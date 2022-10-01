Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz

01.10.2022 14:10

TBMM'de düzenlenen özel oturumla 6'ncı yasama dönemi başladı. Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönem Meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturarak darbe döneminin izini sileceğini inanıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İlk faaliyete geçtiği günden beri görev yapmış milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Meclis'imizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesi yolunda gayret gösteren herkesi hürmetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın müdafaası, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Terör örgütlerinin başında yer aldığı düşmanlarımıza göz açtırmayan askerlerimiz, polislerimiz, jandarmalarımız, istihbaratçılarımız, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Rabbimden milletimizin tüm fertleriyle birlikte bu kardeşlerimizi de koruması niyaz ediyorum. TBMM Milli Mücadele yıllarından beri bu ülkenin her türlü meselesinin çözümünde, milletimizin beklentilerinin karşılanmasında öncü bir rol üstlenmiştir.

2023 SEÇİMLERİNE VURGU

Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce bu yasama yılını da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Türkiye, yaklaşık 8 ay sonra gideceği seçimlerde hem TBMM üyelerini hem de yürütmenin temsilcisi cumhurbaşkanını belirleyecek. Dünyanın ve bölgemizin tarihi günler yaşadığı, siyasi, askeri güç merkezlerinin yeniden oluştuğu dönemde bu seçimleri yapacağız.

Ülkemize yaptığınız hizmetler için şimdiden her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Karşımızda her türlü tehdide rağmen milletin hakkını, hukukunu cansiperane koruyan bir Meclis var. Biz; kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla birlikte istikametimizi çiziyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır.

"İÇİMİZDE UHDE KALAN BİR DİĞER KONU YENİ ANAYASADIR"

Konuşmasında yeni anayasa çağırısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "İçimizde uhde kalan bir diğer konu yeni anayasadır. Ülkemizi sivil, yeni, demokratik, kapsayıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yılında yaptığımız çağrılar, maalesef bu kazanıma yetmedi. İlk çalışma, Meclis'teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağrımıza ise somut hiçbir cevap alamadık.

"MECLİSİMİZ DARBE DÖNEMLERİNİN İZLERİNİ SİLECEK"

Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi, hakkı olan yeni Anayasa ile buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi, inşallah Yeni Anayasa çalışmasını da tamamlayacağız.

Türkiye'yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık-kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni Anayasa ile bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz."

YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde 'anayasa' sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçında Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:13 Burdur'da yakınlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu
14:14 Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:50 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz
13:38 Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 15:25:24. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement