Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim

Mesut Özarslan\'dan Özgür Özel\'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
10.02.2026 20:52
Mesut Özarslan\'dan Özgür Özel\'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ''Siyasetini sürdürebilmek için düştüğü yalan çukurunda çırpınırken, Özgür Özel'in şahsıma ve aileme yönelik hezeyanlarına karşı kendisinin seviyesine inmeyeceğim'' açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa etmesinin ardından siyasetin gündemleri arasına giren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, tartışılmaya devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT SÖZLER

Özarslan'ın kendisine küfür ettiğini iddia ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'la aralarında geçtiği iddia edilen mesajları doğruladı, kürsüde tek tek okudu.

"Ne söylediysem kişilik tespitine yöneliktir" ifadelerini kullanan Özel, Özarslan'ın ailesine karşı herhangi bir ithamda bulunmadığını vurguladı.

ÖZARSLAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

Özel'in açıklamalarına Özarslan'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özarslan, "Özgür Özel; 10 Şubat 2026 tarihli grup konuşmasında; herkesin gözünün içine bakarak yalanlar söylemiştir. Şöyle ki; şahsıma göndermiş olduğu mesajların içeriğindeki küfür ve hakaretleri değiştirerek ve diğer hakaret içeren mesajlarını açıklamamak suretiyle gizleyerek en yakın çalışma arkadaşlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, il ve ilçe başkanlarına ve partili-partisiz tüm kamuoyuna yalan söylemiştir. İnsanların gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır" dedi.

"YALAN ÇUKURUNDAKİ ÇIRPINIŞLARINA ÜZÜLÜYORUM"

Hakkındaki iddialara da yanıt veren Özarslan, "Ankaragücü Tribün Liderine 'AK Parti'ye geçiyorum, destek olun, sana daire alayım' dediğimi iddia etmiştir. Bu sözler; Ankaragücü Yönetim Kurulu üyesi Muammer Polat ve diğer yetkililer tarafından 'gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira' olarak açıklanmıştır. Kaldı ki; Ankaragücü'nün tribün grupları kendi sosyal medyalarından bu beyanı şiddetle yalanlamıştır. Genel Başkanın düştüğü yalan çukurundaki çırpınışlarına üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"HARAM LOKMA YEMEDİM Kİ KARNIM AĞRISIN"

Mesut Özarslan soruşturmalarla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen 5 adet soruşturma dosyasının numarasını vermek suretiyle şahsımı yolsuzlukla suçlamıştır. Ancak; bu soruşturma dosyalarında şüpheliler arasında 1. Sırada Mansur Yavaş ismi yer almakta, diğer isimler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve İştirak Şirketlerinin Genel Müdürleridir. Bir genel başkanın; bu dosyaları şahsıma karşı kullanmak amacıyla kendi partisinin Büyükşehir Belediye Başkanını Mansur Yavaş ve diğer bürokratlarını da suçlamasını tam bir akıl tutulması olarak görüyorum. Şahsımın kendisi gibi bir dokunulmazlık zırhı bulunmamaktadır.

"TAKDİR YARGI MAKAMLARINA AİTTİR"

Her vatandaşın suç işlenildiğini düşünmesi halinde savcılık makamlarına başvurma hakkı vardır. Bu soruşturma dosyalarından rahatsızlık duymuyorum, bu dosyalarda şikayetçi-müşteki sıfatında bulunan siyasetçi arkadaşlarıma karşı herhangi bir menfi tavrım bulunmamaktadır. Devletimiz herhangi bir konuda ifademe başvurma gereği görür ise; gönül rahatlığı ile ifade vermeye hazırım. Nitekim; 23 Ekim 2025 tarihinde Belediye İştirak Şirketi yetkilileri hakkında yürütülen ihalelerle ilgili bir soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şahsımın ifadesine dahi başvurulmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Karar verildiği tarihte de ben CHP Keçiören Belediye Başkanıydım, bu karar Yargı'nın siyasallaşmaksızın karar verdiğini göstermiştir. Şahsım adına gönül rahatlığı ile 'haram lokma yemedim ki karnım ağrısın' sözünü söyleyebiliyorum. Şikayet edilen diğer bürokrat arkadaşlarımın da suça konu bir eylemlerinin olmadığına inanıyorum. Takdir; Türk milleti adına karar veren savcılık ve yargı makamlarına aittir."

"KENDİSİNİN SEVİYESİNE İNMEYECEĞİM"

Özarslan paylaşımının devamında, "Özgür Özel; bugün ki açıklamasında da yine terbiye sınırlarını aşmış, 'bozuk tohum Mesut' sözü ile doğuştan kötü bir insan olduğumu, bu kötülüğün soyumdan, ailemden geldiğini, karakterimin kötü olduğunu, ahlaken sorunlu olduğumu ima etmiştir. Siyasetini sürdürebilmek için, düştüğü yalan çukurunda çırpınırken, Özgür Özel'in şahsıma ve aileme yönelik hezeyanlarına karşı kesinlikle kendisinin seviyesine inmeyeceğim, şahsım ve ailem olarak hakkında tekrar suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerine yer verdi.

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim

