dile getiren Jansa, bu konuda önemli bir toplumsal dönüşüm yaşadıklarını belirterek, çocukların dijital dünyada gerçek hayat ve basit yaşam becerileriyle bağlarını kaybettiğini söyledi. Jansa, "Çocuklar anlık haz üzerine kurulu dopamin odaklı bir dijital dünyanın içinde kaybolmakta. Bir şeyi kendi ellerimizle üretmenin verdiği tatmin duygusunu ve en basit görünen şeylerin çoğu zaman en zor başarılan işler olduğunu onlara anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu problemlere karşı nitelikli dijital eğitimin önemine dikkati çeken Jansa, "Amacımız çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak değil, onlara bu dünyada güvenli, sağlıklı, yaratıcı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak büyümelerine yardımcı olmak" diye konuştu.

'PLATFORMLAR ÇOCUKLARIMIZIN HAYATININ BİR PARÇASI OLMAMALI'

Danimarka Başbakanının eşi Bo Tengberg de dijital mekanizmaların etkisi altındaki çocukların oyun oynama, bir araya gelme özgürlüklerini kaybettiğini bildirdi. Tengberg, dijitalleşmeyle birlikte çocukların teneffüslere çıktıklarında oyun oynama konusunda beceriksiz hale geldiğini belirterek, "Ne oynayacaklarını, kiminle oynayacaklarını bilmiyorlar ve oyun konusunda sorun yaşıyorlar ve erken çocukluk yıllarında artık onlara hikayeler okunmuyor. Simülasyonlarla karşı karşıya kalıyorlar" dedi. Sosyal medyada çocukların 'asla görmemeleri gereken ancak asla unutamayacakları şeyler gördüklerini' vurgulayan Tengberg, "(Sosyal medyadaki) Platformlar artık çocuklarımızın hayatının bir parçası olmamalı. Analog ve fiziksel eski hayatlarımıza geri dönmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'DÜZENLEME YAPMAMIZ GEREK'

Yunanistan Başbakanının eşi Mareva Grabowski Miçotakis, teknolojinin eğitimde ve diğer birçok alanda muazzam fırsatlar sunduğunu kabul etmek gerektiğini bildirdi. Grabowski Miçotakis, "Doğru kullanıldığında, büyük bir iyilik gücü. Ancak çocukların ruh sağlığı, okuma yazma becerileri ve bilişsel gelişimleri üzerindeki etkisi konusunda da derin bir ortak endişe duyuyoruz" dedi. Ebeveynlerin umutsuzluğunu dile getirdiğini aktaran Grabowski Miçotakis, bu durumu 'kaybedilen bir muharebe alanı' olarak niteleyerek, "Dijital bağımlılık bir salgın ve bu sadece ebeveynlerin yapabileceği bir şey değil. Burada tabii bu pasif içicilik gibi ya da çocukların emniyet kemeri kullanmadan seyahat etmesi gibi bir şey değil. Biz onlara yapısal araçlar vermeliyiz. Düzenleme yapmamız gerek ve bunu mevzuata aktarmamız gerek" dedi.

'DİJİTAL DÜNYA ÇOCUKLARA UYUM SAĞLAMALI'

Almanya Başbakanının eşi Charlotte Merz, düzenlenen toplantı için teşekkürlerini bildirerek, kendisinin uzun yıllar aile mahkemelerinde görev yapmış bir hakim olduğunu anımsattı. Günlük mesleki hayatına, bazen günde 8 saat olmak üzere zamanlarının çoğunu telefonlarında geçiren çocukları ve gençleri sık sık gözlemlediğini kaydeden Merz, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Dijital dünya çocuklara uyum sağlamalıdır. Çocuklar dijital dünyaya değil. Dünyanın dört bir yanında insanlar çocukların kırılgan olduklarını ve özel olarak korunmaları gerektiğini kabul etmiştir. Şimdi bu kazanımlardan geri adım atamayız" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı'nın eşi Heiko von der Leyen kendisinin tıp doktoru ve klinik araştırmacı, bir baba ve 6 toruna sahip bir dede olduğunu belirtti. Sosyal medyanın beynin fizyolojik fonksiyonlarını etkilediğini kaydeden von der Leyen, beynin frontal korteks bölgesinin gelişmesi için dış dünyayla etkileşime girmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Lider eşlerinden çocukları dijital risklere karşı koruma çağrısı - Son Dakika

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