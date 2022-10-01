Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İlk faaliyete geçtiği günden beri görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Meclis'imizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesi yolunda gayret gösteren herkesi hürmetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın müdafaası, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız, istihbaratçılarımız, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Rabbimden milletimizin tüm fertleriyle birlikte bu kardeşlerimizi de koruması niyaz ediyorum. TBMM Milli Mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde, milletimizin beklentilerinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir.

2023 SEÇİMLERİNE VURGU

Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce bu yasama yılını da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Türkiye, yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde hem TBMM üyelerini hem de yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanını belirleyecek. Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, siyasi, askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız.

Ülkemize yaptığınız hizmetler için şimdiden her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Karşımızda her türlü tehdide rağmen milletin hakkını, hukukunu cansiperane koruyan bir Meclis var. Biz; kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla birlikte istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır.

"İÇİMİZDE UHDE KALAN BİR DİĞER KONU YENİ ANAYASADIR"

Konuşmasında yeni anayasa çağırısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "İçimizde uhde kalan bir diğer konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi. İlk çalışma, Meclis'teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağrımıza ise somut hiçbir cevap alamadık.

"MECLİSİMİZ DARBE DÖNEMLERİNİN İZLERİNİ SİLECEK"

Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi, hakkı olan yeni Anayasa ile buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi, inşallah Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız.

Türkiye'yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık-kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni Anayasa ile bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz."